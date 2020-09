A Békéscsaba II. maradt az egész mezőny egyetlen hibátlan alakulata

Hazai győzelemmel zárult a megyei kvalifikáció hétvégi rangadója. A B csoportban Nagyszénás Takács Márk Csaba 72. percben rúgott góljával verte az addig még pontot sem veszítő Szarvast. Az idén nagyon kiegyensúlyozott Mezőhegyes pontokat veszített a Mezőkovácsháza ellen. A 7. játéknap legnagyobb különbségű sikere a Békéscsaba II, aratta, amely az új edzőt kereső Doboznak egy híján húsz gólt lőtt.

Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC 4–3 (1–1)

Megyei kvalifikációs mérkőzés, A csoport. Békéscsaba, 100 néző. V.: Gyuga. Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri, Lévai (Nánási), Viczián, Mazán (Kovács István), Bánlaki, Morva (Szilágyi), Takács K., Zsömbörgi, Szarka, Turcsek (Marczy). Edző: Dohányos Zoltán. Tótkomlós: Asztalos – Jámbor J., Kocsis, Horváth H. (Pálhidai), Poljak D., Barna (László), Jámbor G., Abonyi, Moszheim, Keszeli (Isztin), Kovács Imre. Edző: Dávid Zsolt. G.: Takács K. a 34., Turcsek az 55., Morva a 65., Kovács István a 77., ill. Abonyi a 41., Kovács Imre a 67., Moszheim a 89. percben. Kiállítva: Poljak D. (a labdával elkövetett erőszakos cselekedetért) az 58. percben. Jó: Zsömbörgi, Turcsek, Morva, Kovács István, ill. Jámbor J., Jámbor G. Moszheim, Horváth H., Kovács Imre.

Dohányos Zoltán: – A jól küzdő vendégek ellen nagyon melegre sikeredett a vége. A lényeg: megvan a három pont! Dávid Zsolt: – Végig meccsben voltunk. A kiállítás után is lőttünk gólokat, helyzeteink is voltak, de az egyenlítés nem jött össze. P. M.

Jamina SE–Kunágotai TE 7–1 (4–1)

Békéscsaba, 110 néző. V.: Sechna. Jamina: Harman (Zelenyánszki A.) – Horváth M. (Andó), Bencsik Cs. (Ulrich), Ekker, Kovács I., Pozsár, Dankó (Zelenyánszki K.), Miklya, Papp D., Burkus (Ángyán), Okos. Játékos-edző: Pozsár Gábor. Kunágota: Saitz – Korpa, Sóstai, Hajdú, Csomós, Prókai, Multyán Cs., Mészár, Pócsik, Juhász, Szabó R. (Mikoly). Játékos-edző: Multyán Péter. G.: Ekker a 8., a 80., Miklya a 22., a 86. (11-esből), Okos a 24., a 70., Dankó a 34., ill. Mészár a 11. percben. Kiállítva: Sóstai (reklamálásért) a 86. percben. Jó: Okos, Ekker, Miklya, ill. Csomós, Mészár, Juhász.

Pozsár Gábor: – Az első félidőben – attól függetlenül, hogy nagy káosz volt részünkről a pályán –, biztosan vezettünk. A szünet után valamivel jobban futballoztunk, és végül magabiztos győzelmet arattunk egy nagyon szimpatikusan játszó ellenféllel szemben. Multyán Péter: – Nem érdemeltünk ilyen arányú vereséget. A játékvezetői hármas nem állt a helyzet magaslatán. Nem elég, hogy sérülések miatt meggyengültünk, a játékvezetők ítéleteikkel még hátrányba is hoztak bennünket.

Szabadkígyósi SZSC–Orosházi MTK-ULE 3–2 (3–1)

Szabadkígyós, 150 néző. V.: Bozó. Szabadkígyós: Kun – Frankó, Kiss P., Maglóczki, Alb, Sebestyén A. (Képíró), Sebestyén M., ifj. Szabó, Milek (Hegedűs), Csiernyik M. (Ökrös), Gazsó (Danczik). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán. Orosháza: Dobozi – Kasuba, Szabó N., Dajcs, Selmeczy, Kocsis (Sajti), Harangozó, Miszlai, Vincze, Csőke (Varga P.), Péli. Edző: Buza Barnabás, Kvasznovszky József. G.: Csiernyik M. a 3., Milek a 15., a 40., ill. Péli a 35., Miszlai az 52. percben. Jó: Milek (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Kocsis, Kasuba.

