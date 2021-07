A gerendán is bátran mozog Szujó Hanna

Tartalmas, de ami ennél lényegesebb, eredményes hónapot zárt le Szujó Hanna a magyar női válogatott tagjaként. A 17 éves békéscsabai tornásznő kezdésként győzött élete első világkupáján, majd Eszéken és legutóbb Gentben is több szeren döntőzött.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

– Megkezdte a jól megérdemelt pihenőjét? – kérdeztük a Békéscsabán élő, de Budapesten, a szövetségi kapitány, Draskóczy Imre csoportjában edző Szujó Hannát.

– Igen, kéthetes szünetet kaptunk, az elsőt még Budapesten, a barátaimmal töltöm, a második hetet pedig majd Békéscsabán, a családom körében.

– Számított arra, hogy három rangos nemzetközi versenyen is szóhoz jut?

– Már a május végén kezdődő nemzetközi sorozat előtt tudtam, hogy mely versenyekre készüljek. Ez a második évem a felnőttek között, de a pandémia miatt tavaly csak kevés versenyen indulhattam, azokat is itthon rendezték. Idén azt reméltem, hogy néhány világkupán elindulhatok, ami össze is jött. A várnai világkupának úgy indultam neki, hogy versenyezzek egy jót, de hogy őszinte legyek, még arra sem számítottam, hogy döntőbe jutok, nemhogy arra, hogy meg is nyerem a talajt.

– Várna után az eszéki világ­kupán és a belgiumi Challenge Team Kupán is több szeren döntőzhetett. Elégedett a két versenyen mutatott teljesítményével?

– Kettős érzés munkál bennem, mert lehetett volna sokkal jobb is az eredmény. Minden versenyen akadtak pozitív, de negatív momentumaim is. Eszéken, talajon másodikként, gerendán harmadikként kerültem be a döntőbe, de ott nem tudtam javítani, és lemaradtam az éremről. Gentben sajnos talajon és gerendán is rontottam, az ugrás-ezüstnek viszont nagyon örültem.

– Miben kell még fejlődnie?

– A felemás korlátot szeretném fejleszteni. Nehézséget okozott, hogy gerendán kissé elizgultam a gyakorlatokat. Azt a magabiztosságot kellene átvinnem, amit kedvenc szeremen, talajon mutattam.

– Hogyan alakul a pihenőt követő programja? Mire készül elsősorban?

– Rendeznek néhány világkupát, de a második félév fő versenye a Japánban, Kitakyushuban októberben sorra kerülő világbajnokság lesz. A magyar női csapat most nagyon erős, de szeretném, ha a csapatba kerülésnél én is ott lennék a szóba jöhető tornászok között.