A Békéscsaba és a Tiszakécske sem áll már pont nélkül

Döntetlennel ért véget a Békéscsaba 1912 Előre és a Tiszakécskei LC vasárnapi összecsapása.

Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC 2–2 (0–1)

Labdarúgás NB II.-es mérkőzés. Békéscsaba, néző. V.: Szilágyi S. (Baghy, Szilágyi N.). Békéscsaba: Krnács – Vezetőedző: Preisinger Sándor. Tiszakécske: Vezetőedző: Nagy Sándor.

Szögletarány: 8:6 (2:4)

Sárga lap: Oláh M. a 25., Erdei a 32., Kiprich a 44., Zádori a 45+2., Varga Sz. az 52., Farkas N. az 58., Holczer a 85. percben.

20. perc: Pál András helyezkedett jól a 16-oson belül, aki laposan, nem túl erősen meglőtte a labdát, amely a védők, illetve Krnács asszisztálása mellett a jobb alsó sarokba gurult, 0–1.

66. perc: Gránicz lőhetett szabadrúgást az oldalvonal közeléből, mintegy 18 méterről, és a berobbanó Bora a kapu közepébe fejelt, 2–1.

64. perc: Villámgyors csabai akció végén Pantovics játszott át a jobb oldalon felbukkanó Horváth Péterhez, aki, 11 méterről nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtt, 1–1.

77. perc: Gyurján futott a jobb oldalon, élesen középre passzolt és Simon Márk a kapu jobb oldalába ívelt, 2–2.

Zádori ijesztett rá a hazaiakra a 9. percben, de nem sokkal ezután a Békéscsaba is gólt lőhetett volna, mindkét kapust tehát gyorsan bemelegítették. Három perccel később, – némiképp váratlanul – Pál András lövésével az újonc jutott előnyhöz. A vendégek továbbra is sűrűn ellátogattak Krnács kapuja elé, de nagyobb helyzetet már nem tudtak kidolgozni az első felvonásban. A csabaiak részéről is adódott gólszerzési lehetőség, de a lövésekben nem volt elég erő, Holczer pedig van annyira jó kapus, hogy az olyan ziccereket, mint Szabó Péter fejese és Horváth Péter lövése hatástalanítsa.

Alaposan feltüzelve kezdte a 2. félidőt a Békéscsaba, amely három helyzetet is kihagyott az első tíz percben. Jöttek a gólok is, előbb a 64. percben Horváth Péter, majd rövid időn belül Bora is betalált. Az egész mérkőzésen roppant lelkes Tiszakécske azonban messze nem adta fel és a 77. percben a nagyon hasznos cserének bizonyuló Simon Márk kiegyenlített. Ezután sem álltak le a csapatok, mindkét fél nyerni akart, az eredmény azonban már nem változott.

Jó: Krnács, Horváth P., Kitl, Bora, Mikló, Sipos, Gránicz, ill. Simon M., Holczer, Gyurján, Kiprich, Végső.

Preisinger Sándor:

– Most is megvolt négy-öt helyzetünk az első félidőben, amikor langyosan is játszottunk. Szünet után váltottunk és kis túlzással minden akciónkból helyzet volt. Továbbra is ugyanazzal a problémával küzdünk. Már én is unom, hogy mindig ezt mondom, gondolom mások is, de a helyzeteket be kell rúgni. Ma a helyzetkihasználási arányunk tizennégy-kettő volt. Ebből kijött egy iksz, mert hátul is belebakiztunk egyszer. Nehéz ezen változtatni, főleg ebből a keretből, előre sajnos nem sikerült igazolnunk.

Nagy Sándor:

– Az első félidő úgy alakult ahogy terveztük. Ha kicsit pontosabbak vagyunk akár kettő–nullával is mehettünk volna az öltözőbe. A második félidő elején túlságosan magunkra hoztuk a Békéscsabát, Holczer több lövést is is hárított. Két perces rövidzárlat következett, de amikor ebből a nyomásból kijöttünk, megint úgy alakult a mérkőzés, ahogy mi szerettük volna. Örülünk az első pontunknak, annak nem, hogy két gólt kaptunk és nem sikerült megnyernünk a mérkőzést.