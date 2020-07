Strandra mennek pénzdíjért tusakodni a hazai birkózók

A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) immár kiemelt szakágként foglalkozik a strandbirkózással.

Ennek érdekében az újratervezett versenynaptárba ütemezte az úgynevezett Beach Wrestling Seriest romániai és görögországi állomással, a 2022-es és a 2026-os ifjúsági olimpián pedig már biztosan ott lesz a női és a férfi strandbirkózás is, s az a cél, hogy a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon is helyet kapjon bemutató sportágként – írja a Magyar Nemzet.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója 2019-ben a magyar csapat vezetőjeként vett részt Dohában az első Strandvilágjátékokon, ahol a strandbirkózás is a programba került, így testközelben szemlélhette a küzdelmeket (amelyek végén a magyarok közül Németh Zsanett ezüstérmes lett).

A dohai esemény egyik legkellemesebb színfoltja a strandbirkózás volt. Látványos, könnyen érthető, jól követhető, nézőbarát szakága a birkózásnak. Szerette a közönség, a lelátón jó hangulat uralkodott – mondta el Fábián László a tapasztalatairól.

A jövőről pedig így vélekedett: Jó gondolatnak tartom, hogy a nyári olimpia programjába is bekerüljön, kiváló kiegészítője lehet a birkózásnak. Úgy vélem azonban, hogy a tradicionális birkózás rangját meg kell tartani, hiszen már az ókori játékokon is népszerű volt, majd az újkori olimpiáknak is az egyik meghatározó, hagyományos, mindig jelenlévő sportága, amelyben ráadásul a magyaroknak is jelentős sikereik vannak. Továbbá sportszakmai kérdést vethet fel, kik is indulnának a strandbirkózó-versenyen. A kötött- és szabadfogásúakról nem gondolnám, és abban sem lennék biztos, hogy lenne-e elég sportoló, aki a hagyományos szakág mellett a strandbirkózást választaná. Valószínűnek tartanám, hogy a sportágban specializálódás lenne az olimpiai részvételben, és biztos lennének olyanok, akik csak erre az új szakágra koncentrálnának az ötkarikás játékokon – vélekedett az öttusázó olimpiai bajnok sportvezető.

A Magyar Birkózószövetség (MBSZ) is mindent megtesz a szakág erősítésének érdekében, ezért az idén három helyszínből álló országos bajnoki sorozatot szervezett: július 18-án az Esztergom-Kertvárosban, az Öböl Music Beachen, augusztus elsején Balatonfüreden, a Füred Kemping és Üdülőfaluban, augusztus 15-én pedig a budakalászi Lupa Beachen csaphatnak össze egymással a felnőtt, az U18-as és U14-es strandbirkózók. Előbbi két kategóriában ráadásul megemelt szintű olimpiai pontok is járnak a legjobbaknak – erről is döntött az MBSZ szakmai bizottsága.

A döntést az MBSZ szakmai igazgatója, Bácsi Péter magyarázta meg:

A kiemelt sportágfejlesztési támogatás olimpiai pontokért is jár az egyesületeknek, szerettük volna, hogy a strandbirkózásért kapható pontok a korábbiaknál magasabbak legyenek, ezzel is törekedve a sportág értékének növelésére. A következő ifjúsági olimpián már ott van a programban, a terv pedig az, hogy bemutató sportágként jelen legyen 2024-ben Párizsban. Emiatt fejlődni szeretnénk ebben a szakágban, persze ehhez az kell, hogy a klubokat és a versenyzőket egyaránt motiváljuk; nyilván ez támogatás formájában is megmutatkozhat.

S ha már támogatás, a felnőtt és az U18-as korosztályban a sorozat harmadik, utolsó állomásán összesítik az eredményeket, így alakulnak ki a bajnoki helyezések, s előbbi kategóriában a dobogósok pénzdíjazásban is részesülnek az MBSZ jóvoltából: az aranyérmes százezer, az ezüstérmes hatvanezer, a bronzérmes negyvenezer forintot kap.