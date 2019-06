Magyar szakaszgyőzelem született a Tour de Hongrie-n

Lovassy Krisztián rajt-cél győzelmet aratott.

Lovassy Krisztián nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny harmadik versenynapjának első félszakaszát, a tiszafüredi sprintbefutót, az összetett élén nem történt változás.

Eredmény: 1. Lovassy Krisztián (magyar válogatott) 2:33.21 óra

2. Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Development Team) azonos idővel

3. Gasper Katrasnik (szlovén, Adria Mobil) a. i.

4. Jakub Otruba (cseh, Elkov-Author) a. i.

…6. Karl Ádám (magyar válogatott) 4:04 perc hátrány Az összetett élcsoportja: 1. Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy) 12:30.39 óra

2. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) 1:07 perc hátrány

3. Louis Bendixen (dán, Coop) 1:10 p h.

…9. Dina Márton (Kometa Cycling Team) 1:18 p h.

10. Fetter Erik (Pannon Cycling Team) 1:19 p h.

A pénteki első, hosszabb etap Kazincbarcikáról indult, a városban tett kör után ötfős boly tekert el a mezőnytől, benne Lovassy Krisztián (magyar válogatott) és Rózsa Balázs (Differdange-Geba). A két magyar versenyző a szerdai első szakaszon több mint 140 kilométert szökött, s ezúttal a 31 fokos melegben a Tiszafüredig tartó 115 kilométeren is bátran vállalkozott támadásra a szlovén Gasper Katrasnik, a lengyel Stanislaw Aniolkowski és a cseh Jakub Otruba társaságában.

Rózsa az első, Lovassy a második helyen tekert át a nap egyetlen kategorizált emelkedőjén, a harmadik kategóriás tardonai hegyi hajrán, s a minszki Európa Játékok pályaversenyére készülő Lovassy az egri gyorsasági részhajrán is második lett.

A szökevénycsoport három perc feletti előnyt dolgozott ki, amely negyven kilométerrel a cél előtt, a maklári vasúti átkelőnél 2:41 perc volt. Itt a vonat érkezése miatt meg kellett állítani a versenyzőket, az újraindítás után nem sokkal Rózsa leszakadt az élcsoportról, őt be is fogta a mezőny. A négyfősre olvadt szökevénycsoport viszont megtartotta előnyét a Besenyőtelek és Poroszló közötti hosszú egyenes szakaszon, sőt növelni is tudta a különbséget.

A hajrában aztán Lovassy indított, s bár Aniolkowski is nagyot sprintelt, célfotóval a hazai bringás diadalmaskodott, ezzel 2016 – Szalontay Sándor prológon aratott sikere – után nyert újra magyar versenyző szakaszt a Tour de Hongrie-n.

A sárga trikót megtartotta a mezőnnyel érkező lett Krists Neilands.

Lovassy Krisztiánnak gratuláltak a mezőny magyar tagjai, a közönség pedig hangos ovációval fogadta a kiélezett befutónál. Az MTI kérdésére a magyar válogatott versenyző kifejtette, az első etap hosszú szökése elég sokat kivett belőle, akkor a szakasz utolsó harmadában lévő emelkedők nem segítették a hazaérésben. A csütörtöki, Miskolcon záródó etapon pedig nem esett neki jól a sok domb és a nagy meleg.

„Így ma nem is volt betervezve a szökésem, a végső sprintben akartam ott lenni, esetleg Karl Ádámot segíteni előre jönni” – fogalmazott. Felidézte, elöl helyezkedett, amikor a szakasz elején újabb és újabb sikertelen szökési kísérletek zajlottak, s végül mégis úgy érezte, meg kell indulnia, s ismét Rózsa Balázzsal egyszerre éreztek rá a lehetőségre.

Pénteken (ma) délután 16 órától következik a második félszakasz, a Tiszafüredtől Hajdúszoboszlóig tartó 69 kilométeres etapot az M4 Sport élőben közvetíti.

Forrás: MTI