A héten még otthon edz Molcsányi Rita

Évek óta Molcsányi Rita a legbiztosabb pont a Békéscsabai RSE-ben. A 27 éves válogatott liberó soha nem játszott más csapatban, és várhatóan egy ideig nem is fog, hiszen kétéves szerződés köti nevelő-egyesületéhez. Bár ő is várja már a közös edzéseket, egyelőre még marad a szinten tartás, ám közben a lakásfelújítás is ad számára elfoglaltságot.

– Amikor nekivágtak a csapattal a 2019–20-as szezonnak, vélhetően nem ilyen forgatókönyvre számított.

– Amikor kiderült, hogy felfüggesztésre kerül a magyar bajnokság, még reménykedtünk abban, hogy valamilyen formában, de lejátszhatjuk a hátralévő mérkőzéseket, hogy végeredményt hirdethessenek, ha már annyit készültünk, dolgoztunk legalább egy Final Four keretében. Azért az utolsó edzés után, a Vasas Óbuda elleni bajnoki mérkőzés előtt, amikor Baran Ádám, a BRSE elnöke lejött a terembe és közölte a hírt a felfüggesztésről, már lehetett sejteni, hogy ez már végleges, ebben a szezonban nem játszunk több mérkőzést.

– Hogyan viselte az elmúlt két hónapot? És mire számít a hétfői enyhítés után, amikor a kormányrendelet értelmében engedélyezték az edzésen való részvételt?

– Furcsa számunkra, ami most van, hiszen ilyen helyzetben még nem volt egyetlen sportoló sem a világon. A szezon kellős közepén, ha nem is teljesen, de le kellett állni a játékkal, az edzésekkel… Erre a hétre már megkaptuk az edzéstervet, s eszerint is végezzük el egyéni időbeosztás szerint az előírt feladatokat. Jelenleg nem lehet előre tervezni, így nem is tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy miként alakul majd ezután a csapat programja.

– Mostanában több olyan elfoglaltságra is jutott ideje, melyekre a bajnoki időszakban nem nagyon…

– Most éppen a lakásfelújítás kellős közepén vagyunk. Pistivel együtt (Filius István, a Békéscsabai RSE egyik utánpótlásedzője – a szerző) ezen dolgozunk. A villany- és a vízvezeték-szerelési munkálatok kivételével mindent mi csinálunk, így a glettelést, a festést, valamint a burkolást is.

– Milyen az új akadémia munkacsarnoka?

– Amikor Baran Ádám először felvetette a Békéscsabai Röplabda Akadémia projektjét, már sejthető volt, hogy milyen lehetőséget jelenthet ez a békéscsabai utánpótláskorú röplabdázóknak. Emlékszem még arra, amikor a már kissé elavult, egyenetlen padlózatú tornacsarnokban készültünk, s játszottuk a mérkőzéseinket. Kicsit irigylem is a mostani fiatalokat, hogy egy ilyen modern, jól felszerelt munkacsarnokban edzhetnek majd. A városi sportcsarnok felújítása miatt várhatóan mi is az akadémián fogunk edzeni, amit nagyon várunk már!

– Bár a 2020–21-es játékoskeret még korántsem végleges, de mit gondol, mire lehet képes a csapat az új szezonban?

– Nehéz megmondani, hogy mi lesz az új szezonban. Minden rivális csapatnak még csak most alakul a játékoskerete, így a mienk is. A bajnokságban minden évben a négy közé jutást célozzuk meg, nem lesz ez másként idén sem. Minden szezon előtt az a célunk, hogy lehetőleg előrelépjünk, ezt szeretnénk most is!