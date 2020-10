A hosszabbításban esett 11-es döntött Körösladányban

Körösladány MSK–Dabas-Gyón 0–1 (0–0).

Labdarúgás NB III-as .mérkőzés, Közép csoport, Körösladány, 300 néző. V.: Valu. Körösladány: Nagy B. – Rádai, Szabó Á. (Szabó V.), Ruzsa, Krajcsó – Zelenyánszki, Vastag (Gyomai) – Knyihár, Mácsai, Kisari – Ilyés. Edző: Fodor Sándor.

A hazaiaknál sérülés, és eltiltás miatt többen hiányoztak. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, a vendégeknek három gólszerzési esélye is volt. A 18. percben Nádházi lövését Nagy Bálint szögletre ütötte. Tíz perccel később Lucz előtt adódott lehetőség, de a hazai kapus bravúrral védeni tudott. A 39. percben Nádházi lövését hárította bravúrral Nagy Bálint. Az első félidőben a hazaiaknál Szabó Á., és Vastag megsérült, a helyükre Szabó V. és Gyomai állt be. Szünet után bátrabban játszott a ladányi együttes, átvette az irányítást. A csereként beállt fiatal Gyomai kétszer is nagy helyzetbe került. Először beérték, és szerelték a védők, majd Ilyés beadása után közelről a kapu mellé lőtte a labdát. A hosszabbításban, a 92. percben egy előrelőtt labdánál a 16-oson belül Rádai visszahúzta a dabasi csatárt, amiért a kiállítás sorsára jutott, és 11-est kaptak a vendégek. A büntetőt Lucz értékesítette, 0–1.

Kiállítva: Rádai (visszahúzásért) G.: Lucz (11-esből) a 92. percben. Jó: Nagy B., Ruzsa, Szabó V., Knyihár, Zelenyánszki, ill. Lucz, Nádházi, Popovics.

Fodor Sándor: – Hosszú edzői pályafutásom során még nem éltem meg ilyen helyzetet, hogy sérülések és egyéb okok miatt teljesen elfogyott a keretünk. Ráadásul ma további két sérülttel, és egy eltiltottal bővült a lista, összesen kilenc hadra fogható játékosom van.

Az első félidőben jobb volt az agresszívan játszó vendégcsapat. Szünet után a sérülés miatti második cserét követően egyértelműen mi voltunk jobbak. A hosszabbításban egy jogos 11-essel elvitték a három pontot a vendégek. Ettől függetlenül a ma pályára lépő játékosaimat dicséret illeti, mert mindent megtettek a siker érdekében.

További eredmények: Újpest II.–Bp. Honvéd II. 0–1, FTC II.–Hódmezővásárhely 3–2, Paks II.–Vác 0–0, Monor–Rákosmente 2–1, Dabas–Szegedi VSE 5–1, Kozármisleny–Szekszárd 0–2, Taksony–ESMTK 0–0, Majos–Iváncsa 0–2.

Az NB III. Keleti csoport eredményei: BVSC–Tiszaújváros 0–1, Putnok–DVTK II. 1–4 Balassagyarmat–Tiszakécske 0–1, Sényő–DVSC II. 1–1, Tállya–Jászberény 0–1, Tiszafüred–Cegléd 3–0, Salgótarján–Kisvárda II. 0–1, Hatvan–Gyöngyös 4–0. Az Eger–Füzesgyarmat, és a Mezőkövesd II.–Sajóbábony mérkőzéseket későbbre halasztották.