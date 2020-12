A csabai osztályváltás elengedhetetlen, ha szintet akarnak lépni

Huzamosabb ideje küzd az NB III.-ba jutásért a Békéscsaba 1912 Előre második számú csapata. 2018 nyarán az osztályozón bukott el, tavaly a Körösladány előzte meg, ebben a bajnoki évben viszont minden esély adva van arra, hogy tavasszal megnyerje a megyei I. osztályú bajnokságot, és osztályozót játszhasson. Erre jó ajánlólevél a kvalifikációs sorozatban lejátszott tucatnyi mérkőzésük, melyeket kivétel nélkül megnyertek, így az elmaradt két találkozójuk eredményétől függetlenül maximális pontszámot visznek magukkal az A jelű nyolcasból.

– A legtöbb szakmabelinél a végső elsőségre is legesélyesebbnek számított. Osztja ezt a véleményt? – kérdeztük Brlázs Gábort, a csapat edzőjét.

– Sajnos az előző bajnokságot gyakorlatilag a fél távnál lefújták a pandémia miatt, nem sikerült elérni céljainkat, ezért nagy részben kicserélődött a keretünk. Az első csapat azon peremembereit is beleszámítva, akik tavaly zömében nálunk játszottak, tíz meghatározó játékosunk távozott. Pótlásukat, mint minden évben, az U19-es csapatunk tehetségeivel próbáltuk megoldani, és idén sikerült néhány tapasztalt játékost is leigazolnunk. Utóbbiakra nem is feltétlenül a mérkőzéseken, sokkal inkább az edzéseken volt szükségük a fiataloknak. Közel százharminc edzést teljesítettek nyár óta, amit nem mindegy, milyen nyomás alatt hajtanak végre. A hétvégeken lejátszott tizenkét bajnoki csak a vizsgát jelentette, hol is tartanak. Jól teljesítettek a srácok, hiszen a tabella élén állunk, és több játékosunk került át év közben az NB II.-es kerethez, mellyel természetesen jó és szoros a kapcsolat. Nem kell és nem is lehet a csoportokat összehasonlítani, a végén remélhetőleg játszunk mindenkivel, addig fölösleges a tabellát nézegetni. Csapatunk feladata nagyon összetett: biztosítani kell fiataljaink töretlen fejlődését, játéklehetőséget szeretnénk adni az első keretből az adott hétvégén kimaradóknak a meccsterhelés miatt, az osztályváltás pedig elengedhetetlen, ha szintet akarunk lépni.

– Rendkívül magabiztosan nyerték a meccseiket, a hetvenkilenc–hatos gólarány pedig igazán imponáló, apró hiányérzetük legfeljebb az idő előtti idényzárás miatt lehet!

– Ezzel kapcsolatban tényleg felemás érzéseim vannak, hiszen az idei naptári évben miden tétmérkőzésünket megnyertük legalább két gól különbséggel, de sem a tavaszt, sem az őszt nem sikerült befejezni. Az előző szezonban tizenegy, most pedig az utolsó két találkozónk maradt el. Az őszi idény pozitívuma a hetvenkilenc találatunk, és ami számomra mindig fontos, kilenc találkozón sem kaptunk gólt. Próbáltam mindenkinek a teljesítményéhez mérten elosztani a játékperceket, ezért nincs kimagasló gólrekorderünk, de nem is baj, ha eloszlanak a gólok. Az OMTK elleni első félidei hozzáállásunk nem tetszett, könnyelműek voltunk, elhittük, hogy minden megy magától, ezt leszámítva elégedett vagyok az őszi produktummal. Rengeteg munkát végeztek a fiúk ebben a fél évben, tavasszal teszünk még rá egy lapáttal, aminek meg kell hoznia a várt eredményt!

– Milyenek a tapasztalatok az újszerű lebonyolítási formáról?

– A bajnokság átalakítása nem tett jót a színvonalnak, de tudomásul vettük, hogy nem nagyon volt más választás. Csak remélni tudjuk, hogy a csapatok háza táján, minőségében és egészségügyi szempontból is minél előbb helyreáll a rend.

– Meddig tart a kényszerű okokból korábban beköszöntött téli pihenő, terveznek-e változásokat a keretben?

– A felkészülési program elkészült, csupán egyetlen időpontra keresünk még edzőpartnert. Január 7-én kezdődnek a közös foglalkozások, de már december végétől lesz „házi feladatuk” a fiúknak, hogy fizikálisan hamarabb utolérjék magukat. Jelentős változások nem várhatóak a keretben, két-három fiatal csatlakozik hozzánk az utánpótlásból, kapusposzton viszont megoldást kell találnunk, mivel a második fordulótól Krnács Ricsi az első kerethez került, így Nagy Szabolcs egyedül maradt.