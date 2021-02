A békési úszók idén is fejlődni akarnak

A Békési Úszó Klub Egyesület nem régóta műkődik önálló szervezetként. Az egyesület elmúlt évérő, és az idei tervekről beszélgettünk Szegedi Szabolcs elnökkel, aki edzőként is oktatja a klub tehetséges fiataljait.

– Hogyan tudták kivédeni a pandémiát, milyen fennakadásokat okozott a járvány az elmúlt évben?

– Az egyesületünknek a 2020-as év nagyon sok fejtörést okozott. A pandémia bekövetkeztével olyan súlyos döntéseket kellett hoznunk, ami az egyesületünk fennmaradását célozta. Ennek köszönhetően sikeresen átvészeltük a tavaszi hullámot. Hálával tartozunk azoknak a szülőknek, akik kitartottak mellettünk. A nyári feloldásoknak köszönhetően hat héten keresztül tudtunk táboroztatni és oktatásokat szervezni. Ez volt az a pont, ahol bebiztosítottuk a működésünket az elmúlt évre. A sikeres oktatásnak köszönhetően a már úszni tudó gyermekek nyolcvan százaléka csatlakozott az egyesületünkhöz, ami ismét szépen megnövelte tagjaink számát, és ezzel stabilizálta a működésünket. Az uszodák bezárása után nálunk is történtek lemorzsolódások. Jelenleg a meglévő tagjainkat próbáljuk ösztönzőprogramokkal megtartani. Arra törekszünk, hogy a gyerekek szeressenek hozzánk járni, az úszósport monotonitását megtörjük és színesebbé tegyük. Itt szeretném elmondani, hogy Békés Város Önkormányzata, illetve a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő vezetése mindenben segített, így az uszodát jelenleg is használhatjuk a szigorú járvány elleni védekezés szabályait betartva. A gyomai fürdő vezetése is segített az elmúlt nyáron a gyermekeink úszóedzéseinek megtartásában.

– Hány versenyzőjük van? Kik voltak a legjobbak az elmúlt esztendőben?

– Jelenleg tizenhárom versenyzőnk van. Szeptemberben történt egy átigazolásunk, Okos Glória érkezett hozzánk. A nyári táboroztatásban besegítve annyira megtetszett neki a csapat és a gyerekekhez való hozzáállás, hogy az egyesületünk mellett tette le a voksát. Róla azt érdemes tudni, hogy ifjúsági országos bajnok, felnőttmezőnyben országos harmadik helyezett a 200 méteres mellúszásban. Nagyon sokat segíthet az egyesületünk számára, és személyes tapasztalataival tudja motiválni a kisebbeket is. Az elmúlt év legjobbjaihoz a komplett csapatot sorolnám. Sok verseny elmaradt, a felkészülés is nehézkes volt, ennek ellenére annyira mozgalmas esztendő volt a gyerekek számára, amit még mi is nehezen bírtunk. Az iskolák bezártak, online oktatás mellett az edzések otthon, szárazföldön történtek. Majd a nyáron több száz kilométert utaztunk heti rendszerességgel Gyomára, hogy úszni tudjanak, hiszen csak itt volt lehetőség nyitott medencés edzésekre. Nem tudtuk, hogy mit hoz majd a következő hét. Így születtek a decemberi regionális bajnokságon bajnoki címek, dobogós helyezések és aranyjelvényes szintek. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra.

– Milyen tervekkel vágnak neki a 2021-es évnek? Milyen az anyagi háttér az egyesületnél?

– A 2021-es terveink között sok minden szerepel, főképp az egyesület működésének biztonsága, mert jelenleg nagyban függünk a szülői szerepvállalástól. A gyermekek nyugodt felkészülését biztosítva igyekszünk megmutatni magunkat a meghirdetett versenyeken, és minél jobb eredményekkel hazatérni. A versenyzői csoporthoz szeretnénk csatlakoztatni a kis hobbiúszókat is. Kezdő egyesületként a tagdíjakból és a táborokból próbáljuk fenntartani magunkat. Kisebb szponzori felajánlásokat is kaptunk már, és ezen túl is szívesen veszünk minden támogatást.

– Kik robbanhatnak be ebben az évben a legjobbak közé a békési fiatalok közül?

– Több sportolónknak (Szabó Kata, Varga Lili, Kendrella Bence, Kendrella Máté, Kis Norbert, Nyéki Benett) sikerült az elmúlt évben a korosztályos ranglista első huszonöt helyezettje közé bekerülnie vagy az aranyjelvényes szintet elérnie. A legnagyobb egyesületekben szereplő gyerekekkel is fel tudták venni a versenyt klubunk úszói. Számunkra ezek kiváló eredmények. Abban biztos vagyok, hogy idén is sikerül megismételni a tavalyi eredményeket, sőt, még előrelépést is várok több sportolónktól.