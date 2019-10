Hosszú Katinka: elkezdődik az őszi menetelés

A hétvégén a kvangdzsui világbajnokság három magyar aranyérmese, Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kapás Boglárka is rajthoz áll majd.

A péntektől vasárnapig a Duna Arénában sorra kerülő úszó világkupaversennyel megkezdődik az úszók nagy őszi menetelése; a fővárosi komplexumban nagymedencében méri össze tudását a sportág krémje.

„A holnapi nappal elkezdődik az őszi menetelés, hiszen a következő hetekben minden hétvégén versenyezni fogunk, egészen karácsonyig. Számomra a felkészülés része ez a világkupa, most különösképpen örülök neki, hogy nagymedencében zajlik majd az esemény, hiszen egy másik szervezetnél (ISL) fogunk rövidpályán versenyezni és ott lesz a decemberi Európa-bajnokság Glasgow-ban. Viszont a fő cél természetesen a tokiói olimpia továbbra is, ezért jó, hogy nagymedencében is úszhatunk most” – nyilatkozta a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, aki vezeti az összetett világkupát.

Hosszú öt számban nevezett, a két vegyesúszó táv mellett 100 és 200 háton, illetve 200 pillangón méretteti meg magát.

A szabályok szerint nincs korlátozva az indulások száma, de az összetett pontversenybe csak a három legjobb eredmény számít.

A nyári kvangdzsui világbajnokságon világcsúccsal győztes

Milák Kristóf ezúttal pihenteti legerősebb számát, azaz a 200 méter pillangót, viszont 100 méteren ott lesz, 50 és 100 méter háton „nosztalgiázik” – mivel gyerekként hátúszóként szerepelt még -, illetve 100, 200 és 400 gyorson csap össze a riválisokkal.

„Tavaly ilyenkor sajnos én nem lehettem itt, hiszen az ifjúsági olimpián szerepeltem. Most úgy döntöttem, ideje visszaállni arra a módszerre, amit ifjúsági koromban abbahagytam, azaz, hogy minél több számot vállaljak. Kíváncsi vagyok, hogyan fog sikerülni” – mondta a 19 éves világcsúcstartó.

A férfiak összetett versenyének vezetője, az orosz Vlagyimir Morozov hangsúlyozta, Budapesten, ha lehet, még tovább szeretné növelni előnyét a riválisokkal szemben.

Az olimpiai bajnok ausztrál Cate Campbell azt emelte ki, hogy a kvangdzsui világbajnokságon 100 méteren gyorson 39 századdal kapott ki az amerikai Simone Manueltől, a hosszú őszi szezont pedig arra szeretné használni, hogy eltüntesse az ilyen apró különbségeket, és januárban már teljes erőbedobással készülhessen az ötkarikás játékokra.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kiemelte, az egy évvel ezelőtti vk-hétvége óta négy világeseményt rendezett Magyarország. „Ez nemcsak Európában, hanem a világban is egyedülálló, ez egyfajta bizalom a FINA részéről, ami azoknak a versenyzőknek is köszönhető, akik nagyszerű eredményeket értek el” – mondta a MÚSZ első embere, aki kiemelte a magyar kormány támogatását, és a sportszerető hazai közönséget is, akiknek a hangjától „leszakad a lelátó”, amikor a magyarok állnak fel a rajtkőre.

Az előfutamokat mindhárom nap 9.30 órától rendezik, a döntők pénteken és vasárnap 18, szombaton 17 órakor kezdődnek.

Forrás: MTI