A koronavírus átírta a BRSE szezonját

„Nehéz, de jelen körülmények között abszolút helyes döntést hozott a Magyar Röplabda Szövetség, amikor a bajnokság május 15-ig való felfüggesztése mellett döntött. A Békéscsabai Röplabda SE elfogadja ezt, hiszen az egészség nem lehet alku tárgya” – olvasható a BRSE hivatalos oldalának legfrissebb bejegyzésében. „Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag befejeződött az idei szezon, így klubunkra most nem a pályán, hanem azon kívül várnak embert próbáló feladatok.”

A BRSE felnpőttcsapata március 14-én, szombaton edzett közösen utoljára, miután kiderült a bajnokság halasztásának ténye, szabadnapot kaptak a játékosok. Az MRSZ elnökségének szerdai döntése után, mely szerint a pontvadászatot május 15-ig felfüggesztik, realizálódott, hogy vége az idénynek.

– Alapvető célunk, hogy tisztességesen lezárjuk a szezont, a menedzsment és az iroda munkatársai éjt nappallá téve végzik az adminisztratív teendőket, segítik a költözéseket, koordinálják az utaztatást, illetve sok esetben egyeztetnek a szerződések közös megegyezéssel való felbontásáról, ezzel is lehetővé téve, hogy sportolóink és a stáb tagjai mielőbb hazatérhessenek családtagjaikhoz, szeretteikhez.

Baran Ádám a BRSE elnöke elmondta, ők is a pályán akarták befejezni a szezont, de az élet most úgy hozta, hogy ezt a bajnokságot így, vélhetően eredmény nélkül kell lezárni.

– Egyelőre szinte felfoghatatlan az, ami történt, hiszen a szezon legfontosabb része még előttünk állt! Felkészülni egy teljes bajnoki évadra, megteremteni az eredményes szerepléshez szükséges feltételeket, cseppet sem könnyű feladat. Fiatal együttesünk nagyszerűen kezdte az idényt, majd gödörbe kerültünk, aztán decemberben jelentős energiákat és forrásokat áldoztunk, hogy a bajnoki címre esélyes csapatunk legyen, amely megfelel a támogatóink és szimpatizánsaink elvárásának.

– Aki kicsit is jártas a sportban, az tudja: a rájátszással gyakorlatilag új bajnokság kezdődik. Erre készültünk, ezért dolgoztunk, hittünk abban, hogy egy nagy dolog van készülőben, de ezen már kár elmélkedni. Jelen időszakban egyébként sem ez, hanem a vírus terjedésének megakadályozása áll az életünk középpontjában. Valamennyien várjuk, hogy enyhüljön a helyzet, hogy aztán majd újra beszélhessünk a röplabdáról, s elkezdhessük a jövő tervezését, illetve újratervezését. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani játékosainknak és a stáb tagjainknak az elvégzett munkáért, azért, hogy tovább öregbítették a Békéscsabai Röplabda SE hírnevét határon innen és túl. Szintén köszönünk mindent támogatóinknak és szurkolóinknak, számítunk rájuk a jövőben is! Mindenkinek kitartást, jó egészséget kívánunk, bízunk a mihamarabbi viszontlátásban. Vigyázzunk egymásra! – mondta a klubvezető.