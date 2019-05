A B válogatottaknál edzhettek a csabaiak

A Csabai Csirkefogók VK öt fiatalja is bizonyíthatott a tehetséggondozón, illetve az utánpótlás-válogatottak felmérő közös edzésén.

A 2007-ben születetteknek a dél-alföldi tehetséggondozót Szentesen tartották meg, ahová a békéscsabai fiatalok közül Komlódi Marcell kapott meghívást. A 2006-osok dél-alföldi tehetséggondozójának Kecskeméten adott otthont, ezen Kvasz János vehetett részt. A 2005-ös B válogatottak és a 2004-es B válogatottak Budapesten találkoztak, az előbbi korosztályban Bozgán Bence, az egy évvel idősebbeknél Bucsi Ferenc és Vidovenyecz Zsombor volt érdekelt.

– Nagyon örülök annak, hogy jó visszajelzéseket kaptam az edzőkollégáktól a játékosainkkal kapcsolatban — összegezte a tapasztaltakat dr. Szilágyi Kristóf, a békéscsabai klub vezetőedzője, aki nem mellesleg a 2005-ös B válogatott mellett érintett, mint edző. – Egyenletes, jó teljesítményekről számoltak be, ami a gyerekek későbbi pályafutása miatt nekik és szüleiknek, de nekünk edzőknek is rendkívül fontos, mert ez a klubban közösen elvégzett napi munka visszaigazolása is egyben. Bizakodva várhatjuk a héten esedékes nyári edzőtáborokba szóló kerethirdetéseket és meghívókat.