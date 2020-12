A gyulaiak egy irányba húzták a szekeret

Az előző, csonka évben mutatott teljesítménye alapján augusztus közepén esélyesként kezdte meg a kvalifikációs bajnokságot a Clean-Way Gyulai Termál FC csapata. A fürdővárosiak változatlan kerettel várták a C-jelű nyolcas küzdelmeit, ahol a szintén a megye egyből „érkező” Szeghalom ígérkezett az első számú riválisnak. A két gárda nagyot is „meccselt”, végül ebből a gyulaiak kerültek ki győztesen, és bár a dévaványai mérkőzésüket nem tudták lejátszani, ennek hiányában is biztos csoportelsők.

– Milyen elképzelésekkel várták a jelentősen átalakított új bajnokságot? – szólt az első kérdés Berényi Tibor edzőhöz.

– A vezetőség a játékosokkal egyetértésben az első helyet tűzte ki célul, én magam is képesnek tartottam a csapatot arra, hogy minimális pontveszteséggel abszolváljuk a csoportot. A keretben csak minimális változás történt, azok is az előrelépést szolgálták, hiszen Zsibrita Gergő leigazolásával újabb megbízható kapusunk lett, Bondár Attila érkezésével pedig egy rutinos, csupa szív támadóval erősödtünk, még ha az egyezségünknek megfelelően nem is tudott minden meccsen rendelkezésre állni.

– A tabella arról árulkodik, hogy nem lehet elégedetlen az idénnyel…

– Való igaz, a céljainkat szinte maradéktalanul elértük, egy vereség mellett az összes mérkőzésünket megnyertük a riválisainkkal szemben, nem mellesleg a Magyar Kupában megmutathattuk magunkat az országos táblán. A szezon során akadt egy kis hullámvölgy, erre az időszakra esett a felsőzsolcai kupameccsünk is, de a játékosok szerencsére időben megértették, hogy nem lehet félvállról venniük egyetlen mérkőzést sem. Ennek következtében azután nagyon jó mentalitással és kellő agresszivitással hoztuk le a bajnokság többi meccsét.

– Kik voltak a gárda vezérei, illetve önmagukhoz mérten kik teljesítettek átlagon felül?

– Nem szokásom egyéneket kiemelni, noha nálunk is megvannak a húzóemberek és a mókamesterek, ami egyaránt fontos egy csapat életében. A védelmünk stabil lábakon állt egész szezonban, amit bizonyít az öt kapott gól, ami mindhárom csoportot összevetve is a legkevesebb. Ehhez persze kellett a többi csapatrész segítsége is. Mindenki hozzáállásával elégedett vagyok, akadtak, akik jobb teljesítményt nyújtottak, de összességében mindenki hozzátette a magáét azért, hogy a csapat egy irányba húzzon és elérje a célját. Olykor rendet kellett tenni a fejekben, de azért összeszokott gárda vagyunk, a fiúk egymásért is tudnak küzdeni.

– Melyek voltak az évad legemlékezetesebb mérkőzései?

– A legkellemesebb élménynek a Szeghalom elleni idegenbeli mérkőzést említeném, ahol igazi rangadón, nagy küzdelemben sikerült visszavenni az első helyet közvetlen riválisunktól, egyben visszavágnunk a hazai vereségért. A legkellemetlenebb élményt a borsodi kupamérkőzés szolgáltatta, és ide sorolnám a Kétegyháza elleni idegenbeli mérkőzésünket is, ahol minden tekintetben alulmúltuk önmagunkat.

– Milyen fogadtatása volt házon belül az újszerű lebonyolításnak?

– Sejthető volt, hogy lesznek kirívó eredmények a csoportokon belül, sajnos a Vésztő vissza is lépett a bajnokságtól, de a Kétegyháza is sok gonddal küszködött. Remélhetőleg idővel rendeződik a helyzet és kellő létszám mellett, jó színvonalú bajnokságoknak lehetnek szemtanúi a szurkolók.

– Az már ismert, hogy február 20-án, Dévaványán folytatja bajnoki szereplését a gárda. Mit lehet tudni a felkészülésről, és a téli játékosmozgásról?

– Január közepén látunk munkához. Előreláthatólag ugyanezzel a kerettel vágunk neki a tavaszi szezonnak, ahol komolyabb erőpróbák várnak majd ránk, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy-két új arc feltűnik majd az öltözőben.

Őszi mérleg

Helyezés: 1.

Győzelem: 10

Vereség: 1

Döntetlen: –

Pontszám: 30

Rúgott gól: 47

Kapott gól: 5

A házi góllövőlista állása az őszi mérkőzéseken elért találatok alapján: Bozsó Milán 13, Nagy Gergely 7, Barthalos Dávid 6, Czirok József 5, Bondár Attila 3, Pilán Richárd, Zsömbörgi Márton 2–2, Bagyinszki Attila, Bojtos András, Kajári János, Kovács Zsolt, Repisky Dániel, Szabó Csaba 1–1.