Ifj. Szabó Zoltán: – Hétközben próbáltuk a srácokat felrázni, a segítséget köszönöm Tóth Zoltán edzőtársamnak. A csapat elhitte, hogy nyerhet és fegyelmezett, elszánt játékkal ez sikerült is. Buza Barnabás, Kvasznovszky József: – Egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek. A második játékrészben felborult a pálya, de nem tudtuk legalább döntetlenre hozni a mérkőzést. A mérkőzés utolsó öt perce a pankráció jegyében zajlott. Szabó Zoltán

Békéscsaba 1912 Előre II.–Dobozi SE 19–0 (8–0)

Békéscsaba, 290 néző. V.: Bakos. Előre II.: Nagy Sz. – Bidzilya, Szabó Zs. (Trescsula), Fazekas, Fehér (Czvalinga Á.), Balog Zs. (Bukor), Kasik, Körömi (Czvalinga M.), Bónus, Nyéki, Oláh Á. (Farkas J.) . Edző: Brlázs Gábor. Doboz: Wagner – Balogh G. (Hollósi), Balog Zs. (Roszik), Lukucz M. (Lakatos), Szabó L. (Köteles G.), Mészáros, Barcsay, Szigeti, Pojendán, Váczi J. (Köteles Á.), Rácz Gy. G.: Oláh Á. a 2., a 37., a 45., Bidzilya a 13., az 56., a 79., Körömi a 17., az 50., az 52., a 72., Fazekas a 24., Szabó Zs. (11-esből) a 41., Bónus a 43., Farkas J. az 58., a 60., a 65., a 86. (11-esből), Nyéki a 68., Bukor a 81. percben. Békéscsabai jók: az egész csapat.

Brlázs Gábor: – Tudtuk, hogy ezt az eredményt nem visszük magunkkal, de komolyan akartuk venni a mérkőzést, ami meg is történt. Barcsay Attila csapatkapitány: – Más dimenzió. B. G.

Nagyszénás SE–Szarvasi FC 1–0 (0–0)

C csoport. Nagyszénás, 350 néző. V.: Mezei. Nagyszénás: Magony – Godár, Zábrák, Libor (Simon L.), Kukovecz, Vajgely, Takács, Juhász, Vili (Szilágyi), Nagy Sz. D. (Pásztor), Márk. Edző: Tasi Róbert. Szarvas: Kasik – Deli, Bány I., Bakró (Klimaj), Polonszki, Viczián, Kriska (Varga I.), Zima, Furár, Styecz, Simon R. (Szikora). Edző: ifj. Somogyi János. G.: Takács a 72. percben. Jó: Magony (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Bány I., Bakró, Polonszki.

Tasi Róbert: – Igazi csapatként sikerült győzelemmel zárnunk a rangadót. Az első félidőben a biztonságra játszottunk, a második viszont teljes egészében a miénk volt. Elismerésem a csapatnak! Ifj. Somogyi János: – Az első félidő után a másodikban érthetetlenül visszaesett a játékunk. Egy igazi egygólos mérkőzésen a hazai csapat rúgta be a mindent eldöntő gólt. Asztalos Gábor

Mezőhegyesi SE–Mezőkovácsházi TE 2–2 (1–0)

Mezőhegyes, 140 néző. V.: Benyovszki. Mezőhegyes: Varga P. – Lugasi M., Balázs (Balogh D.), Lugasi J., Papp M., Szabó M. D., Karancsi, Lukács, Gazsi, Szlovák (Isaszegi M.), Faragó (Isaszegi B.). Edző: Ács Levente. Mezőkovácsháza: Németh D. – Csende, Györgyi, Zsuzsa, Mag, Matúz T., Mittnacht, Fenyves (Patyi), Varga G., Baki, Almási. Játékos-edző: Bíró Tibor. G.: Lugasi M. (11-esből) a 25., Szabó M. D. a 48., ill. Mag az 57., Varga a 92. percben. Kiállítva: Csende (második sárga lap után) a 89. percben. Jó: Lukács, Papp, Gazsi, Szabó M. D., ill. Németh, Zsuzsa, Baki, Györgyi, Mag.

