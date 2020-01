A Csabai Farkasok egy tucatot ütöttek a Marosi Pengéknek

A Békéscsabai Rendezvénypajta jégpályáján szombaton reggel megkezdődtek az U14-es jégkorongbajnokság keleti csoportjának aktuális mérkőzései. Dunakesziről a Párducok, Makóról a Marosi Pengék, Nyíregyházáról a Szabolcsi Sólymok érkeztek a negyedik csapat a házigazda Csabai Farkasok együttese.

A Farkasok első mérkőzése egy kicsit lassan indult a Marosi Pengék ellen. Sokat veszélyeztették ugyan a hazaiak az ellenfél kapuját, de kevés helyzetükből született gól. Így az első félidőben 3:3-at mutatott az eredményjelző. A második félidőben viszont megjött az áttörés, és kapott gól nélkül 12:3 lett a végeredmény a házigazdák javára. Kiss Roland, a Csabai Farkasok sportigazgatója a találkozó után elmondta, az első félidőt leginkább a kardiológusa tudna értékelni. A második játékrészben – ugyanis itt nem harmadok vannak – megnyugodhatott a sportigazgató is, hiszen ontották a gólokat csapatának tagjai. Törzsközönsége is van a Csabai Farkasoknak, de mellettük is sokan szurkolnak a helyszínen az együttesnek.