A hajrában eredményesebben dobtak a győriek

Derekasan küzdött a békési csapat, mindent megtettek a játékosok a győzelemért, azonban a dobások nem sikerültek.

Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC–Omnia Pub&Food Békés 81:73 (23:22, 15:11, 16:21, 27:19)

Kosárlabda NB I B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Győr, néző. V.: Horváth A., Tóth K., Csák. Békés: KOMA (30/9), Kertész, VASS (14/12), Lógár (9), Krisztics (4/3). Cs.: Farkas, Adebayo, Szabó (16/12), Balog G., Nógrádi, Balog Á. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Győr legjobb dobói: Berneczei (21/6), Csaba (21/3).

Pénteken Győrbe utazott az Omnia Pub&Food Békés NBI B Zöld csoportos csapata. Az ellenfél az utóbbi két mérkőzését magabiztosan nyerte, de előtte ők sem hozták azt az eredményt, amit a játékoskeretük alapján előzetesen vártak tőlük. A Békés szintén egy siker, az Eger legyőzése után várhatta a mérkőzést, újabb győzelemre, végre egy jó sorozat kezdetére készültek.

Két hazai kosárral, békési hibákkal kezdődött a találkozó. A hazai csapat agresszívabb volt, de hamar sikerült rendezni a vendégeknek is a védekezésüket, így egy 2 perces kosármentes szakasz következett. A 3. percben aztán megszülettek az első békési pontok, Vass és Lógár révén és egyenlített a BSZSK. Felváltva vezettek ezután a csapatok, de a hazaiak könnyebben szerezték a pontjaikat, a Békésnek sokkal több munkát igényelt minden kosár megszerzése. A negyed végén gy1 ponttal vezettek Csabáék. A 2. negyed 4 perc békési kosárszünettel kezdődött, de a Győr sem tudott jelentős előnyt szerezni. A békési zónavédekezés megfogta a Győr lendületét, hosszú támadásaik végén rendre sikertelen dobások következtek. A másik oldalon maradt a palánk alatti kemény védekezés, így ez a negyed igencsak pontszegényre sikeredett. Békési oldalon Vass és Krisztics egy-egy triplája, valamint Koma Dániel pontjaival tartotta a lépést a csapat.

A 3. negyed Szabó sikeres hármasával indult, amire azonban rögtön volt válasza a győri Rátvaynak, mint ahogy Koma ziccerére az addig is nagyon agilis Berneczeinek. Vass következett, az őrzése lazult egy pillanatra, amit egy pontos dobással büntetett, ám a másik oldalon Csaba is jól célzott a triplavonalon kívülről. A dobópárbaj Koma triplájával folytatódott, amire a Győrtől már csak egy kétpontos kosár érkezett. A negyed végén Vass és Koma pontjaival ledolgozta hátrányát a Békés. Utóbbi utolsó pillanatban dobott hármasa akár hozhatott volna nagy fordulatot is a játékban.

A 4. negyed elején Lógár büntetőivel már a Békés vezetett, ám a 3. percben a Győr ismét átvette a vezetést, amit már ki sem engedték a hátralévő időben. Derekasan küzdött a békési csapat, mindent megtettek a játékosok a győzelemért, azonban a dobások nem sikerültek. A hazaiak pedig rendre értékesítették a büntetőiket, utolsó 10 pontjukat büntetőből dobták.

Balog Vilmos: – Ismét voltak a mérkőzésnek nagyon jó periódusai, amikor a védekezésünk jól működött, ami eddig kevésbé volt jellemző. Sajnos a végjátékban a győri csapat pontosabban dobott, mint mi, így ők örülhettek a győzelemnek. Jövő héten, hazai pályán a Tiszaújvárost fogadjuk, ott javítani szeretnénk a helyzetünkön.