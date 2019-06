Ungvári Attila bronzérmet szerzett az Európa Játékokon

Ungvári Attila bronzérmet szerzett 81 kilogrammban vasárnap a minszki Európa Játékok cselgáncstornáján, amely az idei Európa-bajnokság is egyben.

A 30 éves ceglédi dzsúdós a svéd Victor Busch, a belga Sami Chouchi és a holland Frank De Wit elleni győzelem, majd a bolgár Ivajlo Ivanovtól elszenvedett elődöntős vereség után, ötödik mérkőzésén Alexander Wieczerzakkal találkozott, pályafutása során másodszor. Eddigi egyetlen összecsapásukat a 28 éves német nyerte 2014-ben a samsuni Grand Prix-n. Azóta az ellenfél világbajnok lett 2017-ben Budapesten, majd tavaly a dobogó harmadik fokára állhatott fel a bakui vb-n.

A 2010-es bécsi Eb-n harmadik Ungvárié volt az utolsó előtti mérkőzés az esti programban, a maroknyi magyar tábor már feszülten várta, hogy elkezdődjön az összecsapás. A magyart a kezdetektől folyamatosan biztatták a társak a Csizsovka Aréna lelátójáról, a leghangosabb a bátyja, Ungvári Miklós volt.

Két perc elteltével a németet megintették, majd közvetlenül ezután a magyart is. Akciót nem látott a közönség, mert bő egy perccel a négyperces mérkőzésidő letelte előtt ugyan Ungvári a földre került, de sikeresen kivédekezte Wieczerzak támadását.

Miután lejárt az idő, következhetett az aranypontig tartó hosszabbítás – a ceglédi versenyző esetében a nap folyamán immár harmadszor -, ebben az első érdemi történést az jelentette, hogy a németet másodszor is figyelmeztették. Két perc elteltével ismét földharc alakult ki, azonban ezúttal is állásból folytatták a felek, néhány másodperc múlva pedig Ungvári vazaarit érően eldobta ellenfelét, így végül övé lett a győzelem és az ezzel járó két érem: az Európa Játékok és az Eb medálja.

Ungvári így kilenc év után állhatott ismét Eb-dobogóra, ő szerezte az egész magyar küldöttség első érmét a fehérorosz fővárosban zajló Európa Játékokon, és egyben a magyar cselgáncssport 47. Eb-bronzát is.

„Szerintem tökéletes volt ez a mai nap, attól az egy meccstől eltekintve, amikor a bolgártól vereséget szenvedtem”

– értékelte a napot az MTI-nek Ungvári.

„Nem érzem magam vesztesnek, hiszen aki ismeri a dzsúdós pályafutásomat, az tudja, hogy rengeteg hullámvölgy volt ebben a 22 évben, most pedig iszonyatosan boldog vagyok, hogy újra sikerült Európa-bajnokságon érmet szereznem. Ráadásul egy olyanon, amely egyben Európa Játékok is.”

A magyar sportoló kiemelte: remek a hangulat a magyar táboron belül, és nagyon jólesett neki, hogy a társai egész nap szurkoltak érte.

„Egyszer-kétszer volt holtpontom a hosszabbításokban, és ez a kis biztatás ilyenkor nagyon jól tud esni, tényleg átbillenti az embert”

– fogalmazott.

Azt is elárulta, hogy öt-hat héttel ezelőtt volt egy kisebb térdműtéte, azután sokat dolgoztak kondicionálisan. „Ezt az erőt most éreztem is, erővel kompenzáltam a dzsúdós hiányosságaimat, ez szerintem sikerült is” – tette hozzá.

Borítókép: Ungvári Attila (j) német ellenfelével a bronzmeccsen