A hosszabb kispaddal rendelkező újvárosiak győztek Békéscsabán

Kikapott az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE a Dunaújvárosi Kohász KA csapatától.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 27–29 (14–15)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 1200 néző. V.: Őri Erika, Pozdena Erika. Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 1, Barján 4, MARINCSÁK 6 (1), J. Agbaba 3, KOPECZ 12 (4), Bottó. Cs.: Dombi K., Kukely A. 1, Mézes. Edző: Horváth Roland. Dunaújváros: Csapó – Grosch, Ferenczy 1, Csavlovics 1, Nick, Triscsuk 1, Kazai 5. Cs.: Sztojak (kapus), SZALAI 6, Szekerczés 5 (4), SIRIÁN 6, Mihály 1, BOUTI 3. Edző: György László.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–0. 9. p.: 4–4. 14. p.: 9–5. 21. p.: 10–8. 29. p.: 13–14. 37. p.: 17–16. 50. p.: 21–24. 52. p.: 23–24. 59. p.: 27–28.

Villámrajtot vett a lényegesen rövidebb kispaddal rendelkező Békéscsaba, amely Marincsák góljaival öt perc elteltével már 3–0-ra vezetett.

Az újvárosiak sokat kapkodtak támadásban, amin azonban pontosítottak és a védekezést pedig szintén komolyabban vették. Nem egészen 10 perc elteltével el is koptatták a csabai előnyt. A vezetést viszont még nem tudták átvenni, a bátran lövő, nagyon harcosan játszó csabaiak ugyanis meg-megtréfálták az újvárosiak kapuvédőjét.

A 13. percben időt kért a vendégek edzője, ám Kopecz és Marincsák továbbra is elemében volt (és a kapuban Balog is bemutatott néhány bravúrt) és negyedóra elteltével négyre nőtt a különbség a csapatok között. György László, a vendégek trénere négy poszton is változtatott, sikerült is felzárkóznia együttesének.

10–8-nál időt kért Horváth Roland is, miközben a nagyot rohanó tanítványai is szusszanhattak egy kicsit. A korábbi ritmust már nem tudta felvenni az Előre, az Újváros előbb 27. percben Szekerczés 3. hetesével egyenlített, majd Kazai góljával átvette a vezetést, a szünetig nem is változott a különbség.

A 2. félidőben két szívósan küzdő együttest láttunk, s bár a csabaiak továbbra is óriási akarattal küzdöttek, az újvárosiak apránként két-három gólos előnyt hoztak össze. A hangulat egyre forrósodott, a játékvezetők pedig mintha megzavarodtak volna, fordított ítéleteikkel többször is a hazaiakat sújtották.

Az 52. percben sikerült egy gólra visszazárkóznia a csabai együttesnek, de az újvárosiaknál hol Sirián, hol a fiatal irányító, Bouti talált be. Hol kettővel, hol eggyel vezetett a Dunaújváros, fél perccel a dudaszó előtt időt kértek a vendégek, és Kazai pontot is tett a mérkőzés végére.

Horváth Roland: – Nagyon jól küzdött a csapat, talán pontot érdemeltünk volna egy nagyon jó mérkőzésen. Sajnálom, hogy nem volt nagyobb rotációs lehetőségem.

György László: – Örülünk a két pontnak, ami óriási siker. Rosszul kezdtük a mérkőzést, de az első félidő végére sikerült rendet tenni a fejekben. A második félidő teljesen kiegyenlített csatát hozott, nekünk kicsit pontosabb volt a helyzetkihasználásunk. Gajdács Pál