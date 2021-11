A békési Fekécs Szilárd országos bajnok

Tatán rendezték meg a hétvégén a felnőtt országos bajnokságot. A hölgyek között a 71 kg-os súlycsoportban ott volt a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidős Sport Egyesület két versenyzője Mitykó Veronika, és Gurszki Fruzsina. Bökfi János, a békéscsabai klub vezetőedzője a következőket mondta a viadalról.

– Mitykó Veronikával a kockázatosabb 71 kg-os súlycsoportot választottuk azzal a nem titkolt céllal, hogy az abszolút első helyezést is megszerezzük, mivel a Robi pontozás alapján a kisebb súlycsoportban indulóknak nagyobb az esélye az abszolút megnyeréséhez. Ez később be is igazolódott, hiszen Jung, Mitykó, valamint a 81 kg-os súlycsoportból Szuromi lett a sorrend. A 71 kg-ban még két nemzetközű szintű versenyző is dobogóra lépett tanítványom mellett Jung Beáta, Kecskemétről és Szalai Lili Oroszlányból. A verseny végül nagyon szorosra sikerült, hiszen mindhárom klasszis súlyemelő keményen küzdött. Szalai két ifjúsági csúcsot emelve harmadik lett 188 kg-mal., szakításban 84, lökésben 104 kg-ig jutott.

Mitykó Veronika 196 kg-mal zárt a második helyen. Veronika sajnos szakításban rontotta a második gyakorlatát 93 kg-nál, ami balszerencséjére a sípcsontjára esett, de a verseny hevében leküzdötte a fájdalmat, és az emeltetés után megcsinálta a 94 kg-t. Sajnos egy kg-os hátrányba kerültünk Jung Beátával szemben, aki 95 kg-ot szakított. Lökésben Veronikát a sérülése már bemelegítés közben is zavarta, talán ennek köszönhetően el is rontotta a 102 kg-os kezdő fogását, de még így se volt lefutva a verseny, mivel javított és még volt egy gyakorlata 105 kg-on, ami ha sikerül szerintem megvan a bajnoki cím, mivel Jung Beáta is a lökés kezdőfogásán, a 103 kg-on maradt.

Az aranyérmet végül 198 kg-mal (szakítás: 105. lökés: 103) Jung Veronika nyerte. Gurszki Fruzsina szép gyakorlatokkal egyéni csúcsot teljesített, 122 kg-ig jutott, és ezzel hatodik lett a népes mezőnyben. Szakításban 52 kg-ot teljesített, lökésben 70 kg-mal zárt.

A férfiaknál a 81 kg-osok között a Békési TE két sportolója mutatta be tudását. Fekécs Szilárd magabiztosan nyerte az országos bajnoki címet 296 kg-os összteljesítménnyel. Balog János edző tanítványa szakításban 134 kg-ig jutott, míg lökésben 162 kg-mal fejezte be a versenyt. Szilárd már szakításban egy komoly, 8 kg-os előnyt szerzett amit meg is tartott a lökés után is és magabiztosan nyerte meg ifjúságiként a felnőtt bajnokságot lökés, és összetett országos ifjúsági és junior csúcsokkal.

Klubtársa Nagy Zsolt ugyancsak a 81 kg-ban szerepelt, és 235 kg-os új egyéni csúccsal az ötödik helyen végzett. Szakításban 110 kg-mal serdülő országos csúcsot emelt, lökésben a kezdő fogásán maradt 125 kg-on.