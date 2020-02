Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sportért felelős államtitkársága kiadta a 2020-as sportnaptárat.

„Büszkék vagyunk erre a naptárra, a sok hazai sporteseményre” – jelentette ki a hétfői bemutatón, a Duna Arénában Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

A világ- és Európa-bajnok öttusázó emlékeztetett rá, hogy

a magyar kormány a sport területén négy célt fogalmazott meg: az élsport támogatása, a fiataloknál a testmozgás elősegítése, az infrastuktúra fejlesztése, valamint minél több világverseny rendezése.

Mint mondta, mind a négy területen, de különösen a versenyrendezésben sikerült előrelépni. Állítását számokkal támasztotta alá: 2010-ben 39, 2015-ben 59, míg tavaly 145 rangos nemzetközi versenynek adott otthont Magyarország, és 2010 óta 761 eseményt támogatott a kormány.

„Az idén az olimpiára fókuszálunk, de ebben az évben is megközelítjük majd a hazai rendezésű rangos versenyeket illetően a tavalyi számot”

– folytatta.

Megemlítette, hogy már két nagy sikerű verseny zajlott le – a januári, budapesti vízilabda Eb és a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Eb -, és hamarosan következik többek között a női kézilabdázók és a szinkronúszók olimpiai kvalifikációs viadala.

„Mindkettőnknek van hazai rendezésű világversenyről személyes élménye, tudjuk mit jelent ez egy versenyző pályafutásában. Talán egyszeri, vissza nem térő alkalmat”

– mondta Vári Attila, a vízilabda-szövetség elnöke, és kiemelte a 2017-es vizes vb-t, amely azóta is mérce a rendezésben. Ő is megemlítette az idei vízilabda Eb-t, amely szerinte nemcsak a rendezés, hanem a sportszakma sikere is volt, hiszen a magyar férfi válogatott itt harcolta ki a tokiói részvételt.

„Fantasztikus sportlétesítményeink vannak, a kormány támogatásával rangos versenyeknek tudunk otthont adni a jövőben is”

– tette hozzá.

Sárfalvi Péter megemlítette, hogy a koronavírus-járvány miatt várhatóan több nemzetközi verseny rendezését átvállalja majd Magyarország.

Az események sorából kiemelte a labdarúgó Eb-t, melynek négy mérkőzése zajlik majd Budapesten és az első három szakasszal Magyarországról induló a Giro d’Italiát.

„Ilyenekre még nem volt példa, ezért is különleges a 2020-as év” – hangsúlyozta.

Forrás: MTI