Ács Levente: – Igazi ki-ki mérkőzést játszottunk, melyen sok helyzetet elhibáztunk. Amíg a helyzeteinket csak kialakítjuk, addig többre nem számíthatunk. Bíró Tibor: – A második félidei játékunk alapján rászolgáltunk az egy pontra. Nulla–kettő után sem törtünk meg. Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk. Perlaki János

Okány KSK–Csanádapácai EFC 6–1 (3–0)

Okány, 250 néző. V.: Baráth. Okány: Kurta – Boros (Bende), Mező, Bogár (Kincses), Vincze (Márta), Kopács, Kovács Gy., Kollát, Mészáros (Gonda), Sztojka Á., Sztojka Zs. (Komlósi). Edző: Démusz Zsolt. Csanádapáca: Demkó – Mag (Tassi Zs.), Juhász (Gyallai), Göcző V., Bozsó M., Bozó, Németh, Balassa (Annus Cs.), Kránitz, Kasza, Dajka. Edző: Szikora Pál. G.: Kopács a 12., Boros a 21., a 23., Sztojka Á. a 63., Kollát a 74., Mező a 76., ill. Kránitz a 90. percben. Jó: Kovács Gy., Kollát, Mészáros, Boros, ill. Bozsó, Bozó, Dajka.

Démusz Zsolt: – A helyzetkihasználásunk katasztrófa, a több egész jól nézett ki. Szikora Pál: – Küzdöttünk, ennyire volt elég. Mártha Lajos

Gyomaendrődi FC–Békésszentandrási HMSE 3–1 (1–1)

Gyomaendrőd, 100 néző. V.: Barta. Gyomaendrőd: Vastagh – Szlancsik, Szilágyi B., Szabó P., Molnár T., Forgács, Hunya, Sebők (Csapó), Kun Cs. (Valach), Hanea, Dávid (Egri). Edző: Kovács Gyula. Békésszentandrás: Buzás – Yetik, Szabó F., Szabó M., Balogh M., Olasz Imre, Kozák (Olasz istván), Kiss L., Tasi K. (Boér), Szűcs (Romhányi), Virág. Játékos-edző: Boér Zsolt. G.: Sebők a 34., Hunya (11-esből) a 85., Csapó a 92., ill. Olasz Imre a 37. percben. Jó: Hunya, Sebők, Szlancsik, Forgács, ill. Yetik, Kiss, Olasz Imre, Virág, Kozák.

Kovács Gyula: – Nehezen tudtuk feltörni a vendégcsapat védekezését az első félidőben, a másodikban már viszont több akciót is végig tudtunk vinni, ennek köszönhetően lett biztosabb a győzelem. Elismerésem a csapatnak. Boér Zsolt: – Kiváló hozzáállással álltunk a mérkőzéshez, remekül kikapcsoltuk az ellenfél gyors játékosait, de amíg nem rúgjuk be a helyzeteinket, nem fogjuk megérezni a győzelem ízét. Elég nagy baj nekünk ez a kvalifikációs bajnokság, ezért sem értem, hogy miért fújnak be könnyű szívvel tizenegyeseket. K. Gy.

Gyulai TFC–Dévaványai SE 6–0 (3–0)

C csoport. Gyula, 100 néző V.: Modes. Gyula: Kajári – Zsömbörgi (Kovács Zs.), Szabó Cs., Nagy S., Kukla Zs., Radics (Bojtos), Bagyinszki (Pilán), Nagy G., Czirok (Barthalos), Repisky, Bozsó (Bondár). Edző: Berényi Tibor. Dévaványa: Sági – Pap Á., Bányai, Horváth B. (Katona), Szabó E., Szalai, Kéki, Marton, Papp K., Kató (Nyíri A.), Ernyes. Edző: Bereczki Árpád. G.: Nagy G. a 2., Zsömbörgi az 5., Czirok a 41., a 67., Bozsó a 46., Bondár (11-esből) a 78. percben. Jó: Bagyinszki, Repisky, Kukla Zs., Nagy g., ill. Kéki, Papp, Szalai.

Berényi Tibor: – Nagyon jó mentalitással álltunk a mérkőzéshez, és végre a helyzeteinket értékesítve magabiztos, néha szép játékkal győztünk a nehéz helyzetben lévő ellenféllel szemben. Bereczki Árpád: – Az első öt percben kivégeztünk magunkat, ezután már csak a gólarány volt kérdéses. Gratulálok a hazai csapatnak! Vincze Gyula

Szeghalmi FC–Mezőberényi LE 5–2 (2–0)

