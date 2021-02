A létszámban Moszkva nyert

Ismét olimpiára készül a világ. Csak remélhetjük, hogy a vírushelyzet végre lehetővé teszi, hogy újra összegyűljenek és megmérettessenek a legnagyszerűbb sportolók. Az eddigi 31 nyári olimpián több tízezernyi kiválóság veselkedett neki, hogy elnyerje az olimpiai aranyérmet, hogy dicsőséget szerezzen hazájának, hogy megmutassa képességeit a világnak. A résztvevők – és gyakran dicsőséget szerzők – között szép számban voltak Békés megyei kötődésűek is. Sorozatunkban arra vállalkoztunk, hogy olimpiáról olimpiára számba vegyük őket. A feltüntetett adatok a kutatások jelenlegi állását tükrözi.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

XXII. Nyári Olimpiai Játékok: 1980, Moszkva

Moszkvában minden korábbinál több viharsarki kötődésű sportoló volt jelen, szám szerint tizennyolc. Ez még akkor is örömteli, ha Békés megyei egyesületből csupán ketten jutottak ki, a Mezőhegyesi MEDOSZ lovasai: Balogi András és Krucsó Ferenc. Balogit kora egyik legnagyobb tehetségű lovasának tartották – nem véletlenül. Keveseknek adatott meg, hogy militaryban és díjugratásban is magyar bajnokok legyenek. Krucsó Ferenc háromszor nyert országos bajnoki címet, ma is Mezőhegyesen él, edzősködik, lovakkal foglalkozik. A díjugrató csapattal Moszkvában elért 4. helyezésüknél azóta sem sikerült jobbat elérnie egyetlen magyar társulatnak sem.

Növényi Norbert ihletett állapotban birkózott, verhetetlennek bizonyult. Norbi aktív szerepet vállalt a Dél-Békés Mentőcsoportban, 2016 nyarán pedig Orosházára költözött, egy ideig ott is élt. A Gádoroson született, Orosházán tanult és sportolt Szalai György súlyemelésben megnyerte az első, máig egyetlen megyei medáliát: a dobogó 3. fokára állhatott fel a 110 kg-osok mezőnyében.

Népes a 4. helyezettek száma. A már említett díjugratók mellett a férfi- és a női kézilabdacsapat tagjai, s a női kosárlabda-válogatott játékosai is a 4. helyen végeztek. Csulikné Bozó Éva Békéscsabán született, tanult, sportolt, dolgozott, s jelenleg is a városban él, de gyermekkorát Újkígyóson töltötte, később Mezőberényben, Orosházán és Gyulán is edzősködött. Bonyhádi Klára Orosházán született, Békéscsabán tanult és sportolt. Jánovszki Lászlóról és Kovács Péterről Montrealnál már volt szó. Kiss Lenke Szarvason született, Csabacsűdön nőtt fel, míg Winter Ilona Mezőberényben született és nevelkedett, a településen ismerkedett meg a kosárlabda alapjaival. Néhány éve visszaköltözött szülőhelyére. Kiss Lenke minden idők egyik legkiválóbb magyar kosarasa: 328-szoros válogatott, olimpiai 4., az olimpia legtöbb pontot elért kosarasa, Eb-bronzérmes, 3-szoros Európa-válogatott, az Európa legjobbja-szavazáson 2. és 3. helyezett. Winter Ilona az olimpiai 4. helye mellett volt Eb-3., s Kiss Lenkéhez hasonlóan a Magyar Kosárlabda Halhatatlanja cím birtokosa. 218-szor szerepelt a nemzeti válogatottban.

Gedó György ismét 5. helyen végzett, Toma Mihály ezúttal 6. helyezett lett a 82 kg-os kötöttfogású birkózók mezőnyében. Két dzsúdósunk volt a moszkvai csapatban, az immár harmadik olimpiáján indult Varga Imre, valamint a Füzesgyarmatról származó, Gyulán született, de Békéscsabán élő Gyáni János. Gyáni a moszkvai olimpia idején a sorkatonai szolgálatát töltötte, s a Bp. Honvéd színeiben versenyzett.

Ugyancsak csabai kötődésű az úszó Fodor Ágnes, aki 12 éven keresztül edzősködött az Előrénél. A gyulai, szintén úszó Nagy Sándor (immár újpesti színekben) is rajtkőre állt Moszkvában, s csapott újra 6. helyezettként a célba. Orosházán született a kerékpárosok között rajthoz álló Dér Ervin.

