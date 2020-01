A lábát adta lányáért az eleki focista

Egyszerű sportsérülésnek indult, rosszindulatú daganat, lábamputáció lett a vége. Az eleki, Gyulán és Lőkösházán is rengeteg gólt rúgó 23 esztendős Orsós Krisztiánt válaszút elé állították orvosai a közelmúltban. Belemegy a bizonytalanba, a daganatot, kiújulását, az áttéteket magában hordozó operációba, vagy feláldozza a bal lábát térdtől lefelé. Ezzel sokkal nagyobb az esélye, hogy láthatja, miként nő fel jelenleg nyolc hónapos lánya, Lilien.

Alacsonyabb szinten, de versenyez a Barcelona futballcsapatának sztárjával, Messivel. Mindketten több gólt vágtak, mint ahány mérkőzésen pályára léptek. Eleken, a Dankó Pista utcai házukban Orsós Krisztián mutatja a saját statisztikáját. Centerként Gyulán, Lőkösházán és Eleken az ifit és a felnőttcsapatokat is számítva 257 találkozón 277-szer talált a kapuba.

– Sajnos, ez már biztosan nem változik, de örülök, hogy élek – emeli ki Krisztián eleki lakásukban. – Nagy tehetségnek kiáltottak ki, rajongtam a labdarúgásért, aztán egy szerencsétlen ütközéssel minden véget ért. Gádoroson játszottunk a Lőkösházával megye II.-es rangadót, zuhogott az eső, nagyon mély volt a talaj. A félidőben vezettünk, két gólt rúgtam. Aztán a második játékrészben rávezettem a labdát az ellenfél kapusára, de egymásnak csúsztunk a vizes füvön, egyikünk sem volt hibás. Éreztem ugyanakkor a szerencsétlen találkozás után, hogy nagy a baj, és ez később még nagyobb lett, a bal lábam elvesztéséhez vezetett.

Orvosok vizsgálták az ifjú középcsatárt, mert bevizesedett, bevéresedett a bal lába, a sípcsont- és a lábszárvédő is kevésnek bizonyult. Odáig jutott a sérülése több vizsgálat után, hogy Budapesten már daganatot feltételeztek a szakemberek. Ezt, sajnos, a szövettani vizsgálat megerősítette.

– Elmondták a specialisták, hogy két út áll előttem – meséli Krisztián. – Megpróbálják kiszedni a már ökölnyi nagyságú daganatot, ami a legrosszabb helyen van, de nem biztos, hogy a műtétemet túlélem. Ha igen, akkor nagy eséllyel maradnak rákos sejtek, és olyan daganatról van szó, mely hamar áttéteket okozhat. Pár hónapos volt a kislányom, Lilien. Rá gondoltam, valamint arra, hogy együtt kell felnevelnem élettársammal, Nettivel, így belementem az amputációba.

Ahogy Krisztián mondja, a Jóisten akarta így. Elveszti ugyan a bal lábát térdtől lefelé, de megmarad a családja számára, ami számára is a legszentebb. Mellettünk ül a nagyszobában a duruzsoló kályha mellett a szerencsétlenül járt fiatalember édesanyja, Edit is, aki a mai napig nem dolgozta fel fia maradandó sérülését.

– Biztosítjuk Krisztiánnak, családjának a nyugalmat, a biztos hátteret – ecseteli Edit. Közben mutatja a tolószéket, amiben fiát sétáltatták többek között a futballista öccsével, Lacival is. Most már műlába van Krisztiánnak, de ez is rengeteg pénzbe került.

– A családi pótlék havonta 39 ezer 600 forint, ebből kell hármunknak megélnünk – meséli Netti, a feleség.

– Ez a pénz lényegében a kislányunk pelenkájára, bébiételeire elég. Kaptunk segítséget Elekről és Lőkösházáról is, ami jól jött, és köszönjük, de hosszú távon ezzel nem számolhatunk. Nehéz azzal együtt élni, hogy huszonévesen ilyen nehéz helyzetbe került Krisztián, és rajta keresztül mi is. Szó nincs róla, hogy bármiért hibáztatnánk. Ami megtörtént, azon nem lehet változtatni.

Ha már Messi, Krisztián kérésének megfelelően a csonkon ott a Barcelona futballcsapatának emblémája. A 21 éves, a megye egyik legnagyobb labdarúgó tehetségének tartott fiatalember elmondja, már a közelmúltban méretre elkészített műlábával is passzolt gyermekének, Liliennek. A karácsonyi és újévi ünnepek után azonban vissza kellett térnie a hétköznapokba, és a daganatos betegsége miatt januárban többször is Budapestre kell utaznia kemoterápiára. Ahogy azonban eddig, most sem töri meg a betegség, sőt, erősebbnek érzi magát, mint korábban. Az életnek mennie kell tovább.



