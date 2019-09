A Hepp Kupára elfogytak a békésiek

Az NB I. B Zöld csoportjának újoncával, az alaposan megerősített Cegléddel került össze az Omnia Pub&Food Békés férfi csapata a Hepp Kupa sorozatban.

A Békés is átalakulóban van, három érkező játékos mellett az U20-as keretből kerültek fel többen a felnőttekhez.

A hétközi mérkőzésre összesen hét hadra fogható játékos maradt Békésen, sérülések és betegség nehezítette az edzők dolgát, így a továbbjutás kiharcolása még hazai pályán is hatalmas bravúrnak számított volna. Jó dobóteljesítmény jellemezte a hazaiakat, ám a csapat védekezésén érződött, hogy kevesen voltak, nem meglepő, hogy a negyed végére 12 pontos előnyt szerzett a Cegléd. A 2. játékrész közepén elfogyott a békési játékosok lendülete, a szigorú védekezés következtében a támadásokba több hiba csúszott, eladott labdáikból gyors kosarakat szereztek a ceglédiek, akik a félidőre tetemes előnyt szereztek.

A 2. félidőben Komáék igyekeztek visszajönni a meccsbe. A Kiss Gáborral együtt most bemutatkozó fiatal Nógrádi Zsolt triplával mutatkozott be a felnőtt csapatban. Együttese azonban nem tudott felzárkózni és tovább nem nőtt a különbség a két gárda között. Az utolsó negyedben a ceglédi csapatban is pályára kerültek az addig kevesebbet játszó játékosok. A békésiek a fáradtság ellenére tisztességgel végigküzdötték a mérkőzést, amit a szokatlan időben lejátszott mérkőzésre kilátogató szurkolók elismerő tapssal jutalmaztak.

Balog Vilmos: – Ami nagyon fontos volt a mérkőzésen: nincs újabb sérültünk. Nehéz helyzetünk ellenére volt tartása végig a csapatnak.

Omnia Pub&Food Békés-Ceglédi KE 84:110 (23:32, 17:32, 26:27, 18:19)

Hepp Kupa férfi mérkőzés, Békéscsaba, 150 néző. V.: Fodor, dr. Varga, Drenyovszki. Békés: Krisztics (17/6), Koma (17), Balog G. (8/3), Vass (20/12), Farkas (16/12). Cs.: Nógrádi (6/6), Kiss G. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos.