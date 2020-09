A békésieknél maradt a Viharsarok Kupa

Az elmúlt hétvégén Békéscsabán rendezték meg a 64. Viharsarok kupát. A tornára a házigazda Omnia Pub&Food Békés mellett a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK NB I B-s csapata, valamint két NB II-es élgárda látogatott a megyeszékhelyre.

Először a Békéscsabai KK mérkőzött a tiszaújvárosiakkal. Hatalmas küzdelemben az utolsó pillanatokban szerezte meg a győzelmet a csabai csapat. Ezután a Békés a fővárosból érkező Szent Pál Akadémia csapatával játszott. Már az első negyedben sikerült jelentős előnyt szereznie Balog Gáboréknak, majd folyamatosan növelte előnyét a viharsarki alakulat és végül látványos, közönségszórakoztató játékkal jutott be a torna döntőjébe.

Szombaton a 3. helyért a Tiszaújvárosnak igencsak meg kellett izzadnia az NB II-es ellenféllel szemben. Csak az utolsó negyedben dőlt el a mérkőzés a magasabban jegyzett csapat javára. A döntőre az egészségügyi előírások betartása mellett is szép számú közönség gyűlt össze. A megyei rangadó igazi presztízs csatát hozott. A Szedeák NB I A-s csapatából hazatért Vágvölgyi Ákos vezérletével, Gruda és Kovács remek játékával, végig meccsben volt a Békéscsaba. A Békés azonban a mérkőzés utolsó percében megfordította a mérkőzést, így mindkét szombati mérkőzésen érvényesült a papírforma, a magasabb osztályban szereplő csapat, ha nehezen is, de megszerezte a győzelmet.

Békés megyei érdekeltségű csapatok mérkőzései. Eredmények: Békéscsabai KK–Tiszaújvárosi Főnix 84:83, Omnia Pub&Food Békés–Szent Pál Akadémia 113:77. Döntő: Omnia Pub&Food Békés–Békéscsabai KK 87:82.