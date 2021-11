A békésiek elvették a Vásárhely veretlenségét

Kombinatív támadójáték, masszív, agresszív védekezés jellemezte a Békés játékát. Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli–Békési SZSK 79–81 (23–23, 14–15, 13–21, 29–22).

NB I B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Hódmezővásárhely, 150 néző. V.: Gál, Radnóti, Mintál. Békés: KRISZTICS 13/9, ACSIMOVICS 9, BALOG G. 26/12, CVIJIN 13/9, OLICS 10/6. Cs.: KELECHI 4, VASS 6/6. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Hódmezővásárhely legeredményesebb pontszerzői: Varga Z. 19/9, Burko 15, Pavlovics 11.

Hazai pályán még veretlen volt a Hódmezővásárhely, Békésen ugyanakkor az volt a cél, hogy megszakadjon ez a sorozat.

Jól kezdett a vendégcsapat, a támadójáték talán a legkombinatívabb volt a szezonban, sok helyzetet alakított ki a Békés, és a védekezésben is megvolt a kellő agresszivitás. Végig nagyon szorosan alakult az első félidő, a másodikat egy pontos előnnyel kezdte meg a Békés.

A 23. perctől fokozatosan ellépett a Békés, vezetett már 9-10 ponttal is, de a Vásárhely mindig visszajött és az utolsó pillanatig nyílt maradt a mérkőzés. A végjátékban egyenlő volt az állás, amikor 15 másodperccel a végső dudaszó előtt Krisztics végig vitte a támadást és értékesített egy kétpontost, amivel meg is nyerte a mérkőzést a Békés. A vendégek játékosa ezúttal nem is annyira a pontszerzésből vette ki a részét, hanem az előkészítésből (9 gólpasszt adott) és a lepattanók összeszedésében is jeleskedett. Dicsérhető Balog Gábor is, aki a szezon legjobb játékával rukkolt elő, de a csapat minden tagja. Ezúttal a triplák is nagy számban bementek, ami 40 százalék körüli volt.

Balog Vilmos: – Ilyen agresszív, masszív védekezést évek óta nem láttam a csapattól. Tudtuk, hogy nagyon nagy, nehéz mérkőzés vár ránk a szomszédvárban. Végig szoros volt a találkozó, mindkét csapat nagy akarattal, elánnal játszott, és csak az utolsó pillanatban dőltek el a dolgok. Gratulálok a csapatnak! Köszönjük a kis szurkolótáborunknak és az otthonülőknek is a biztatást. Számítunk a héten sorra kerülő két hazai mérkőzésünkön is a segítségükre.