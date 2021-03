A csabai tornasport aranykorára emlékezünk

Ismét olimpiára készül a világ. Csak remélhetjük, hogy a vírushelyzet végre lehetővé teszi, hogy újra összegyűljenek és megmérettessenek a legnagyszerűbb sportolók. Az eddigi 31 nyári olimpián több tízezernyi kiválóság veselkedett neki, hogy elnyerje az olimpiai aranyérmet, hogy dicsőséget szerezzen hazájának, hogy megmutassa képességeit a világnak. A résztvevők – és gyakran dicsőséget szerzők – között szép számban voltak Békés megyei kötődésűek is. Sorozatunkban arra vállalkoztunk, hogy olimpiáról olimpiára számba vegyük őket. A feltüntetett adatok a kutatások jelenlegi állását tükrözik­.

XXV. Nyári Olimpiai

Játékok, 1992, Barcelona

Tizenegy Békés megyei kötődésű olimpiai bajnokunk már volt, de a 25. játékoknak kellett eljönnie ahhoz, hogy az első „igazi” olimpiai bajnoki címünknek örülhessünk. Az első és máig egyetlen sportolónk, aki nemcsak itt született Békésben, de helyi egyesület tagjaként nyerte aranyát: Ónodi Henrietta. A tornász Heni ugrásban lett bajnok, talajon pedig szerzett egy ezüstérmet. Edzői, Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály kisgyermek kora óta foglalkoztak vele, és hosszú évek céltudatos munkájával juttatták el – a világ- és Európa-bajnoki arany után – az olimpiai bajnoki címig. A 6. helyezett tornászcsapatot erősítette a Csabán született, ám kisgyermekkorában Kamuton lakó Balog Ildikó is.

A Békéscsabán született, s a helyi úszóklubban versenyző Szabados Béla a 4×100 m-es vegyes váltó tagjaként csapott a célba hatodikként. Békéscsabáról két gyaloglóatléta, Rosza Mária és Ilyés Ildikó (előbbi Tótkomlóson, az utóbbi Békésen született) indult az olimpián, de ne feledkezzünk meg az ekkor még tatabányai színekben induló, de röviddel később Csabára igazoló Urbanik Sándorról sem. Jelen volt még Barcelonában a békéscsabai, de orosházi egyesület színeiben versenyző Göttler Vilmos díjugrató.

A mezőhegyesi születésű, ugyanakkor mezőkovácsházi klubszíneket viselő Herczeg­falvy Tibor militaryban indult. Ugyanezen számban állt rajthoz a 80-as években Szarvason tanuló Ling Attila. A kézilabda-válogatottat erősítette Füzesi Ferenc, aki később az orosházi férfi-kézilabdacsapat szakmai munkáját irányította négy és fél éven át. Barcelonában nekiveselkedett újfent Növényi Norbert is.

A hivatalos delegáció tagja volt az Ónodit felkészítő Unyatinszki házaspár, valamint Széchy Tamás, az úszók és Berczik Zoltán, az asztaliteniszezők szakvezetője. Berczik Gyulán töltötte gyermekkorát, ott kezdett el sportolni. A fürdővárosban és Békéscsabán folytatta tanulmányait. Palotai Károlyt a FIFA delegálta, játékvezető-ellenőrként tevékenykedett a korábban játékosként (1964), majd játékvezetőként is (1972, 1976) részt vevő egykori csabai sportember. Dr. Laczkó Mihály, az MLSZ Medgyesbodzáson született elnöke sportdiplomataként volt jelen­.

A Tótkomlóson született, s Mezőhegyesen is sportolt ifjabb Tuska Pál a militarycsapat szövetségi edzőjeként segítette a csapatot (édesapja 1972-ben és 1980-ban volt a hivatalos olimpiai csapat tagja). Ami érdekesség: a fiatalabb Tuska Pál négy évvel később versenyzőként indulhatott az ötkarikás játékokon.

1988 után további hat egymást követő olimpián is ott volt Juraj Benčik. A Tótkomlóson született sportember Barcelonában, mint a norvég atlétikai csapat vezetőedzője lehetett jelen. A Szarvason világra jött Jon Urbanchek az Egyesült Államok úszóválogatottját segítette szakértelmével.

Egy családi kötődésről is érdemes említést tenni. A Barcelonában olimpiai bajnoki címet nyert Farkas Péter családja mezőberényi, édesapja Farkas Károly tehetséges birkózó volt, egykor a Békéscsabai ITSK-ban versenyzett. Pétert ő terelte a birkózósport felé.

