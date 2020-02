A gerenda és korlát gyakorlatán is erősít Makra Noémi

Jó évet zárt Makra Noémi, hiszen tagja volt a stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon szerepelt magyar női tornász-válogatottnak és megnyerte gerendán a szombathelyi világkupát.

A Torna Club Békéscsaba 22 éves válogatottja évek óta Budapesten készül a müncheni olimpián bronzérmes Kelemen Márta és Pózna Előd edzők útmutatásai szerint.

Amikor hogyléte felől érdeklődünk, hangja vidám, jókedvű.

– Nagyon jól állok a felkészüléssel, sokkal jobban, mint tavaly! – válaszolta kérdésünkre Makra Noémi.

A békéscsabai tornásznő nagy eséllyel pályázik arra, hogy a magyar válogatott tagjaként ott legyen a Párizsban április 30. és május 3. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, ahol öt felnőtt és öt juniorkorú magyar tornász vesz majd részt.

– Még nem dőlt el, hogy ki utazhat majd Párizsba, de ha minden jól halad, akkor nekem is nagy esélyem van a részvételre – újságolta Noémi. – Draskóczy Imre szövetségi kapitány elsősorban két szeren, felemás korláton és gerendán számít rám, de az is elképzelhető még, hogy talajon is indulok. Az ugrásom nem olyan erős, arra ott van az olimpiai kvalifikációt a tavalyi világbajnokságon megszerző Kovács Zsófia, vagy Péter Sára.

A tornásznő megjegyezte, hogy mindkét hangsúlyos szerén erősíteni kívánják a gyakorlatot, gerendán három új kötést, plusz egy fordulatot tesznek be, ami máris három tizeddel megnöveli az értékét. Felemás korláton pedig visszahoznak egy darabig „pihentetett” elemet.

Az idei első megméretésre még várni kell, mivel a bakui és a dohai világkupán nem indul. Az első versenye majd a március 20-ai Matolay Elek-emlékverseny lesz.

– A Matolay programjából idén kiveszik a szuper-csapatbajnokságot, azt majd csak áprilisban rendezik meg. Az Európa-bajnokság előtt egy nemzetközi versenyen veszek részt, amit március 28-án az ausztriai Mattersburgban rendeznek meg a magyar, az oszrák, a cseh, a norvég és a szlovák nemzeti csapatok részvételével. Az olimpia miatt idén nem rendeznek világbajnokságot, de a második félévben ott lesz a koperi, vagy az eszéki világkupa, itthon pedig a Mesterfokú bajnokság.

Makra Noémire a sport mellett a tanulmányaiban is várnak feladatok idén, a napokban ugyanis beadta jelentkezését a Testnevelési Egyetem szakedzői képzésére. Mindez azt feltételezi, hogy ha egyszer visszavonul az aktív sporttól, nem fog eltávolodni a sporttól és talán a tornától sem.