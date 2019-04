Kiváló minősítést kapott a vb

A vb hátralévő részében is igyekeznek tartani az elért színvonalat.

A Hungexpón zajló asztalitenisz-világbajnokság „kiváló rendezvény” minősítést kapott a nemzetközi szövetségtől (ITTF). Az elismerést Thomas Weikert elnök adta át Nátrán Rolandnak, a magyar szövetség (MOATSZ) elnökének az ITTF budapesti közgyűlésén.

Lajtai Kristóf, a vb versenyigazgatója elmondta: a vb hátralévő részében is igyekezni tartani ezt a színvonalat.

„Hatalmas elismerés, és roppant megtisztelő. Azért dolgozunk, hogy a hátralévő versenynapok alatt is ilyen legyen a világbajnokság megítélése” – idézte a vb hírlevele a sportvezetőt, aki hangsúlyozta: ezt a díjat jelképesen mindenki megkapta, aki részt vett a vb előkészítésében, és most is azért dolgozik, hogy zökkenőmentes legyen lebonyolítás.

A vasárnap kezdődött asztalitenisz-világbajnokság vasárnapig tart a Hungexpón.

Sztárokkal is lehet játszani a szurkolói zónában

A jelen és a múlt hazai és külföldi sztárjaival is lehet pingpongozni a szurkolói zónában, amelyben az első naptól kezdve nagy a nyüzsgés. Az asztaliteniszezőkön kívül más sportágak képviselői, valamint zenészek és művészek is ütőt ragadnak a torna nyolc napja alatt.

A vasárnapi nyitónapon a németek olimpiai ezüst- és bronzérmesével, volt világelsőjével, Dimitrij Ovtcharovval, a többszörös magyar bajnok Jakab Jánossal és 70. születésnapját kedden (ma) ünneplő ökölvívó ötkarikás bajnok Gedó Györggyel ütögethettek a szurkolók.

Hétfőn a Budaörs volt válogatott játékosa, Fazekas Mária volt a vendég, kedden (ma) 13 órától az aranytrió tagjai – a kereken 40 éve világbajnok Jónyer István, Gergely Gábor és Klampár Tibor -, továbbá Lovas Petra „lépnek fel”, szerdán pedig Bátorfi Csillával – a nők jelenlegi szövetségi kapitányának, Bátorfi Zoltánnak a nővérével – lesz lehetőség játszani.