1968 után ismételten volt Békés megyei sportoló téli olimpián: az orosházi születésű, Salgótarjánban élő Bereczki Brigitta biatlonos indult Albertville-ben (1992), majd a két évvel később rendezett játékokon, Lillehammerban is. Bereczki később (1998) szövetségi kapitányként is hivatalos delegált lehetett.

XXVI. Nyári Olimpiai

Játékok: 1996, Atlanta

Igen népes volt a Békés megyei küldöttség az újabb amerikai olimpián. A női tornászválogatottban négy csabai kapott helyett: rövid pihenő után Ónodi Henrietta visszatért, de ott volt a Barcelonában már bizonyított Balog Ildikó is. Nyeste Adrienn (Mezőhegyesen született, Csabán nevelkedett és sportolt) és Varga Adrienn (Gyula városának szülötte, gyermekként került át a megyeszékhelyre) alkották a „szenzációs négyest”. Az Urbanik házaspár is biztos résztvevője volt az atlantai játékoknak, miként Szabados Béla úszó sem hiányozhatott az újabb olimpiáról. Valamennyien békéscsabai klubok színeiben indultak! Hét résztvevője eleddig nem is volt Békés megye fővárosának.

Ugyancsak Békéscsabához kötődik a bronzérmet nyerő kézilabdacsapat legjobbja, Mátéfi Eszter, aki később éveken át irányította a Békéscsabai ­Előre NKSE szakmai munkáját. Igen eredményesen.

Sportolóként résztvevője volt az amerikai olimpiának a már Barcelonában is indult Herczegfalvy Tibor, valamint ifjabb Tuska Pál. Ugyancsak olimpiai csapattag volt a Gyulán nevelkedett és sportolt Annus Adrián kalapácsvető, illetve az Orosházán versenyző, román állampolgár, ezáltal Románia színeiben induló asztaliteniszező, Georgeta Cojocaru.

A szakmai stábban is igen sok Békés megyei kapott helyett. A csabai minőségi torna megteremtője, Lukács József a női válogatott szövetségi edzőjeként segített. A Békéscsabai Előre AC vezetőedzője, Tóth Sándor a gyaloglók és a középtávfutók szakmai irányítója volt. Berczik Zoltán a férfi asztaliteniszezők, Széchy Tamás az úszók szövetségi kapitányaként volt jelen Atlantában. Az önálló Szlovák Köztársaság első alkalommal vett részt az olimpiai játékokon. Az atlétikai csapat edzőjeként a hivatalos delegáció tagja volt Juraj Benčik. Az amerikai úszóválogatott szövetségi edzőjeként ugyancsak a helyszínen lehetett Jon Urbanchek, azaz a Szarvasról elszármazott Urbancsok János.

Ákos Ajtony, a korábbi mezőhegyesi lovas, az öttusa-válogatott lovasedzőjeként volt a hivatalos delegáció tagja. A Gyulán született és nevelkedett Kincses Ferenc pedig az ökölvívó-válogatott technikai vezetőjeként volt ott Atlantában. Az egykoron Békéscsabán élő és dolgozó Szakadáti László a férfi-vízilabdaválogatott mellett tevékenykedett sportágvezető-helyettesi mivoltában. Az Orosházán született mezőkovácsházi Árgyelán Mónika lóápoló is csapattag volt.

Már az atlantai olimpián szerepelt a későbbi kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund. A vízipólós édesanyja családja révén komoly viharsarki kötődéssel rendelkezik. Dédapja Körösladányban volt kántortanító, nagymamája ladányi, nagypapája szarvasi volt. Gyakran nyaralt nagyszülei szarvasi házában. A települést olyannyira megszerette, hogy a Körös-parton saját nyaralója van ma is.

Az orosházi születésű Bereczki Brigitta az előző két téli olimpián versenyzőként, Naganóban (1998) viszont már mint a biatloncsapat szakvezetője volt jelen.

Békés megyei vonatkozású eredmények Barcelonában

BALOG ILDIKÓ (torna): 6. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (388,602 pont); 48. helyezett talajon (19,25), hv.; 64. helyezett lóugrásban (19,412), 3-as hv.; 78. helyezett felemás korláton (18,825); 81. helyezett egyéni összetettben (selejtezőben: 75,624); 87. helyezett gerendán (18,112) holtversenyben.

FÜZESI FERENC (kézilabda): 7. helyezett a magyar férfi-kézilabdaválogatott tagjaként.

GÖTTLER VILMOS (lovaglás): 58. díjugratás egyéniben, „Kemál-36” lován (100,00).

HERCZEGFALVY TIBOR (lovaglás): 54. helyezett military egyéniben, 208,6 pont, Lump nevű lován (208,60); helyezetlen a militarycsapat tagjaként, a csapatot kizárták.

