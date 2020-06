A Gyomaendrőd vállalná a megye egyes megmérettetést

Amióta a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, a gyomaendrődi labdarúgók háza táján rendszeressé váltak az edzések. Kezdetben a keddi és csütörtöki napokon kisebb csoportokban végezték a munkát Kocsis Zsolt edző irányításával, újabban viszont már közösen gyakorolnak, sőt nem hivatalos edzőmeccseket is játszottak.

– A „home office” és a digitális oktatás miatt a fiatal játékosok döntő többsége idehaza tartózkodik. A karantén időszakban nekik nagyon hiányzott a labda és a mozgás, ezért is kezdtük nyomban újra az edzéseket, amint az egészségügyi helyzet ezt megengedte – mondta el Kocsis Zsolt, aki egyelőre keddi és csütörtöki napokon tart gyakorlásokat.

A döntő hányadában játékot tartalmazó foglalkozásokra tucatnál több labdarúgó jár le az Erzsébet ligeti létesítménybe. A fiúk az egymás közötti játékot két tesztmeccsel tették változatosabbá, melyet a helyi öregfiúk ellen, illetve Túrkevén játszottak.

– Bár nem tudjuk, hogy mikor indulhat az új idény, terveink szerint folyamatosan fenntartjuk a jelenlegi edzésrendet, június végétől pedig megkezdjük a tényleges felkészülést heti három gyakorlással, plusz egy tesztmeccsel – tette hozzá a tréner. – Úgy kalkulálunk, hogy 14 csapatos mezőny esetén a megyei I. osztályba nevezünk, mert így lennének hozzánk hasonló szintű riválisok. Ehhez persze magasabb szintű edzésmunka szükséges, amit a játékosokkal is egyeztetnünk kell.

Ezzel kapcsolatban a mostani hétvégén tartanak egy játékos-értekezletet, melyen minden labdarúgó véleményére kíváncsiak lesznek az emelt szintű munka és az osztályváltás kapcsán.

– Bízom benne, hogy összejön a mezőny, mert a fiataljaink számára ez jelenthetné a továbbfejlődést, ha viszont meghiúsul, akkor is szeretnénk legalább egy osztállyal magasabb szintre lépni – így az edző. – Vélhetően nem lesz nagy változás a keretben, egy-két helyi nevelésű gyermek van még a megyében, akiket szívesen visszavárnánk, hátha számukra is kihívást jelentene a megye egy. Némi gondot jelent, hogy a rutint képviselő játékosaink közül Barna Tamás, Ernyes Róbert és Furka Zsolt is vidéken dolgozik, ezáltal nehezen összeegyeztethetők számukra az edzések, ugyanakkor a képességeik alapján ők kevesebb munkával is megütik a megyei I. osztály szintjét.