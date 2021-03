A játékok többségén ott voltunk

Ismét olimpiára készül a világ. Csak remélhetjük, hogy a vírushelyzet végre lehetővé teszi, hogy újra összegyűljenek és megmérettessenek a legnagyszerűbb sportolók. Az eddigi 31 nyári olimpián több tízezernyi kiválóság veselkedett neki, hogy elnyerje az olimpiai aranyérmet, hogy dicsőséget szerezzen hazájának, hogy megmutassa képességeit a világnak. Tízrészes sorozatunkban arra vállalkoztunk, hogy olimpiáról olimpiára számba vegyük őket. Most, hogy a sorozat végére értünk, úgy gondoltuk, érdemes összefoglalni, kicsit más megközelítésbe helyezni a korábban olvasottakat.

A kutatások jelenlegi állása szerint az eddigi olimpiákon 112 olyan sportoló vett részt, aki kötődik a megyéhez. Vagy itt születtek (69-en vannak), vagy életük egy szakaszát a megyében töltötték. Viharsarki egyesületből 25 sportoló jutott ki az olimpiákra. Közülük 21-en Békésben is jöttek a világra. Az ötkarikás játékokra 12 Békés megyei sportegyesület delegált sportolót (a jogelődöket több esetben másként hívhatták, de alapvetően 12 klubról van szó).

A 25 megyei klubból kijutott sportolónk 8 sportágat képviseltek: atlétika (8 sportoló), tornász (5), lovas (4), úszó (3), judós (2), birkózás, súlyemelés, triatlonos (1–1). A legtöbb versenyzőt (hetet) a Békéscsabai Atlétikai Club és jogelődjei adták, őket a tornászok követik 5 delegálttal. A Békés megyei klubok Barcelonában és Atlantában képviselték a legnagyobb létszámban magukat: hét-hét viharsarki egyesületben sportoló vett részt a játékokon.

Az első olimpián – amelyen Békés megyei kötődésű sportoló elindult – az 1908-as, londoni volt. Három Békésben született atléta (Mudin István és Imre, illetve Holits Ödön), valamint a vívó, dr. Tóth Péter erősítették a magyar együttest. A londoni a negyedik olimpia volt a sorban, s azóta – amikor a magyar csapat elindulhatott –, az 1932-es Los Angeles-i játékokat kivéve, mindig volt viharsarki kötődésű sportoló a játékokon! A legtöbb az 1980-as moszkvai olimpián, szám szerint 18. Az első Békés megyei egyesületben sportoló kijutónk Petrovszki Mihály judós 1972-es, müncheni részvételétől valamennyi olimpián (ahol a magyarok elindulhattak) volt olyan sportoló, aki Békés megyei egyesületet színeiben vett részt az ötkarikás játékokon!

A viharsarki kötődésű sportolók többsége természetesen a mindenkori magyar csapatot erősítették, ám a 112 versenyző között van olyan, aki Csehszlovákia, Ausztria, Románia, Jugoszlávia vagy épp Argentína nemzeti együttesében szerepelt.

A legtöbb olimpiai részvétellel büszkélkedő sportolónk – megyei klub színeiben – Urbanikné Rosza Mária és Máté Gábor. Egyaránt három olimpián lehettek jelen. Ám ha a kört kibővítjük, s a megyei kötődésűeket vizsgáljuk, akkor Gedó György és Urbanik Sándor viszi a prímet, mindketten négy alkalommal képviselték hazánkat a legnagyobb sporteseményen.

A Viharsarokhoz kapcsolódó sportolók 24 sportágban álltak rajthoz, a legtöbben atléták (23), őket követik a kézilabdázók (14), valamint a tornászok (10).

Fontos beszélnünk a hivatalos delegáltakról is. Akik sportvezetőként, szövetségi kapitányként, edzőként vagy versenybíróként volt jelen az olimpiai játékokon. A jelenlegi tudásunk szerint 51 Békés megyei kötődésű sportszakemberről mondható ez el. Többen vannak – egész pontosan tizennégyen –, akik egykoron versenyzőként is ott voltak a földkerekség legnagyobb viadalán. A sportágak tekintetében a legtöbb szakemberünket, kilencet, az atléták adták, a labdarúgók hetet, a tornászok pedig ötöt. Az 51-ből 16-an voltak szövetségi kapitányok. Ők az alábbi nemzeti csapatok elsőszámú szakemberei voltak: Magyarország, Egyesült Államok, Lengyelország, Csehszlovákia, Norvégia, Kuba, Hollandia… Edzőként 24-en segítették a sportolókat (nem ritkán előfordult, hogy egyes szakemberek kapitányként, majd egy másik olimpián edzőként voltak jelen).