ILYÉS ILDIKÓ (atléta): 13. helyezett 10 km-es gyaloglásban (45,54).

LING ATTILA (lovaglás): helyezetlen military egyéniben Hamupipőke nevű lován, nem fejezte be a versenyt; helyezetlen a militarycsapat tagjaként, a csapatot kizárták.

NÖVÉNYI NORBERT (birkózás): 7. helyezett kötöttfogás, 100 kg.

ÓNODI HENRIETTA (torna): olimpiai bajnok ugrásban (9,925 holtversenyben); 2. helyezett talajon (9,950); 6. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (388,602); 8. helyezett egyéni összetettben (39,449), 12. helyezett felemás korláton (19,775), 47. helyezett gerendán (19,199).

SZABADOS BÉLA (úszás): 6. helyezett 4×100 m vegyes váltó tagjaként (3:42,09); 20. helyezett 100 m gyorson, a 8. előfutamban 7. helyezett, kiesett (50,78); 27. helyezett 200 m gyorson, a 6. előfutamban 8. helyezett, kiesett (1:52,50).

URBANIKNÉ ROSZA MÁRIA (atléta): 12. helyezett 10 km-es gyaloglásban (45,50).

URBANIK SÁNDOR (atléta): 8. helyezett 20 km-es gyaloglásban (1:26:08). Téli olimpia, Albertville (1992): BERECZKI BRIGITTA­ (sí, biatlon): 44. helyezett 15 km-en (59:18,2 – 5 lőhiba); 61. helyezett 7,5 km-en (29:42,6 – 6 lőhiba); 16. helyezett a 3×7,5 km-es váltó tagjaként (1:31:31,0 – 3 lőhiba). Téli olimpia, Lillehammer (1994): BERECZKI BRIGITTA (sí, biatlon): 65. helyezett 15 km-en (1:02:14,2 – 7 lőhiba); 65. helyezett 7,5 km-en (30:42,2 – 4 lőhiba); 17. helyezett a 4×7,5 km-es váltó tagjaként (2:08:27,6 – 5 lőhiba).



Békés megyei vonatkozású eredmények Atlantában

ANNUS ADRIÁN (atlétika): 28. helyezett kalapácsvetésben, 72,58 m-rel, a selejtező A csoportjában 15. helyezett, kiesett.

BALOG ILDIKÓ (torna): 9. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (377,464); 59. helyezett felemás korláton (18,662); 68. helyezett gerendán (17,849); 93. helyezett egyéni összetettben (a selejtezőben: 45,686); 95. helyezett talajon (9,175).

HERCZEGFALVY TIBOR (lovaglás): 13. helyezett a military­csapat tagjaként, Lump nevű lován (1434,10).

MÁTÉFI ESZTER (kézilabda): 3. helyezett a magyar női kézilabda-válogatott tagjaként.

NYESTE ADRIENN (torna): 9. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (377,464); 29. helyezett ugrásban 19,150), holtverseny; 30. helyezett egyéni összetettben (37,237); 32. helyezett felemás korláton (19,224) hv.; 44. helyezett talajon (19,049); 51. helyezett gerendán (18,387).

ÓNODI HENRIETTA (torna): 9. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (377,464); 36. helyezett gerendán (18,699); 40. helyezett ugrásban (19,037); 48. helyezett talajon (18,962); 76. helyezett egyéni összetettben (a selejtezőben: 66,110), 93. helyezett felemás korláton (9,412).

SZABADOS BÉLA (úszás): 23. helyezett 400 m gyorson, a 4. előfutamban 7. helyezett, kiesett (3:59,36); 35. helyezett 100 m gyorson, a 7. előfutamban 7. helyezett, kiesett (51,26).

IFJ. TUSKA PÁL (lovaglás): 13. helyezett a militarycsapat tagjaként, Zátony nevű lován (1434,10).

URBANIKNÉ ROSZA MÁRIA (atlétika): 9. helyezett 10 km-es gyaloglásban (43,32).

URBANIK SÁNDOR (atlétika): 13. helyezett 20 km-es gyaloglásban (1:22,18).

VARGA ADRIENN (torna): 9. helyezett a magyar női tornászcsapat tagjaként (377,464); 28. helyezett egyéni összetettben (37,582); 36. helyezett ugrásban (19,087); 38. helyezett talajon (19,137) holtverseny; 38. helyezett felemás korláton (19,125) holtverseny; 42. helyezett gerendán (18,574) holtverseny.

Román színekben: GEORGETA COJOCARU (asztalitenisz): 17. helyezett párosban.

Előzmény:

