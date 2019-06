A második félidőben hatékonyabb, gólképesebb volt a Békéscsaba

Legyőzte a Swietelsky-Békéscsaba a Tatabányai Vízmű SC csapatát.

Swietelsky-Békéscsaba–Tatabányai Vízmű SC 8–4 (1–1, 1–1, 2–1, 4–1)

Vízilabda OB I. B-s osztályozó-mérkőzés, 3. találkozó, Békéscsaba, 300 néző. V.: Tóth S., Pásztor. Békéscsaba: Ormai – Sóvári 2, Páll 1, Mucsi 1, dr. Szilágyi, Ajtai 1, Németh D. 3. Cs.: Nyakó (kapus), Hesz, Mikházi, Laczó P., Pónya T., Takács. Edző: dr. Szilágyi Kristóf, Fodor Ádám, Csabai Zoltán. A Tatabánya góldobói: Magyar 2, Németh M. 2 (1). Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 9/1. Büntetők: 0/0, ill. 2/1. Kipontozódott: Magyar. Az eredmény alakulása: 1–0, 2–1, 3–2, 3–3, 8–3.

Egy nem túl látványos, ám annál küzdelmesebb mérkőzésen az utolsó negyedben nyújtott remek és gólerős játékkal megnyerte az utolsó osztályozó mérkőzését a Swietelsky-Békéscsaba csapata, ami egyben azt is jelenti, hogy megőrizte OB I. B-s tagságát.

Nagyon nehezen lendültek játékba a csapatok, a védekezésre nem lehetett panasz, ám a támadások egyik oldalon sem voltak elég hatékonyak. Sokszor szétforgácsolták a kapufát a lövők, máskor pedig a kapusok jeleskedtek. Az első félidő után még teljesen nyílt maradt a mérkőzés. A vendégek centereit ezúttal jól semlegesítették a csabaiak, miközben ugyanez nem volt elmondható a túloldalról. Németh Dániel hol átlövésből, hol közelről vette be az egyre halványuló teljesítményt nyújtó tatabányai kapus hálóját, a finisben pedig Sóvári Gergely volt kétszer is eredményes. Így 3–3 után alaposan elhúzott a Békéscsaba, kezdett egyre látványosabban játszani, és négy perccel a vége előtt már az is kiderült, hogy a Békéscsaba örülhet jobban ezen az estén. Különösen a második félidőben nyújtott hatékonyabb és gólra törőbb játékának köszönhetően. A csabaiak a mindent eldöntő harmadik találkozó behúzásával 22 év után is megőrizték OB I. B-s tagságukat.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2:1 a Békéscsaba javára.

Dr. Szilágyi Kristóf: – Az első félidőben úgy tűnt, egyik csapat sem akarja diktálni a tempót, óvatosan játszott mindkét fél. Ezért inkább a küzdelem dominált. Ám négy-három után kinyílt az olló, és végül a végig feszült mérkőzésen elértük célunkat, miután a rutint is elővette csapatunk. Ormai Zoltán kapusunk úgy búcsúzott csapatunktól, hogy bent tartotta a másodosztályban a gárdát, amiért külön köszönetem fejezem ki ötvenéves portásunknak.