Szeghalom, 120 néző. V.: Telek. Szeghalom: Kapusi – Tatár, Vincze L. (Balogh R.), Gedó (Baksai), Nagy M., Takács, Paulik (Tófalvi), Seres, Wéber, László L. (Cserna D.), Darányi. Edző: Hajdu Csaba. Mezőberény: Rau – Fazekas M., Tóth Cs. (Hoffmann), Tóth J., Kajlik (Durkó), Somogyi (Fábián), Adamik (Olej T.), Kanó, Zsíros, Stibán, Benyovszki J. (Pálfi). Edző: Benyovszki Róbert. G.: Seres a 28., Darányi a 45., a 70., a 84., Wéber (11-esből) az 54., ill. Durkó a 72., Fazekas a 77. percben. Kiállítva: Zsíros (szövegért) az 53. percben. Jó: Seres, Wéber, Darányi, Vincze, ill. Somogyi, Kanó, Fazekas.

Hajdu Csaba: – Kár volt a kapott két gólért, igaz a győzelmünk nem forgott veszélyben, de ilyen hibákat a jövőben nem követhetünk el. Benyovszki Róbert: – Megérdemelt hazai siker. Zsombok János

Sarkadi KLE–Csabacsűdi GYLSE 1–2 (0–0)

Sarkad, 150 néző. V.: Tóth I. Sarkad: Franciskovic – Pap O., Szabó R. (Jánki), Bányai, Tóth K., Kókai, Erdei, Jepure, Nagy E., Tokaji, Fazekas. Edző: Bali István. Csabacsűd: Petrovics – Sovány, Viszkok Cs., Kiri B., Kiss G., Rafaj, Tasi N., Sándor, Gulyás, Kasik (Viszkok D.), Endrefalvi (Styecz). Edző: Kondacs János. G.: Tokaji a 73., ill. Sándor az 57., Endrefalvi a 71. percben. Kiállítva: Bányai (ütésért), Kókai (rúgásért) a mérkőzés után, ill. Gulyás (második sárga lap után), Jó: Papp O., ill. az egész csapat.

Bali István: – Nem hagyjuk el a fedélzetet, csináljuk tovább, amíg engedik. Kondacs János: – Rossz minőségű pályán a helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Elismerésem a csapatnak. Szekeres Róbert

A Kétegyháza SE–Vésztői SE mérkőzés elmaradt, mert a Vésztő visszalépett a bajnokságtól. Ez azt is jelenti, hogy a csoportban két eredményt is törölni kellett.

