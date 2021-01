A legnagyobb világszervezetnél mérkőzhet meg a békési ökölvívó

A körülményekhez képest sikerült elvégezni az edzéseket és még két mérkőzést is bokszolhatott a tavalyi káoszos évben a békési ifj. Surman Zoltán. A 22 éves ökölvívó a monokli.com szakportálnak adott interjújában arról is beszélt, a WBC (World Boxing Council) szervezetnél idén ifjúsági címmérkőzés is szóba jöhet.

Ifj. Surman Zoltán számára sem volt megszokott a 2020-as év, terveit nagyon átírta a jelenleg is zajló világjárvány. – Eredetileg tavaly március 14-én lett volna a GBF (Global Boxing Federation) interkontinentális címmérkőzésem középsúlyban, ami egy egyszeri kitérő volt, hiszen az eredeti versenysúlyom a kisváltósúly. Ennek megfelelően fel is készültünk, végigcsináltunk egy tízhetes felkészülést, de sajnos éppen a mérlegelés előtti napon jelentette be a kormány a vírussal kapcsolatos korlátozásokat, és a teljes rendezvényt törölték – emlékezett „Suriboy Jr". – Az év középső időszakában nem tudtunk a szokott intenzitással készülni, ez számomra is teremtett némi nehézséget, de összességében nagy problémát nem okozott. A nehézségek ellenére két mérkőzést is vívhatott, az egyiket augusztusban Tóth Szilárd ellen, a másikat a GBF nemzetközi övéért Lá­zár Györggyel, mindkettőt megnyerte. – Összességében örülök, hogy ezt a két mérkőzést sikerült összehozni, és végül sikeresen abszolválni őket ebben a nehéz időszakban. Terveinkben volt még, hogy valamelyik nagyobb szervezetnél egy ifjúsági címmérkőzést vívunk, de ez sajnos meghiúsult – tette hozzá.

A tavaszi és az őszi-téli „karanténos” időszak különösebben nem viselte meg, nem okozott nagyobb zavart a megszokott felkészülési ritmusban, de más volt, mint a megszokott módszerek. – Az edzéseimet sikerült úgy alakítani, hogy az megfeleljen az elvárt eredményeknek, és azt követően a megfelelő szinten tartásomnak, hogy a kitűzött célt el tudjuk érni. Az edzéseket teljesen átalakítottuk, amibe sok szabadtéri edzést szerveztünk bele, illetve otthon is kialakítottuk, megteremtettük azt a helyzetet, ami a körülményekhez képest megfelelő lehetőséget biztosított a felkészüléshez. Ennek eredménye az augusztusi felhozón és a szeptemberi címmérkőzésen volt mérhető – beszélt az elvégzett munkáról a tehetséges bunyós. Az idei évre előretekintve ifj. Surman Zoltán bizakodó: – Nagyon remélem, a vírushelyzet minél hamarabb megszűnik, és minden folytatódhat a régi kerékvágásban. Viszont addig sem tétlenkedünk, lehetőségeinkhez mérten folytatjuk az edzéseket. A 2021-es évben nagy terveink vannak. Több rendezvény szervezését is tervezi édesapám, és emellett tárgyalásokat folytat a WBC-szervezetnél egy lehetséges ifjúsági címmérkőzéssel kapcsolatban. Terveink szerint a WBC-vonalon szeretnénk versenyezni. Persze tisztában vagyunk vele, hogy a lehetséges legnehezebb utat választottuk, de az idő majd eldönti, hogy veszünk e más irányt vagy esetleg maradunk ezen a vonalon. Édesapja, a Surman Box Promotiont vezető, korábban amatőrként és profiként is szép sikereket elérő id. Surman Zoltán lapunknak megerősítette fia szavait, miszerint jó irányba tartanak a WBC-vel folytatott tárgyalások. – Az augusztusra tervezett címmérkőzés egyik lehetséges helyszíneként Békéscsaba is szóba jöhet – mondta id. Surman Zoltán. Várják az újrakezdést a békési bokszolók Id. Surman Zoltán nemcsak nagyobbik fia pályafutását gardírozza, hanem több ügyes amatőr bokszolóét is.

– A Covid-19 miatt a Csaba Centerben található bázisunkat novemberben bezártuk, de várjuk a január 11-ét, amikor reményeink szerint enyhíthetnek a korlátozásokon. Mindenesetre a napokban kitakarítjuk és fertőtlenítjük a termünket, és beállítunk néhány pályázaton, a közelmúltban elnyert új bútort is, hogy amint lehetséges, itt folytathassuk a munkát. A létszám az első hullám idején megcsappant, s mire összeszedtük volna magunkat, jött a második. A mostani kis létszámú csoportunk tagjait „távoktatással” próbáljuk szinten tartani, a kisebbik fiam, Áron, illetve Zoli jelenleg futóedzéseket végez, de igyekeztünk lehetővé tenni, hogy otthon más jellegű munkát is végezhessenek. A Szegedi Boksz Klub vezetőedzőjével, Gál Lászlóval egyeztetve több meghívásos amatőr mérkőzést is terveznek a 2021-es évben, illetve az esztendő első felében svájci öklözőkkel egy barátságos csapattalálkozóra is sor kerülhet.