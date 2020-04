A felnőtteket is legyőzte a köröstarcsai autós

Egy roncsderbiversennyel kezdődött, még 2016-ban. Az autósportért rajongó édesapa az akkor még kilencéves kisfiát is magával vitte, aki a futamok után annyit kérdezett: „Apu, csinálsz nekem is egyet?” A köröstarcsai Tóth Imre Zsolt a következő évben már terepgokartban indult a roncsderbisorozat keretében.

Az édesapa, Tóth Imre Gábor hamarosan el is készítette az első gépet, a fia pedig a következő év májusában Kunszentmártonban be is mutatkozhatott terepgokartban.

– A száz köbcentisek között versenyeztem. Három futamot rendeztek, hatan indultunk a kategóriában, én negyedik lettem és hét pontot szereztem – elevenítette fel a kezdeteket Tóth Imre Zsolt. Egy évvel később már a 250 köbcentisek között indult ugyancsak terepgokartosok között, s bár nem mindegyik versenyre jutott el, teljesítményével így is jelezte, nem ügyetlen pilóta, az egyik fordulóban a második helyen zárt.

– Eleinte földutakon gyakoroltunk, majd a szüleim béreltek egy területet, ahol már jobb körülmények között készülhettem fel a versenyekre. Idén már egy 500 méterrel meghosszabbított pályán tudok tesztelni, ami nagyon jó, hiszen nem kell más helyekre eljárnom ahhoz, hogy vezethessek – mondta az ifjú pilóta.

A harmadik szezonban ismét lépett egyet előre, átült egy 2000 köbcentis, 116 lóerős, Volkswagen motorral hajtott, épített autóba. A juniorkorosztályban már 17-18 évesek is mehetnek, a köröstarcsai fiatal 13 évesen igyekezett megállni a helyét. A roncsderbiszezon során 17 pontot szedett össze a juniorok között, és az összetett pontversenyben a hetedik helyen végzett.

Az év emlékezetes versenyei között tartja számon a kiszomborit, ahol korosztályában a három futam összesítése alapján sikerült felállnia a dobogó harmadik fokára. Kecelen a juniorok között szintén harmadik lett, a szinkronpályás épített autók roncsderbi-kategóriájában – ahol felnőttek és juniorok egyaránt elindulhattak – megnyerte a versenyt!

Sajnos a koronavírus-járvány a roncsderbiszakág idei terveit is alaposan keresztülhúzta, a 2020-ra tervezett kilenc versenyből a májusi kunszentmártoni és öcsödi viadalt már biztosan nem rendezik meg, de a legfrissebb hírek szerint a június 14-re tervezett makói futamokat is törölték.

– Leghamarabb talán július 5-én, Csólyospáloson versenyezhetünk. Utoljára még decemberben a Mikulás Kupán versenyeztem, ami nem most volt, sajnálom, hogy idén már három viadal is elmaradt. Nagyon várom már a sorozatot, különösen a köröstarcsai versenyt! – mondta Tóth Imre Zsolt. Utóbbi helyszínen egy helyi fiatalember gondolta úgy, hogy elvállalja az egyik forduló megrendezését.

A sorozatban július 26-án Mélykúton, augusztus 2-án Kiszomboron, 16-án Mórahalmon, 30-án Köröstarcsán zúgnának fel a motorok, a zárást pedig szeptember 13-án tervezik Kecelen.

– Tavaly még előfordultak műszaki hibák, és időre volt szükség, hogy összeszokjam a járművel. Erre a szezonra megpróbáljuk még jobban felkészíteni az autót, melynek megerősítettük a bukócsövezését is – tette hozzá Tóth Imre Zsolt.