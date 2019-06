A Füzesgyarmat vereséggel zárta a szezont

Vereséggel zárta az évet a Füzesgyarmati SK NB III.-as labdarúgócsapata, a jó erőkből álló Tiszaújvárossal szemben maradt alul a pontvadászat vasárnapi záró körében. A sárréti alakulat nem tudta áthidalni három stabil védője hiányát, illetve azt, hogy 50 percen keresztül emberhátrányban kényszerült játszani. A keserű évzáró ellenére a bizonyítvány kiválóra sikerült.

Füzesgyarmati SK–FC Tiszaújváros 1–3 (1–1)

NB III-as-mérkőzés. Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Borbás Bottyán A. Füzesgyarmat: Fildan – Fildan – Kinczel, Szász, Toca, Pataki Z. – Villand, Pölöskei (Ivicsevics, 36.) – Székely (Urbán, 85.), Kis Sz., Lukács (Faggyas, 71.) – Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bokros, Lippai, Papp F., Illés – Burics – Molnár, Orosz, Hussein, Pap Zs. – Kertész (Tóth S., 88.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Aktív mezőnyjátékkal telt el az első negyedóra, melynek végén vezetést szerzett a gyarmati együttes. Kinczel húzta meg a jobb szélt, az alapvonal közeléből mintaszerűen játszott középre, ahol Popescu közelről betalált, 1–0. A második negyedóra végén egyenlítettek a vendégek. Hussein lépett ki középen, Toca szerelte, de a labda a támadó előtt maradt, aki két lépés után 10 méterről a bal sarokba lőtt, 1–1. A 36. percben újból rés nyílt a gyarmati védelem tengelyében, Fildannak a 16-oson kívülre kifutva, kiszolgáltatott helyzetben kellett kézzel hárítani, amiért a játékvezető piros lappal jutalmazta. Tíz emberrel sem szeppent meg a hazai együttes, de érthetően a biztonságra helyezte a hangsúlyt.

A 49. percben Pap Zsolt végzett nagy partdobást jobbról, Toca vállal meglökte Lippait, amiért a játékvezető büntetőt adott. A 11-est Pap Zs. végezte el, de a bal sarokba tartó lövést Ivicsevics megfogta. A gyarmati együttes megszállta a térfelét, de így is veszélyesebb volt ellenfelénél. Az 58. percben egy gyors akció végén Székely emelte át a kapust, de a védők a gólvonal elől szögletre mentettek. A másik oldalon Hussein a 61. percben 25 méterről védhetetlen lövést küldött a bal sarokba, 1–2. Előnyük birtokában a vendégek próbálták óvni az eredményt, a házigazdák viszont amolyan minden mindegy alapon nyitottak elkeseredett offenzívát az egyenlítés érdekében. Újabb gólt azonban a Tiszaújváros ért el a 81. percben, amikor a középen kiugró Pap Zsolt helyezett 13 méterről a kapu bal sarkába, 1–3. A 86. percben a vendégek is megfogyatkoztak, miután a Patakit szabálytalanul megállító Bokros is a kiállítás sorsára jutott. A maradék időben az eredmény már nem változott, a vereség ellenére a gyarmati játékosok mindent megtettek azért, hogy mentsék a menthetőt, de a vendégeké túl jó csapat ahhoz, hogy kihasználatlanul hagyta volna az első félidőben felkínált lehetőséget.

Kiállítva: Fildan, a 36., ill. Bokros, a 86. percben. G:: Popescu, a 15., ill. Husssein, a 31., a 61., Pap Zs., a 81. percben. Jó: Popescu, Kinczel, ill. az egész vendégcsapat.

Boros Tibor: – A mai mérkőzés a kiállítás után sajnos már nem a mi elképzeléseink szerint alakult. A célunkat ettől függetlenül elértük, de igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy jövőre előre tudjunk lépni.

Gerliczki Máté: – Ezzel a szép győzelemmel feltettük a koronát a tavaszi szezonunkra, hiszen az idei eredmények alapján dobogón végeztünk.