A felkészülést segítette a hatodszor megrendezett Warriors Sparring Day

Mintegy száz sportoló részvételével hatodik alkalommal rendezték meg a hét utolsó napján a Csabai Rendezvénypajtában a Warriors Sparring Day gyakorló küzdősport eseményt.

Visszatért a Csabai Rendezvénypajtába a Warriors Sparring Day, a korábbi tapasztalatok alapján a gyakorló küzdelmi nap mintegy 100 résztvevője egyöntetűen úgy látta, hogy a pajta remek adottságokkal rendelkezik. A küzdelmek tető alatt zajlottak, de a helyszín oldalról nyitott volt.

– Tényleg nagyszerű a környezet, véleményem szerint itt még egy nagyszabású küzdősport eseményt is meg lehetne rendezni – mondta Kiss Károly, a békéscsabai East Warriors MMA Gym vezetője, edzője.

A klub – amely több szabályrendszerben, így MMA-ban, és a dzsiu dzsicuban is több sportolót versenyeztet – a vasárnap hatodik alkalommal megrendezett gyakorló napon Tolnai Milánt, Vincze Krisztiánt, Gáspár Leventét és Sóvári Attilát indította.

– Gyakorlásról volt szó, ahol nem hirdettünk győztest, ezért mindannyian az ütéseket nélkülöző, az MMA részének tekinthető grapplingben, vagyis földharcban szerepeltek, itt kisebb a sérülés előfordulásának valószínűsége, mint az MMA-ban. Mindenkivel elégedett voltam, dicséreti illeti a fiúkat.

Arra a kérdésre, hogy milyen versenyekre is készülnek, Kiss Károly így válaszolt:

– Ha valahol meghirdetnek egy a céljainkhoz illeszkedő versenyt, azon elindulunk. Terveink szerint az MMA-s Hocz Csaba szeptember végén Brnóban vendégszerepel egy cseh sportoló ellen, míg Kristóf Bálint a grappling országos döntőjére készül.

A nap végén az ökölvívóknál rendeztek egy éles, profi mérkőzést, a békési Surman Zoltán Jr. a GBF (Global Boxing Federation) nemzetközi bajnoki övéért 72,6 kilogrammban, középsúlyban bunyózott Lázár György ellen. Érdekesség, hogy Surman eredetileg kisváltósúlyban (63,5 kg) szokott kötelek közé lépni, Lázár pedig félnehézsúlyban, utóbbi 79 kg-ról fogyott vissza.

A tíz menetre tervezett küzdelem heves ütésváltásokkal kezdődött, de Surman percről-percre növelte fölényét; Lázár orra már a második menetben vérezni kezdett. A harmadik menetben a látványos villámgyors kombinációkkal operáló békési fiú nagy fölénybe került az egyébként keményen küzdő Lázárral szemben, és a negyedik felvonás hajrájában be is tudta fejezni az összecsapást. A ringsarokban komolyan megszórta riválisát, akit a mérkőzésvezető a padlóra kerülése pillanatában „ki is vett” a küzdelemből (TKO). A bajnoki övet Tóth Zsuzsanna, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) Hivatásos Tagozatának elnöke, a MÖSZ főtitkára csatolta a győztes ökölvívó derekára.

A mérkőzést eredetileg március 14-én rendezték volna, de a járvány begyűrűzésével őszre halasztották.

Az eseményre egyébként Romániából is vártak sportolókat, de a járvány miatti határzár miatt nem vállalhatták a részvételt.