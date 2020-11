A hetediket is behúzta a BRSE

A Swietelsky-Békéscsabai RSE csütörtökön előrehozott meccsen, a a Diósgyőri VTK-val csapott össze.

Diósgyőri VTK–Swietelsky-Békéscsabai RSE 0:3 (–9, –20, –26)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Miskolc, zárt kapuk mögött. V.: Bátkai-Katona Ágnes, Tillmann Gyula. Diósgyőr: Sitku 2, Kovács E. 9, Kiss E. 7, Beddingfield 5, Kundrák 1, Szajkó 5. Cs.: Dömsödi (liberó), Horton 12. Szakmai igazgató: Toma Sándor. Békéscsaba: Vander Weide 9, Pekárik 7, Drpa 15, Glemboczki 9, Grudina 10, Koseková. Cs.: Kertész (liberó), Cicic 1, Tatár 1, Szűcs 1, Rády. Vezetőedző: Tóth Gábor.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 2:8, 5:20, 7:24. 2. szett: 7:4, 7:7, 10:8, 10:15, 14:18, 20:22. 3. szett: 4:3, 10:6, 12:12, 17:14, 18:18, 23:20, 24:23, 24:25, 26:27.

Pekárik szerezte a mérkőzés első pontját, majd kellett két hazai rontás is, hogy a Békéscsaba meglóduljon. Glemboczki sánca, Drpa ásza, majd Grudina duplája, hat csabai pont zsinórban, és máris kidomborodott a két együttes közötti nagy különbség. Toma Sándor azonnal cserélt, Kundrákot Horton váltotta.

Aztán egy ásszal Glemboczki is megmutatta, hogy milyen jól tud nyitni, és ezzel már majdnem tíz van közte. Drpa pontjával már 14:4 a BRSE javára, amely óriási nyomást gyakorolt az újoncra. A csapatkapitány Pekárik Eszter egymás után két pontot érő blokkal vétette észre magát. Közben elérkezett az idő arra, hogy a 18 éves nyitásfogadó ütő, Tatár Gréta is pályára lépjen, életében először a felnőttek között Extraliga mérkőzésen, pár pillanattal később meg is szerezte az első pontját. Jött Szűcs Gréta is, bár ő már korábban belekóstolt a felnőttvilág légkörébe. Nevéhez fűződött a szettlabdát érő pont is, a játszmát Grudina zárta le.

Horton és Beddingfield kissé megszórta a túloldalt háríthatatlan labdákkal, így meglepetésre a DVTK indította jobban a 2. szettet. A Csabának kellett kapaszkodnia, s bár 7-nél beérte a miskolciakat a csapat, Hortonék vérszemet kaptak. Csabai időkérés után elkezdett kapkodni a DVTK, a látogatók pedig produkáltak egy 7:0-s szériát. Kissé kiengedett a BRSE, a hazaiak pedig igyekeztek felzárkózni, ám a végét megnyomta a Vander Weide-Drpa kettős és a Csabának sikerült behúzni a 2. játékot.

A 3. szett sem alakult gördülékenyen a Békéscsaba szempontjából, Kovács és Horton vezérletével már 4 ponttal is vezetett a DVTK, megint futhatott az eredmény után a BRSE. Szenvedett a vendég, Vander Weide messze volt a kaposvári formájától, de a többiek is tudásuk alatt játszottak. 17:14-nél időt kért Tóth Gábor edző. Csapata iparkodott, 18-nál kiegyenlített, de átvenni nem tudta a vezetést. Kétszer is a szettgyőzelemért nyithatott a Diósgyőr, közben egyszer a Csaba is, végül jöttek a légiósok, sorrendben Grudina, Vander Weide és Drpa, így elmaradt a 4. játszma.

A Békéscsaba a 7. idei mérkőzését is megnyerte, ráadásul mindegyiket idegenben, ami megsüvegelendő teljesítmény!