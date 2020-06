A legjobb hat közé készül Laurinyecz Sándor

Kiváló pontszerzési lehetőségnek tűnik a 65. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság a pilóták számára. A Kecskemét-Matkópusztán június 19-én kezdődő eseményen egy-egy helyezés több ranglistapontot hoz a konyhára, mint egy világ-, vagy Európa-bajnokságon elért hasonló pozíció. A békési Laurinyecz Sándor a legjobb hat közé kerülést vette célba a FAI Clubosztályban.

A Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület ötszörös magyar bajnok pilótája a tavalyi prievidzai Európa-bajnokságot egy bérelt LS1-f típusú repülőben versenyezte végig, az idei egyetlen viadalát pedig egy szintén bérelt ASW 19A géppel fogja teljesíteni. A korábbi válogatott repülős Kecskemét-Matkópusztán is főként a rutinjára támaszkodhat majd, hiszen felkészülésre nem volt módja.

– A járvány miatt a versenyeket, így a világbajnokságot is törölték, így a magyar válogatott sem állt össze – beszélt az előzményekről Laurinyecz Sándor. – Sportágunkban is május 4-től nyílt lehetőség a repülésre, már akinek volt gépe. Jómagam a magyar bajnokságra béreltem ki egy ASW-19A típusú repülőt, amellyel a FAI Clubosztályba neveztem be. Ugyanitt a három évvel ezelőtti Európa-bajnokságon a kilencedik helyet sikerült elérnem, de a tavalyi Eb-n is ebben a kategóriában indultam, vagyis nem ismeretlen ez a közeg. A gépem fel van szerelve a a FLARM alapú internetes nyomkövető rendszerrel, amely egy láthatósági műszer. Lényege, hogy a közelben lévő, másik gép FLARM-műszere által kibocsátott jelei alapján megmutatja, hol számíthatunk forgalomra. A tervezők a kibocsátott adatokat földi antennákkal felfogva, és interneten keresztül továbbítva teszik láthatóvá a vételi körzeten belül levegőben lévő gépeket.

A jelenleg a 248 pilótát számláló magyar ranglistán 17. helyen álló Laurinyecz fő célja a helyezésen túl az, hogy sok pontot begyűjtsön, és minél feljebb araszoljon.

– A hivatalos eligazítás pénteken lesz, az első versenynap szombaton. Az előrejelzések szerint nem lesz eső, és felszállhat majd a mezőny. Vasárnap már nem biztos, hogy megússzuk csapadék nélkül, de ilyen a sport – mondta Laurinyecz Sándor, aki idén is számíthat Megyeri Sándor technikai segítő munkájára.

A magyar bajnokságra az előző esztendők júliusi időpontjához képest a szokásosnál korábban kerül sor. Még nem történt meg az aratás, így az esetleges terepen való leszállás esetén csökken a szóba jöhető területek száma.