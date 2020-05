A BL-t már kipipálta a riporter

Az MTVA kommentátori csapatának egyik legfiatalabb és legtehetségesebb tagja. Már gyerekkorában figyelte az akkori nagyok közvetítéseit, mondhatjuk, egyenes út vezetett Békéscsabáról a kommentátori állásba. Lukács Viktor a hétvégén újra közvetíthet, hiszen Németország után Magyarországon is folytatódik a labdarúgó-bajnokság.

– Nem hiányzott a kommentátori állás?

– Nehezen éltem meg ezt a helyzetet, mert ahhoz ugye hozzá vagyunk szokva, hogy nyáron és télen szünetelnek a bajnokságok, de helyette van más. Ilyen szinten leállni… ­Hiányoztak a mérkőzések, s bár itthonról tudtunk néhány interjút műsort készíteni, azért ez mégsem ugyanaz, mint amikor a kommentátori állásban dolgozunk.

– Ha zárt kapuk mögött is, de lesznek végre mérkőzések itthon is. Önnek is lesz feladata?

– Az NB I.-ben egy, a Magyar Kupában két mérkőzést játszanak. Igen, én is közvetítek egy mérkőzést.

– Rövid idő alatt jutott el odáig, hogy Bajnokok Ligája-mérkőzést kommentáljon.

– Az az igazság, hogy nem vagyok egy izgulós típus, de azért volt bennem egy kis drukk az első BL-meccsem, a Sevilla–Juventus párharc előtt. Érdekes volt belecsöppenni egy ilyen színvonalú mérkőzésbe. Olyanok is nézik ezeket a találkozókat, akik a magyarokat nem követik.

– Négy éve dolgozik az M4 Sportnál, melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése?

– Sok ilyen volt. Tavaly tanúja lehettem, amint Cristiano Ronaldo mesterhármasával jutott be a BL-negyeddöntőjébe a Juventus az Atletico Madrid ellen, de ide sorolhatom a Liverpool–Salzburg meccset is, amit az angolok négy–háromra nyertek meg. Ezt a pályát azért kezdi el az ember, hogy olyan eseményekre jusson el, mint a BL vagy a világbajnokság, nos, nekem ez utóbbi 2018-ban jött össze, Oroszországban a Dánia–Peru találkozót állt módomban közvetíteni.

– A tévézés előtt dolgozott korábban a médiában?

– Másfél évig Békéscsabán az egyik helyi rádiónál. Kijártam a Békéscsaba mérkőzéseire, és amolyan önszorgalomból edzői interjúkat készítettem. A 2014-es világbajnokság alatt az egyik műszaki üzletlánccal közös játékunk alkalmával kérdeztünk vásárlókat. Mindennap elkészítettük az előző napi mérkőzés összefoglalóját.

– Tudatosan készült a riporteri pályára?

– Sok focimeccset néztem, és a közvetítések alkalmával gyakran megragadt egy-egy pillanat, jellegzetes hang, figyeltem a kommentátorok munkáját. Voltam diákpolgármester-jelölt Békéscsabán, a garabonciás napokon néhány évig én voltam a felvezető, vagyis tudtam beszélni, nem féltem a szerepléstől.

– Van példaképe a sportkommentátorok között?

– Idősebb Knézy Jenő közvetítésein nőttem fel, de Faragó Richard vagy Hajdú B. István munkáját is nagyon tisztelem. Pistivel ráadásul együtt dolgozhatok, ami nagy dolog. Azért próbálom a saját utamat járni. Lukács Viktor akarok lenni, saját stílussal.

– Rövid idő alatt sokat elért már, de nyilván maradtak még megvalósulatlan tervek.

– Az Európa-bajnokság idén kimarad, pedig benne voltam az utazó riporteri csapatban, de ha minden jól alakul, akkor jövőre azt is kipipálhatom. Az olimpia is rajta van még a bakancslistámon, és egy magyar labdarúgó-válogatott mérkőzés is. Azonban nincs még négy éve sem, hogy sportkommentátorként dolgozom, remélem, hogy hosszú pályafutás van még előttem, szerintem egyikről sem vagyok még lekésve.



– Vannak kedvenc hazai és külföldi labdarúgócsapatai? Mennyire nehéz elvonatkoztatni a szimpátiától, ha netán éppen ezen csapatok valamelyikének mérkőzését közvetíti?

– A Békéscsaba-meccsek mondjuk érdekesek, közvetítettem is már nem egyszer. Egyébként egy vérmesebb szurkoló bele tudja látni, hogy egy kommentátor nem az ő csapatának szurkol, szerinte szántszándékkal úgy közvetít, hogy kihallatszódik a szimpátia. Ha van is ilyen, nem szabad, hogy ez kitűnjön. Ha egy csapat jobban játszik, akkor azt elmondjuk, mert az tény, de ez még nem jelenti azt, hogy drukkolunk is ennek a csapatnak.

– Eddig viszonylag keveset láttuk a képernyőn.

– Valóban, inkább a kommentátori állásban vagyok, de vezettem már röplabdás műsort, dolgoztam a sporthíradóban is. Szeretnék később majd több műsort vezetni.