A megyei kvalifikációs bajnokság góllövőlistája



12 gólos: Mag (Mezőkovácsháza), Péli T. (OMTK-ULE 1913). 10 gólos: Oláh Á. (Békéscsaba II.), Szabó M. D. (Mezőhegyes). 9 gólos: Endrefalvi (Csabacsűd). 8 gólos: Farkas J. (Békéscsaba II.), Kriska (Szarvas), Miszlai (OMTK-ULE 1913). 7 gólos: Körömi (Békéscsaba II.), Darányi (Szeghalom), Sztojka Á. (Okány). 6 gólos: Abonyi (Tótkomlós), Kun Cs. (Gyomaendrőd), Furár (Szarvas), Szabó Á. (OMTK-ULE 1913), Multyán Cs. (Kunágota). 5 gólos: Milek (Szabadkígyós), Nagy G. (Gyulai TFC), Juhász, Takács (Nagyszénás), Kasza (Csanádapáca). 4 gólos: Lugasi M. (Mezőhegyes), Kopács (Okány), Ekker, Okos, Miklya (Jamina), Pozsár (Jamina), Marton (Dévaványa), Fazekas, Csicsely, Szabó Zs. (Békéscsaba II.), Magyar (Csabacsűd). 3 gólos: Varga G. (Mezőkovácsháza), Durkó, Fazekas (Mezőberény), Boros, Mező (Okány), Kovács I. (Tótkomlós), Styecz, Nyéki, Bidzilya (Békéscsaba II.), Benyovszki J. (Mezőberény), Urbán (Szeghalom), Erdei, Tokaji (Sarkad), Fehér (OMTK-ULE 1913), Simon R. (Szarvas), Papp K. (Dévaványa), Bozsó, Czirok, Bondár (Gyulai TFC. 2 gólos: Bónus (Békéscsaba II.), Takács K. (Békéscsabai MÁV), Kajári, Radnóti (Kétegyháza), Styecz (Szarvas), Bíró (Mezőkovácsháza), Kéki (Dévaványa), Kasik, Rafaj, Gulyás, Sándor (Csabacsűd), Balogh D. (Mezőhegyes), Ökrös (Szabadkígyós), Varga I., Viczián (Szarvas), Nagy Sz. D., Pásztor (Nagyszénás), Tóth J., Zsíros (Mezőberény), Bozsó (Gyulai TFC), Dankó, Papp D., Süli (Jamina), Dávid, Molnár T., Hanea, Sebők (Gyomaendrőd), Balog A. (Kunágota), Kollát, Sztojka Zs., Komlósi (Okány), Wéber, Cserna D. (Szeghalom), Olasz Imre (Békésszentandrás). 1 gólos: Fehér, Balog Zs., Váradi, Bukor (Békéscsaba II.), Szabó Cs., Zsömbörgi (Gyulai TFC), Jelen (Csabacsűd), Morva, Kovács I., Takács K., Vozár, Tóth G., Zsömbörgi (Békéscsabai MÁV), Barcsay, Huszár A., Rácz Gy. (Doboz), Mittnacht, Matúz T., Zsuzsa (Mezőkovácsháza), Libor, Kukovecz, Szilágyi (Nagyszénás), Hunya, Tímár O., Egri (Gyomaendrőd), Bencsik Cs., Kardos L. (Jamina), Kovács Gy. (Okány), Paulik, Tatár, Nagy M., Zsombok K., Gedó, Tófalvi, Seres (Szeghalom), Nagy E., Jepure, Fazekas (Sarkad), Ernyes (Dévaványa), Yetik, Virág, Tasi K. (Békésszentandrás), Göcző V., Bozsó M., Juhász, Kránitz (Csanádapáca), Isaszegi B., Isaszegi M., Czene (Mezőhegyes), Csőke, Kasuba (OMTK-ULE 1913), Kajlik, Buczkó B., Fábián, Olej T., Adamik, Somogyi, Pálfi (Mezőberény), Grósz (Kétegyháza), Bány I., Zima, Deli, Polonszki (Szarvas), Török Sz., ifj. Szabó Z., Csiernyik M. (Szabadkígyós), Moszheim, Pálhidai, Keszeli, Horváth H. (Tótkomlós), Mészár (Kunágota).

Következik

A megyei kvalifikációs bajnokságban a 8. forduló következik. A csoport. Október 3., szombat, 15.00: Szabadkígyósi SZSC–Békéscsabai MÁV SE, Békéscsaba 1912 Előre II.–Tótkomlósi TC, Jamina SE–Dobozi SE, Orosházi MTK-ULE–Kunágotai TE.

B csoport: Október 3., szombat, 15.00: Nagyszénás SE–Okány KSK, Gyomaendrődi FC–Csanádapácai EFC, Mezőhegyesi SE–Békésszentandrási HMSE, Szarvasi FC–Mezőkovácsházi TE.

C csoport. Október 3., szombat, 15.00: Sarkadi KLE–Kétegyháza SE, Gyulai TFC–Mezőberényi LE. Október 4., vasárnap, 15.00: Csabacsűdi GYLSE–Dévaványai SE.

A megyei kvalifikációs bajnokság állása

A-csoport

1. Békéscsaba II. 7 – – 56—3 21

2. OMTK-ULE 5 – 2 33—17 15

3. Jamina SE 5 – 2 24—13 15

4. Bcs. MÁV SE 3 1 3 8—10 10

5. Szabadkígyós 2 1 4 11—16 7

6. Tótkomlós 2 – 4 13—24 6

7. Kunágota 1 1 5 9—35 4

8. Dobozi SE – 1 5 4—40 1

B-csoport

1. Szarvasi FC 6 – 1 27—6 18

2. Nagyszénás 5 1 1 17—9 16

3. Gyomaendrőd 4 – 3 18—23 12

4. Mezőhegyes 3 3 1 20—9 12

5. Mezőkovácsháza 3 1 3 20—22 10

6. Okány KSK 3 – 4 26—26 9

7. B-szentandrás – 2 5 5—13 2

8. Csanádapáca – 1 6 9—34 1

C-csoport

1. Gyulai TFC 5 – 1 17—4 15

2. Szeghalom 4 1 – 21—7 13

3. Mezőberény 3 1 2 16—17 10

4. Csabacsűd 2 3 1 20—13 9

5. Sarkad KLE 1 1 4 12—15 4

6. Dévaványa – 3 2 11—18 3

7. Kétegyháza – 1 5 5—28 1

A Vésztő csapata visszalépett a bajnokságtól.