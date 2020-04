Olimpiai magyar sikereket idéz fel az M4 Sport

Hétfőtől az M4 Sport felidézi a magyar olimpiai sikereket az 1992-es, barcelonai játékoktól.

„Nagy siker ez a csatornának, hiszen szinte példa nélküli, hogy ilyen volumenű és mennyiségű közvetítést engedélyeznek egy tévétársaságnak. Bízunk benne, hogy a magyar sporttörténelem legjobb pillanatainak újraélésével hozzájárulhatunk a hétköznapok és hétvégék változatosságához, igényes eltöltéséhez”

– idézte az MTVA sajtóosztálya Székely Dávidot, az M4 Sport csatornaigazgatóját.

A közszolgálati sportcsatorna két sávban, 17 és 19.30, valamint 20.30 és 22.30 óra között tűzi műsorra a magyar sikereket Barcelonától Rióig.

A nézők újraélhetik Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina úszók legendás győzelmét, utóbbi Magyarország 11 aranyérméből hármat is magáénak tudhatott 1992-ben Barcelonában, Atlantában 200 méter háton is nyert. Láthatják Kovács István ökölvívó, Kőbán Rita kajakozó vagy a Horváth Csaba, Kolonics György férfi kenu kettes sikereit 1996-ból, majd 2000-ből Kolonics kenu egyes érmét 500 méteren, a Kammerer Zoltán és Storcz Botond alkotta férfi kajak kettesét ugyanezen a távon, a Novák Ferenc, Pulai Imre kettősét férfi kenu kettesben 500 méteren, nem beszélve a férfi kajak négyesről 1000 méteren. Ehhez az évhez köthető Kovács Ágnes úszó, Csollány Szilveszter tornász vagy Nagy Tímea párbajtőrvívó diadala is. Nagy 2004-ben szintén a dobogó legfelső fokára állhatott. Igaly Diána sportlövő, Vörös Zsuzsanna öttusázó, Majoros István birkózó, Janics Natasa kajakozó, valamint a női kajak kettes, illetve a férfi kajak négyes tagjainak neve is Athénnal forrt egybe, ahogy a magyar férfi vízilabda-válogatott három olimpián tartó sikerszériájának kezdete. Műsorra kerül többek között Vajda Attila kenus egyéni és a Kovács Katalin, Janics Natasa kajak kettős pekingi tündöklése 2008-ból.

Londonban Szilágyi Áron kardvívó nyert elsőként, utána Gyurta Dániel úszó, Pars Krisztián kalapácsvető és Berki Krisztián tornász következett, majd a férfi kajak kettesnek Dombi Rudolf és Kökény Roland révén és a Fazekas-Zur Krisztina, Kovács Katalin, Kozák Danuta, Szabó Gabriella alkotta női kajak négyesnek szólt a Himnusz. Kozák Danutának egyéniben is sikerült nyernie és Risztov Éva úszó is maga mögé utasította a teljes mezőnyt.

A kajakozó Kozák Danuta és az úszó Hosszú Katinka a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpián Magyarország nyolc aranyérméből hatot gyűjtött. Kozák egyéniben, kettesben és négyesben is a világ legjobbja lett, Szilágyi Áron kardvívó megvédte Londonban szerzett címét, Szász Emese párbajtőröző pedig esküvője előtt szerezte meg az olimpiai aranyat.

Az aranyérmeken túl képernyőre kerülnek az ezüst- és bronzérmek is, valamint a magyar érdekeltségű pillanatokon kívül a fontosabb mérkőzések és versenyek.

Borítókép: védőmaszkot viselő látogatók az olimpiai ötkarikánál a 2020-as tokiói olimpia központi létesítménye, az új Nemzeti Stadion előtt 2020. február 27-én