Mindenképpen meg kell említenünk a Tótkomlóson született Juraj Benčik nevét, aki Csehszlovákia színeiben indult a gyaloglók versenyében. (Családja egyike volt annak a 939-nek, amely az 1946/48-as szlovák–magyar lakosságcsere folytán Csehszlovákiába költözött.) Bencsik Gyuri később világhírű edző lett, olimpiai bajnokokat nevelt, s egyidőben a Békéscsabai Atlétikai Club olimpián is indult versenyzőinek (Madarász Viktóriának és Rácz Sándornak) a felkészítését is irányította.

Széchy Tamás, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányaként örülhetett a helyszínen edzői pályája első olimpiai aranyérmesének (Wladár Sándor). Dr. Hepp Ferencnek a moszkvai volt a kilencedik, egyben utolsó olimpiája. Röviddel később elhunyt a világszerte ismert és elismert kosárlabda-szakember. Az egykori békéscsabai kézilabdaedző, Lele Mihály volt a 4. helyen végzett női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A gyulai születésű, középiskolai éveit Szabadkígyóson kezdő labdarúgó-szakember (később ismert sporttörténész) Ivanics Tibor, a kubai válogatott szövetségi kapitányaként az 5. helyre vezette csapatát. A hivatalos moszkvai delegáció tagjaként (tartalékként) ugyancsak jelen volt az olimpián Ákos Ajtony (Mezőhegyes) díjlovagló. A szakmai stáb tagjaként pedig id. Tuska Pál (Tótkomlós) segítette a lovascsapat munkáját.

A lovasok kapcsán fontos megemlíteni, hogy a díjugrató csapat négy lovából három (Artemisz, Vadrózsa és Bohém) a mezőhegyesi ménesbirtokról került ki az olimpiára. Sőt a militaryversenyben is akadt egy mezőhegyesi ló (L’Amour), „aki” szintén 4. helyhez segítette a magyar válogatottat.

Békés megyei vonatkozású eredmények a szovjet fővárosban BALOGI ANDRÁS (lovaglás): 4. helyezett a magyar díjugrató csapat tagjaként, Artemis nevű lován.

BONYHÁDI KLÁRA (kézilabda): 4. helyezett a magyar női kézilabda-válogatott tagjaként.

CSULIKNÉ BOZÓ ÉVA (kézilabda): 4. helyezett a magyar női kézilabda-válogatott tagjaként.

DÉR ERVIN (kerékpár): 12. helyezett a 4000 m-es üldözőverseny-csapat tagjaként (4:36,32).

FODOR ÁGNES (úszás): 16. helyezett 100 m háton (1:05,47 – a 4. előfutamban 5., kiesett); 19. helyezett 200 m háton (2:23,56 – a 3. előfutamban 7., kiesett).

GEDÓ GYÖRGY (ökölvívás): 5. helyezett ökölvívásban (papírsúly, 48 kg).

GYÁNI JÁNOS (dzsúdó): 17. helyezett (az 1. fordulóban kiesett, 7-es holtverseny), 78 kg.

KISS LENKE (kosárlabda): 4. helyezett a magyar női kosárlabda-válogatott tagjaként.

JÁNOVSZKI LÁSZLÓ (kézilabda): 4. helyezett a magyar férfi-kézilabdaválogatott tagjaként.

KOVÁCS PÉTER (kézilabda): 4. helyezett a magyar férfi-kézilabdaválogatott tagjaként.

KRUCSÓ FERENC (kézilabda): 4. helyezett a magyar díjugrató csapat tagjaként (124,00), 14. helyezett egyéniben Vadrózsa nevű lován (40,25).

WINTER ILONA (kosárlabda): 4. helyezett a magyar női kosárlabda-válogatott tagjaként.

NAGY SÁNDOR (úszás): 6. helyezett 400 m gyorson (3:56,83); 9. helyezett 1500 m gyorson (15:34,84 – az 1. előfutamban 4., kiesett).

NÖVÉNYI NOBERT (birkózás): olimpiai bajnok kötöttfogásban (90 kg).

SZALAI GYÖRGY (súlyemelés): 3. helyezett (félnehézsúly, 110 kg – 390,0 kg).

TOMA MIHÁLY (birkózás): 6. helyezett kötöttfogásban (82 kg).

VARGA IMRE (dzsúdó): 8. helyezett, a 3. fordulóban kiesett (95 kg felett), holtverseny.

