A hajrában is megmaradt a motiváció az Előrénél

Alig néhány mérkőzés, illetve forduló maradt hátra a korosztályos bajnokságokból, de a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia csapatai továbbra is kiemelkedő motivációval és lelkesedéssel folytatják programjukat.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc teljes kontroll alatt tartja Karácsonyt

Az elmúlt héten (május 17 és 23. között) is tíz alkalommal léptek pályára akadémistáink és az eredményekből is látszik, hogy akaratból és a harci szellemből is maradtak tartalékok a végére – olvasható a bcsla.hu-n.

Az U12-es korosztály legutóbbi összecsapásán döntetlent ért el a szolnokiak ellen, így két fordulóval a vége előtt, 11 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, valamint 46 pont birtokában a táblázat ötödik helyéről várhatja a befejezést.

A tizenhárom év alattiak korosztályában szintén két felvonás maradt vissza, és legutóbbi Szolnok elleni mérkőzésen sikerült tovább kozmetikázni az eddig elért eredményt. A nagyarányú 9-3-as sikerrel, valamint az eddig összegyűjtött 16 győzelemmel, 1 döntetlennel, 6 vereséggel megerősítették a negyedik helyezést.

U14-es csapat végig versenyben volt a bajnoki címért, ezen a hétvégén azonban matematikailag is eldőlt, hogy ezúttal be kell érniük a második helyezéssel. A végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó akadémisták sorsát egyetlen megingás, a gyulai Grosics Akadémia elleni 1-0-ás vereség pecsételte meg, hiszen a fő rivális Szeged-Csanád Grosics Akadémia nem hibázott és a legutóbbi DAFC Bordány elleni kiütéses győzelmüknek (7-0) köszönhetően biztosították bajnoki címüket. Ettől függetlenül az elért eredmény megsüvegelendő, és az ezüst érem is szépen csillog, hiszen a 24 győzelmet, 2 döntetlent, a mindössze egyetlen vereséget, valamint az ezekkel együtt járó 74 bajnoki pontot nem a szél fújta össze.

A tizenöt év alattiak május 15-én már megnyerték a bajnokságot, ezáltal jövőre egy korosztállyal feljebb, az első osztályú alapszakaszban folytathatják. Nyéki Boldizsár neveltjei számára további cél a százszázalékos szezon elérése, amiért láthatóan mindent meg is tesznek, hiszen május 21-én az OMTK-ULE 1913 korosztályos csapatát fektették két vállra (0-6).

U16-os korosztályú leányok számára 2021. május 2-án véget ért az idény, az edzések azonban egészen május végéig folytatódnak. Az előrelépés látható és tapasztalható, hiszen a 18 fordulóból álló, tízcsapatos bajnokság hetedik helyén végeztek (5 győzelem, 2 döntetlen, 11 vereség, 17 pont), és maguk mögé sorolták a Kecskemét, az Üllő, valamint a DEAC csapatait is. A tanulási időszaknak ezzel valamilyen szinten vége, így a jövőre nézve talán komolyabb célok meghatározása is lehetségessé válik.

U17-es együttes számára is egyetlen összecsapás maradt vissza és összességében elmondható, hogy a hektikus szezon (4 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, valamint 20 pont) ellenére a bronzérem még elérhető maradt számukra. Ehhez viszont olyan bravúrra lesz szükség az utolsó fordulóban a listavezető ZTE ellen, mint két fordulóval ezelőtt a jelenleg második Kaposvárral szemben (2-0). A legutóbbi Szeged elleni 2-2-es döntetlennel egy pontnyira elléptek az üldöző Budai FC-től, de az üdvösség eléréséhez egy nagyszerű győzelem hozhatna biztos sikert a szezonfináléban, hiszen döntetlen vagy vereség esetén a sorsuk már nem a saját kezükben lenne.

U19-es lányok némileg elfogytak a végére, ezzel együtt ebben a korcsoportban is pozitív irányba történő elmozdulás volt tapasztalható. A Cegléd és a Tiszakécske együtteseit maguk mögé utasítva, 6 győzelem, 3 döntetlen, 12 vereség, valamint 21 szerzett pont birtokában a 7. pozíciót sikerült megszerezni a tízcsapatos bajnokságban. Két együttes is kilógott felfelé a sorból, hiszen a Gyulai Amazonok hibátlan mérleggel lettek bajnokok, de a Kiskunfélegyháza is jócskán több bajnoki pontot gyűjtött a többieknél. Összességében elmondható, hogy a lányok szépen helytálltak és lehetőségeikhez mérten megfelelő teljesítményt nyújtottak.

A folyamatos problémákkal és hiányzókkal küzdő U19-es csapat láthatóan igyekszik még a végén kozmetikázni az eredményt, hiszen a legutóbbi fordulóban a Kaposvár ellen ért el 2-2-es döntetlent, de ezt az idényt sajnos a járvány-helyzeti érintettségük, valamint a felfelé játszó (Megyei I. osztály és NB2) meghatározó játékosok hiánya már korábban megpecsételte (1 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség és 9 pont). Bár a sereghajtó pozíció sajnos már véglegessé vált számukra a nyolccsapatos C-csoportban, de az utolsó Gyirmót elleni mérkőzésen egy vállalható eredmény már csak az önbizalom szempontjából sem lenne lényegtelen.