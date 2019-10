A harmadik negyed végén még mindenki reménykedhetett

Omnia Pub&Food Békés–Soproni MAFC 73:81 (23:23, 17:15, 18:7, 15:36).

Kosárlabda NB I. B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 200 néző. V.: Radnóti, Reisz, Vadász. Békés: Krisztics (20/6), Balog G. (6), LÓGÁR (14), Koma (17), Kertész (13). Cs.: Vass (2), Adebayo (1). Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Sopron legjobb dobója: Bakk (18/6).

A héten tovább fogyott a békésiek amúgy sem bőséges játékoskerete, hiszen a csütörtöki edzésen Farkas Gergőnek egy ártalmatlannak tűnő helyzetben kifordult a bokája.

A békésiek egy hasonló játékstílusú ellenféllel találkoztak, soraikban egy régi ismerőssel, a korábban Békésen is kosarazó Kovács Benedekkel.

Az első percek nem a hazai várakozások szerint alakultak. Az egyébként az egész mérkőzésen távolról jól dobó vendégek három hárompontossal lepték meg a a házigazdákat, amire Komáéknak csak egy kétpontos volt a válasza. Az 5. percben viszont már egyenlő volt az állás, s innentől fej-fej mellett haladtak a csapatok. A békésieknél a kinti dobások továbbra sem jöttek be. A 2. negyedben is folytatódott a szoros küzdelem, egyik gárda sem tudott ellépni a másiktól. A játékrész végére Kertészék egy minimális, kétpontos előnyt hoztak össze. Sikeresen fárasztották a mezőny legidősebb játékosát, Pantát, miközben Lógár Bence szépen gyűjtögette a pontokat.

A 3. negyedben a védekezés is hatékonyabbá vált, régen volt arra példa, hogy a békésiek bármelyik ellenfele is csak hét pontot hozzon össze egy negyedben. Innentől kezdve csapat és szurkoló is elkezdhetett bizakodni, hogy megnyeri idei második hazai mérkőzését a gárda, de nem így alakult.

A hosszabb kispaddal rendelkező, s éppen ezért nagyobb rotációs lehetőséggel bíró vendégek megkezdték a felzárkózást és egy 12:0-s sorozattal beérték az Adebayot is elveszítő békésieket, majd meg is fordították az eredményt. A hazaiak nem tudták tartani a ritmust. Elsősorban fejben fáradtak el, s emiatt hibás döntések sorozatát hozták.

A soproniak ezzel megőrizték hibátlan mérlegüket. A békésieknél nincs sok idő a sopánkodásra, hiszen csütörtökön már Cegléden vendégeskednek. Az a csapat is nagy formát hoz, vagyis egyáltalán nem lesz könnyű dolga a viharsarki legénységnek.

Balog Vilmos: – A mérkőzés nagy részében jól játszott a csapatunk. Sajnos az utolsó három perc a soproniaké volt, megfordították, és meg is nyerték a mérkőzést. A hosszabb kispad eldöntötte a meccs kimenetelét, de a pécsi vereség után egy egészen más mentalitású csapatot láthattunk a pályán. Ezt kell tovább vinnünk.