A második félidőben kidomborodott a két csapat közötti különbség

Pénteken az EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE a Kisvárda Master Good csapatát fogadta Békéscsabán.

EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE–Kisvárda Master Good SE 24–32 (11–12)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. V.: Marton Zsófia, Szabó Eszter. Békéscsaba: Szabó D. – Andróczki 3, IVÁN 6, Kukely A. 2, AGBABA 4, Petika 1, Szabó P. 2. Cs.: Mistina, Csizmadia (kapusok), Török F. 1, Fodor-Bottó 1, Bucsi 3 (2), Giricz 1. Vezetőedző: Vida Gergő. Kisvárda: Pásztor B. – UDVARDI 4, SZABÓ N. 8 (2), Karnik 3 (1), Siska 3, DOMBI L. 4, Milosevics 4. Cs.: MÁTÉFI (kapus) 1, Bouti, Dombi K., Mihálffy 2, Termány 1, Zavaczki, Soltész 2, Balogh P. Vezetőedző: Bakó Botond. Kiállítások: 12+Giricz az 56. percben kizárva, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/3.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–2. 10. p.: 3–6. 12. p.: 5–6. 20. p.: 7–8. 25. p.: 9–9. 39. p.: 13–19. 45. p.: 15–22. 52. p.: 18–28.

A szélsők dobták a gólokat hazai oldalon a mérkőzés elején, az első öt percben mindig a Csabánál volt az előny, ám rendre érkezett a válasz. A Kisvárda – hazai technikai hibák után – a 7. percben Szabó Nina hetesével vette át a vezetést. A Bakó-csapat egy 4–0-ás sorozattal 3 góllal ellépett, de 4 perc alatt egalizálhatott volna az Előre, ha Kukely Anna belövi a hetest (előtte a gólt érő lövésébe belefújt a játékvezető). Sokszor lőttek elhamarkodottan a lila-fehérek, a lerohanásokból szerzett gólokkal pedig tudta tartani a minimális távolságot a szabolcsi csapat. Szabó Dóra két fontos védést is bemutatott, hozzátéve a magáét. A 21. percben 7–9-nél időt kért Vida Gergő. A csabaiak minden egyes támadásnál megszenvedtek a szigorúan, a falat gyakran megnyitó védekezéssel, de azért többször is sikerült megtalálni a labdával a jól helyezkedő Agbabát. A 25. percben egyenlített a roppant lelkes Előre, Bakó Botond ekkor időt is kért. Jól játszott a Csaba, Iván Emese emberhátrányban egalizált egy hatalmas góllal. Török kiállítása után 22 másodpercig az ENKSE kettős hátrányban próbálta átvészelni a szünetig tartó időszakot. 29.46-nál Bucsi Lili hetesből egyenlített, de Siska gyors válaszával mégis a Várda mehetett előnnyel pihenőre, mert a csabaiak hálót érő gólját a játékvezetők érvénytelenítették.

A Várda kezdte jobban a 2. félidőt, a 39. percben 6 gól volt a különbség a két gárda között. Két percen belül kétszer is időt kért Vida Gergő, meg kellett nyugtatni az igencsak összezavarodó lányait. Ez valamennyire sikerült is, de a hátrányból nem sikerült faragni. A hajrá kezdetére gyakorlatilag összeomlott a fiatal csabai együttes, az 52. percben már 10 volt közte. Négy perccel később Giriczet egy túlzott keménységért piros lappal kiállították. A vége biztos várdai siker lett, a csabaiakat az 1. félidei játékért lehet dicsérni.

Vida Gergő: – Jó első félidőt produkáltunk. Szünet után sebességet váltott a Kisvárda, mi pedig elfáradtunk, de nem adtuk fel, küzdöttünk a végéig. Örülünk minden mérkőzésnek, hogy ebben a helyzetben azt csinálhatjuk, amit szeretünk, kézilabdázhatunk. Bakó Botond: – Sok játékosom komoly sérülésekkel vállalta a mérkőzést. Az első félidőben tompák voltunk, nem volt megfelelő a ritmusunk. A szünetben azt kértem, hogy engedjük el a kéziféket, a védekezésben több legyen a lábmunka. Jöttek a védések, könnyű gólokat szereztünk. Büszke vagyok a csapatomra!