Újabb EB-meccsekre pályázna az MLSZ

Ha valamelyik házigazda lemondja a rendezést, a magyar szövetség pályázni fog a mérkőzésekre.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) további Európa-bajnoki mérkőzésekre pályázna, amennyiben néhány házigazda visszamondaná a rendezést a jövő évi torna előtt.

„Bőven lesznek jelentkezők a rendezést lemondó városok helyett, de ha lehet pályázni további meccsekre, akkor az MLSZ pályázni fog”

– mondta Csányi Sándor elnök pénteken, az M4 Sportnak adott interjújában.

A kontinensviadalra idén június 12. és július 12. között került volna sor Budapesten, Londonban, Bakuban, Münchenben, Rómában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Bukarestben, Bilbaóban, Dublinban, Glasgow-ban és Koppenhágában. Az európai szövetség (UEFA) március közepén úgy döntött, hogy

a koronavírus-járvány miatt csak jövőre, június 11-től július 11-ig rendezi meg a tornát, ám a hírek szerint anyagi okok miatt több házigazda is a visszalépést fontolgatja. A magyar fővárosban három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő lesz az eredeti tervek szerint.

Az UEFA alelnökeként is tevékenykedő Csányi Sándor közölte, június 17-én születik döntés az Európa-bajnokságról, és az európai kupasorozatok befejezéséről. Hozzátette, jelenleg az a szándék, hogy a csapatok a pályán fejezzék be a szezont a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is, és mivel erre pillanatnyilag minden lehetőség adott, reálisnak tartja, hogy augusztus végére lezárul mindkét sorozat.

Az MLSZ-elnök meglátása szerint a környező országok klubjaihoz képest sokkal stabilabb a magyar élvonal csapatainak pénzügyi helyzete, vagyis nem fenyeget az a veszély, hogy a járvány miatt valamelyik klub csődbe jut.

Ebből következik, hogy remélhetőleg ugyanolyan vagy kisebb költséggel még jobb játékosokat lehet majd Magyarországra hozni, hiszen kevesebb versenytárs lesz a térségben.

Az MLSZ május 4-én úgy döntött, hogy csak a nemzetközi kupaindulás szempontjából fontos hazai sorozatokat – férfi és női felnőtt nagypályás NB I, férfi felnőtt nagypályás Magyar Kupa – lehet folytatni, minden más szakágban és versenysorozatban befejezettnek nyilvánították az idényt.

„Rendkívül sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit csináljunk. A legnagyobb gond számomra, személyesen az NB II volt. Úgy éreztem, azt is kellene folytatni”

– nyilatkozta Csányi.

A sportvezető rávilágított, hogy ma talán enyhébbnek tűnik a járványhelyzet, mint hetekkel ezelőtt, amikor a döntés megszületett, de minden lehetőséget mérlegeltek.

„Figyelembe kellett venni, hogyan tudjuk betartani a járványszabályokat, és ki hogyan tudja fedezni a járvánnyal kapcsolatos költségeket” – magyarázta. Hozzáfűzte, messzemenően figyelembe veszik az egészségügyi szempontokat a szezon folytatásában, nagyon sok tesztet végeznek el, ami nagyon sok pénzbe kerül, ezért is döntöttek úgy, hogy csak a nemzetközi kupák szempontjából fontos sorozatokat indítják újra.

Csányi megerősítette, hogy megbetegedés esetén csak a fertőzött játékosok kerülnek karanténba, nem az egész csapatuk.

„Bízom benne, hogy a játékosok a civil életben is fegyelmezettek lesznek, és így meg tudjuk úszni fertőzött nélkül” – mondta.

Az elnök arról is beszélt, hogy a Magyar Kupa-döntőt annak ellenére a Puskás Arénában rendezik, hogy a mérkőzés zárt kapus lesz.

„A kupadöntő rangjának ez felel meg, és ez arra is jó lesz, hogy még több tapasztalatot szerezzünk a stadion működésével kapcsolatban. Fontos, hogy az Európa-bajnokság kezdetéig az esetleges hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni” – magyarázta.