Büszkék lehetünk arra, hogy 1924 óta nem volt olyan olimpia, amelyen ne lett volna Békés megyei kötődésű sportszakember! Még a szocialista országok által bojkottált, 1984-es, Los Angeles-i olimpián is volt viharsarki delegált.

Kilenc olimpia (1948-tól 1980-ig folyamatosan) résztvevője volt a Békésen született dr. Hepp Ferenc, akit valamennyi alkalommal a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség delegált. Az Egyesült Államok úszóinak szövetségi kapitányaként, illetve edzőjeként, a Szarvason született Jon Urbanchek (születési nevén: Urbancsok János) szintén kilenc olimpián járt. Az első olimpiája az 1984-es volt, de még Rióban is számítottak tanácsaira, tudására. A Tótkomlóson világra jött Juraj Benčik (azaz Bencsik György) szintén kilenc alkalommal vehetett részt olimpián, először sportolóként (1980-ban, Csehszlovákia képviseletében), majd 1988-tól szövetségi kapitányként vagy az edzői stáb tagjaként a csehszlovák, a norvég, illetve a szlovák atléták szereplését segítette. A Gyulán született, Dobozon felnőtt, Csabán és Gyulán tanult Úszópápa, Széchy Tamás hét olimpiára kísérte el tanítványait. A Békéscsabai Előre NKSE egykori edzője, Kovács Péter háromszor játékosként, kétszer versenybíróként vett részt olimpián. A Békéscsabán született Palotai Károly előbb sportolóként (1964), majd játékvezetőként (1972, 1976), végül sportdiplomataként (1992) öregbítette a magyar futball hírnevét.

Olimpiai bajnokot 13-at tartunk nyilván, ők összesen 19 aranyérmet nyertek. Az elsőt dr. Tóth Péter vívó. Egyetlen bajnoki cím kivételével valamennyit nem Békés megyei (leginkább fővárosi) klub versenyzőiként. Ónodi Henrietta az egyedüli, aki a megyénkben született, s megyei egyesület színeiben végzett a dobogó legfelső fokán. A Békés megyei kötődésű sportolók közül a legtöbb aranyérmet (hármat) az öttusakirály, Balczó András nyerte, mellette négyen vannak, akik kétszer állhattak fel a dobogó legfelső fokára: dr. Tóth Péter, Tersztyánszky Ödön, Takács Károly és Boros Ottó. Tokióban (1694) és Mexikóvárosban (1968) nyertük a legtöbb aranyérünket, hármat-hármat.

Tizenöt az olimpiai ezüst- és/vagy bronzérmet nyert sportolóink száma, közülük hatan aranyéremmel is büszkélkedhetnek. A megyei klubban versenyző Ónodi Heni itt is a listán szerepel, de oda került a Békéscsabai AC jelenlegi kitűnősége, a Rióban bronzérmet nyert Márton Anita is.

A statisztikák nyilvántartják a pontszerző helyen végzetteket is, vagyis azokat, akik a 4–6. hely valamelyikén zárták a küzdelmeket. Összesen 32 megyei kapcsolódású sportoló szerepel a statisztikánkban (közülük vannak, akik érmet is nyertek, illetve több pontszerző hellyel is büszkélkedhetnek). Tizennyolc 4. helyezést, tíz 5. helyezést, s tizenkét hatodik helyezést számolhattunk össze. A legtöbb pontszerző helyünk 1980-ban, Moszkvában született, szám szerint: tizenegy. Az eddigi utolsó, aki e statisztikában említhető, a Rióban 4. helyen végzett gyomaendrődi kajakos, Tótka Sándor.

Hogy lesz-e olimpia érmesünk Tokióban, esetleg végez-e bármely Békés megyei kötődésű sportolónk pontszerző helyen, nehezen megjósolható. S bár hajlamosak vagyunk mindent olimpiai aranyéremben mérni, tudnunk kell: már az olimpiai kvalifikáció megszerzése is embert próbáló feladat. Legyünk büszkék mindazokra, akik kiharcolták kiharcolják a részvételt, s ünnepeljük őket tiszta szívvel! Megérdemlik.