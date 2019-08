A kezdeti nehézségek után ráéreztek a játékra a békéscsabai lányok

Szép sikerrel zárta az NB II.-es felnőtt bajnokságot a Békéscsabai Előre NKSE U22-es női csapata, amely kilenc pontos előnnyel, 33 egységgel a harmadik helyre futott be. A csapatban 1999-es születésű volt a „legöregebb”, és 2004-es a legfiatalabb. A 22 mérkőzésen 16 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség, 711 dobott, 587 kapott gól a mérleg.

– Szép siker, különösen azért, mert azt a fiatalok felnőtt mezőnyben érték el – dicsérte tanítványait a sok nagy csatát megélt idős edző, Szabó Károly. – Ifjúsági és serdülő korú játékosok alkották az együttest, akiknek elsősorban a saját korosztályos bajnokságukban kellett megfelelniük. Az NB II azonban azért jelent számukra jó lehetőséget, mert könnyebben megszokják a felnőtt mezőnyt, jó előszobát jelent az NB I.-ben való szereplésnek, hiszen a fiatal játékosok ebben közegben rutinos ellenfelekkel találkoznak. Játéklehetőséget jelentett a sérülésből felgyógyulóknak is, ahol újra felépíthették magukat a játékosok.

Szabó Károly megjegyezte, hogy idén nehezen állt össze a csapat, az NB II.-ben bemutatkozóknak meg kellett szokniuk, hogy a szombati ifi és serdülő bajnokik másnapján is feladat vár rájuk.

– Eleinte nehezen álltak erre rá, de később ráéreztek és szépen összeértek. Jól játszottak, szép megoldásokat mutattak be, láthatólag élvezték a játékot. Annak külön örülök, hogy nem élték meg teherként ezt a bajnoki próbatételt. Jól tudtam velük együtt dolgozni.

A szakember a Hódmezővásárhely elleni utolsó bajnoki mérkőzést említi, mint legemlékezetesebb ütközetet, amit dicséretes küzdelem végén nyertek meg magabiztosan.

Az élvonalbeli fiókcsapatoknál megszokott, hogy két bajnokság között jelentős változások történnek, nem lesz ez másként idén sem.

– Egyeztetünk az ificsapat edzőjével, Fábián Csabával és természetesen az NB I.-es felnőttek trénerével, Horváth Rolanddal is, hogy miként rakjuk össze az idei játékoskeretet. Most is figyelembe kell venni a korosztályos és élvonalbeli bajnokságban való kötelezettségeket. Ilyenkor még nehéz is konkrét célt megjelölni. Azt tudjuk, hogy az NB II-ben a Délkeleti-csoport az egyik legerősebb, ám éppen a jó csapatok elleni játék jelent majd fejlődési lehetőséget a tehetséges fiataljainknak.