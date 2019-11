A szarvasi csapat ismét bejutott az Amatőr Kupa döntőjébe

Harmadik éve kényezteti el szurkolóit a Szarvasi FC a Magyar Kupában, amely egyetlen amatőr csapatként van versenyben a legjobb 16 közé kerülésért.

Bár még bő egy hét hátra van az NB I.-es Zalaegerszegi TE FC elleni csatáig, a városban máris fociláz van, nagy valószínűséggel december 4-én is megtelik az Erzsébet ligeti sportpálya.

Két évvel ezelőtt – szintén a 16 közé jutásért – ugyancsak az akkor éppen az NB II.-ben szereplő „Zete” volt a még Rétes Pál edzette Körös-partiak ellenfele, miután az országos főtáblán a szintén másodosztályú Mosonmagyaróvárt (4–1) és a megye egyes Salgótarjáni BTC-t (4–2) is elbúcsúztatták.

Egy évvel ezelőtt a sikeresen vett megyei selejtezőket követően az NB III.-as Debreceni EAC ellen kezdte meg főtáblás küzdelmeket a kék-fehér mezes csapat, a 4–4-es eredménnyel záruló meccset büntetőkkel nyerte meg, hogy a 32 közé kerülésért az akkori NB I.-es szombathelyi Haladással mérkőzhessen. Egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Békés megyei gárda, a 82. percig még 1–1-re állt a mérkőzés, a vasiak a hajrában rúgott két góllal biztosították be a továbbjutást.

Idén két megye egyes csapat, a Baranya megyei Siklósi FC (8–2) és a szabolcsi Balkányi SE (2–1) testén vezetett el az út a 3. fordulóba, ami tavaszi budapesti Amatőr Kupa döntős szereplés megismétlését jelenti egyben.

A csapatban egyetlen profi játékos sem szerepel, mindenki dolgozik (van, aki ételfutárként, ketten ácsként és szakácsként keresi a kenyerét, de van autókozmetikus, pincér, és terménykereskedő is.

Klimaj Zoltán csapatkapitány szerint a sikerekben sokat számít a játék szeretete, a jó társaság.

– Nagyon sok örömöt, élményt hozott számunkra ez a sorozat az elmúlt években. A kupamérkőzések hangulata mindig más, mint egy bajnoki mérkőzés és ezt nem lehet megunni. A motiváltságunk, lelkesedésünk nem csökkent a három év alatt. Szurkolóink is nagyon élvezik ezt a sorozatot, és a sikerek közelebb is hozzák a csapatot a szurkolókkal – mondta a 43 éves személyügyi menedzserként dolgozó sportember.

Aki ezen a szinten focizik, sportol, az tisztában van azzal, hogy a szabadidejéből kell időt elvenni az edzésekre, mérkőzésekre.

– Ez hol könnyebb, hol nehezebb, de a játék szeretete, a társaság, a sikerélmény segítenek megoldást találni. A családnak, barátnőnek is tolerálni kell a rendszeres elfoglaltságot, ami heti négy-öt alkalmat jelent. Ezzel nem szokott gond lenni. A problémák akkor kezdődnek, ha nincs sikerélmény. Ha van, akkor szívesen megy ki az ember edzeni vagy mérkőzést játszani. Egy főtáblás Magyar Kupa-mérkőzés előtt nem szokott gond lenni az edzéslátogatottsággal, de csapatunknál az utóbbi években egyébként sem volt probléma ezzel.

A munkaadók is tolerálják a többszöri hiányzásokat.

– Ezen a szinten ez hozzátartozik a felkészüléshez. Külsősnek ez fura lehet, de nálunk ez már természetes – tette hozzá a csapatkapitány, aki szerint a több osztálynyi különbséget nagyon nehéz lesz eltüntetni a pályán. – Azonban az elmúlt években volt már rá példa. A papírforma szerint több gól van a két csapat között és nem a mi javunkra. Valószínűleg száz mérkőzésből egy lenne olyan, amin sikerülne továbbjutnunk. Mi erre készülünk – beszélt a ZTE elleni esélyekről Klimaj Zoltán.

A 26 éves középpályás, Furár Róbert szerint két évvel ezelőtt már az is nagy öröm volt számukra, hogy hosszú idő után sikerült a főtáblára jutás. A második sorozatban előrébb jutottak egy Amatőr Kupa-döntővel, ami óriási élmény volt számukra, hogy az új Hidegkúti Nándor Stadionban játszhattak.

– Hihetetlen számomra, hogy újra eljutottunk idáig, bízok benne, hogy még szebb lehet a mostani évünk.

A készletkezelőként dolgozó játékos azt mondja, hogy nem nagyon kell sakkozni az idővel, reggel 8-tól délután 16 óráig dolgozik, az edzések pedig délután 17 órakor kezdődnek, így gond nélkül odaér, a hétvégéi pedig szabadok.

– A hétközi meccsekre azonban kénytelen vagyok szabadnapot kivenni.

Véleménye szerint a ZTE ellen nem a csapata lesz az esélyes, a továbbjutáshoz nagy szerencse és koncentráció kell, valamint egy alulmotivált ellenfél.

Bukovinszy Béla, a Szarvasi FC alelnöke szerint a Magyar Kupa fontos kihívás a játékosoknak, hogy megmutassák magukat. Egyre nagyobb az érdeklődés a labdarúgás iránt a városban, amit jelez a bajnoki meccseken a három-, sokszor ötszáz néző.

– Komoly célokat fogalmaztunk meg a bajnokságban, s ha ott jól szerepel a csapat, akkor ez kihat a Magyar Kupára is. A közönség és a csapat is vágyik a magasabb osztályba – mondja a vezető, aki szerint presztízst is jelent, hogy a NB-s bajnokságokban szereplő ellenfelekkel szemben is megfeleljenek.

– A csapatunk amatőr, csak útiköltség-térítést adunk. Nincs motivációs probléma, aki nem jár edzésre, az fizikailag lemarad, a csapatba pedig nem fér be. Bő, huszonhármas a keretünk, jól rotálható a csapat, és komoly utánpótlással százhetven igazolt sportolóval rendelkezünk.

Mivel Szarvas nem számít nagy városnak, így mindenki ismer mindenkit, a munkahelyi vezetők nagy része is sportkedvelő, a focisták munkaidő beosztását is rugalmasan tudják alakítani. Az is nagyon jó, hogy a támogatók mellett az önkormányzat is a klub mellé állt.

– A ZTE ellen számunkra nincs tét, az már egy jutalomjáték lesz. Szerintem fizikailag nincs lemaradásunk, két éve is partiban voltunk velük, bár a mostani keretük erősebb. A májusi Amatőr Kupa-döntőből lehet táplálkozni (ahol még nem fordult elő, hogy egy csapat egymás után kétszer eljutott volna – a szerző), a csapat méltó módon küzdött az NB II-ben, NB III-ban játszó elődökhöz. A fiúk beírták magukat a szarvasi sporttörténetbe.