Csehszlovák színekben: JURAJ BENČIK (atlétika): 13. helyezett 50 km-es gyaloglásban; helyezetlen (kizárás miatt) 20 km-es gyaloglásban.

XXIII. Nyári Olimpiai Játékok: 1984, Los Angeles

Ha a szovjet és „baráti államai” bojkottja miatt magyar sportoló nem is vehetett részt a Los Angeles-i játékokon, Békésből elszármazott edzőink azért voltak ott. A Kunágotán született olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes Pócsik Dénes Hollandia vízilabda-válogatottjának szövetségi kapitányaként a 6. helyre vezette csapatát. 1984-ben volt első alkalommal az amerikai úszóválogatott edzőjeként a hivatalos olimpiai delegáció tagja Jon Urbanchek, az Urbancsok János néven 1936-ban, Szarvason született szakember. Ha Széchy Tamás kapcsán szívesen alkalmazzuk az Úszópápa elnevezést, ugyanez (vagy valami hasonló) megszólítás dukál a távolba szakadt hazánk fiára is, aki a Körös-parti városban nőtt fel, általános iskoláit is ott végezte. A család azután Miskolcra költözött. Urbancsok 1957-ben emigrált az Egyesült Államokba. Hosszú és rendkívül eredményes pályafutása során 44 tanítványa vett részt az olimpiai játékokon, ahol összesen több mint 20 érmet, köztük 11 aranyat nyertek. 1984-től 2016-ig kilenc olimpián segítette az amerikai úszóválogatott munkáját.

XXIV. Nyári Olimpiai Játékok: 1988, Szöul

Bármily meglepő, a megye legnagyobb, legsikeresebb, legismertebb sportegyesülete, a Békéscsabai Előre Spartacus SC mindössze egyetlen sportolót „küldött” az olimpiai játékokra (az más kérdés, hogy az Előre felbomlása után az utódegyesületekből tizenegy sportoló harcolta ki a részvételt). Az egyedüli előrés a Füzesgyarmaton született, Békéscsabán tanult és sportolt Bökfi János súlyemelő volt. A korosztályos világ- és Európa-bajnok Szöulban az előkelő 4. helyen végzett. Szintén Békés megyei egyesület tagjaként vett részt a szöuli játékokon a Honvéd Szalvai SE dzsúdósa, Gyáni János. A vb-5. és 2-szeres Eb-bronzérmes versenyző a legjobb négy közé jutásért vívott meccsen szenvedett véleményes vereséget. Az ugyancsak dzsúdós Varga István Nagyszénáson született, akárcsak nagybátyja, a háromszoros olimpiai résztvevő, Varga Imre. A „kis” Varga a középiskolai tanulmányait Csabán végezte, a cselgánccsal is a megyeszékhelyen ismerkedett meg. Urbanik Sándor atléta ekkor még Tatabányán volt igazolt versenyző, később szerződött Békéscsabára. A kézilabdázó Kovács Péter a dobogóról éppen csak lemaradó válogatott erőssége volt. További Békés megyei kötődésű sportolónk Klampár Tibor asztaliteniszező, aki kétszer nyert világbajnoki címet, háromszor Eb-t, volt Európa TOP 12- és világkupagyőztes. 2002-től hét éven át erősítette a Békési TE együttesét.

A hivatalos delegáció tagja volt két mesteredzőnk is: a csabai minőségi torna megteremtője, Lukács József a női tornászválogatott kapitányaként, míg az Úszópápa, Széchy Tamás, a magyar úszóválogatott vezetőedzőjeként. A Széchy-tanítványok Szöulban hárommal gazdagították a magyar olimpiai bajnoki címek számát.

Juraj Benčik, a Tótkomlóson született egykori atléta, nem csak hogy ott volt Szöulban, mint a csehszlovák válogatott vezető edzője, tanítványa, Jozef Pribilinec 20 km-es gyaloglásban olimpiai bajnoki címet is szerzett! Az amerikai úszóválogatott edzőjeként Jon Urbanchek testközelből követhette nyomon, ahogyan Bert Lang a 4×100 m gyorsváltó tagjaként olimpiai bajnok lett.

Talán érdekes adat lehet, hogy az öttusában, csapatban olimpiai bajnoki címet nyert Fábián László édesapja dévaványai volt, a világ- és Európa-bajnok sportoló gyakran nyaralt rokonainál a településen.