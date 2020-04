A kihívások viszik igazán előre Telek Andrást

Az egyik legrutinosabb Békés megyei labdarúgó-játékvezető. Olyan sípmester nincs, akit minden csapat feltétel nélkül elfogadna, de tény, hogy Telek András azok közé tartozik, akiket a legkevesebb kritikával illetnek. A közelmúltban a munkáját Békés megyében az Év legjobb játékvezetője díjjal ismerték el.

– Azon játékvezetők sorába tartozik, aki futballozott is, vagyis mindkét oldalról látja a játékot.

– Ha a játékosok elkövetnek egy szabálytalanságot, akkor mint volt labdarúgó is értelmezem a történteket, azt, hogy mit, miért csinált, ennek tudatában a szabálykönyvet alkalmazva hozom a döntésemet.

– Sokáig kellett Győri Lászlónak, a Békés Megyei Játékvezetői Bizottság akkori elnökének kapacitálnia?

– Nagy szócsatákat vívtunk Laci bácsival. Mondta, hogy focistaként úgysem lesz belőlem semmi, próbáljam ki magam játékvezetőként. Amikor 1999-ben befejeztem Békéscsabán a Tanítóképző Főiskolát, s elhelyezkedtem a rendőrségen, beszélgettem Albert Pistával, aki nemzetközi szinten működött játékvezetői asszisztensként. Megkérdezte, hogy nem akarom-e kipróbálni a játékvezetést? Dobozon fociztam éppen, és mi, csabaiak már nem fértünk be a csapatba, s úgy gondoltam, hogy abbahagyom a játékot. Mivel nem akartam kiszakadni a sportból, így beiratkoztam a játékvezetői tanfolyamra, és 2006 februárban le is vizsgáztam. Győri tanár úr is ismert, tudta, hogy milyen típusú ember vagyok. Mivel ugye előtte fociztam, így gyorsan belerázódtam a játékvezetésbe. Tulajdonképpen örültem neki, hogy játékvezetőként azokat „kaptam vissza” a játékosoktól, amelyeket én annak idején labdarúgóként elkövettem.

– Gyorsan haladt előre a ranglétrán, de az NB-s bajnokságig nem jutott el. Miért?

– Asszisztensként tevékenykedtem a harmadik vonalban. 2009-ben esély mutatkozott arra, hogy feljebb lépjek, de végül nem engem választottak ki, ami nagy szívfájdalmam volt. Eljuthattam volna az NB-s bajnokságokba, ha fiatalabbként kezdem el a játékvezetést. Harmincöt évnél húzták meg a korhatárt, én pedig akkor már harmincnégy voltam.

– Alapvetően könnyen elfogadták önt a játékosok, de a sportvezetők is. Volt ebben annak is szerepe, hogy pedagógusként végzett?

– Azt gondolom, hogy igen. Valóban meg tudom magam értetni a játékosokkal és a csapatvezetőkkel is. Főiskolásként a gyakorlati tanítások során tapasztaltam, hogy a gyerekeknek is lehet rossz napjuk, mint ahogy a játékosoknak is. Ezeket a feszültségeket igyekeztem mindig intelligens módon orvosolni.

– Melyek voltak az eddigi legrázósabb mérkőzései?

– A Csabacsűd–Méhkerék mérkőzéseknek volt pikantériája. Kőkemény meccseket vívtak egymással, melyek nem voltak éppen könnyűek játékvezetői szempontból. Eseménydús találkozó volt még a megye hármas Végegyháza–Szabadkígyós rangadó is. De említhetek egy Körösladány–Szarvas mérkőzést is, ahol volt minden, mint a búcsúban, kiállítás és büntető is. Mégis úgy jöttem el, hogy megköszönték a működésemet. Egyébként ezek a találkozók jelentik az igazi kihívást, ezek visznek előre bennünket, játékvezetőket is.

– Milyen céljai vannak még a játékvezetői pályán?

– Feljebb lépni már nem tudok. Négy-öt évet még szeretnék játékvezetőként a pályán tölteni. Addig viszont nem szeretnék elmenni, hogy azt mondják: „Na, már megint ez jött ide vezetni!”

– A játékosok, edzők már nagyon hiányolják a mérkőzéseket. A játékvezető is így érzi?

– Keddenként már vártuk, hogy megérkezzen a játékvezetői küldés, vártuk, hogy elérkezzen a hétvége. Hiányzik a mérkőzés, a pörgés, hogyne hiányozna. Azt kívánom, hogy ne legyenek zárt kapus mérkőzések, mert annál rosszabb nincs. A bajnokság felfüggesztése előtti utolsó mérkőzést Kunágotán vezettem, s bizony szomorú volt látni az üres nézőteret. Hiányoztak a szurkolók, akik így, vagy úgy, de mindig motiválni tudják a játékosokat. Valamilyen úton-módon lehetőséget kellene biztosítani a csapatoknak, hogy befejezhessék a bajnokságot. A pályán dőljön el a helyezések sorsa. Persze azt is elfogadom, ha erre nem lesz lehetőség.