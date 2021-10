Folytatta győzelmi sorozatát a ZTE

Az első félidei jó teljesítményével 2-1-re nyert a ZTE otthon a Gyirmót ellen a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Ezt ne hagyja ki! „Csupán néhány perc választott el a haláltól”

A hazai együttes sorozatban harmadszor gyűjtötte be a három pontot, a vendégcsapat két győzelem után kapott ki.

OTP Bank Liga, 10. forduló:

ZTE FC-Gyirmót FC Győr 2-1 (2-1)

Zalaegerszeg, 728 néző, v.: Antal

gólszerzők: Koszta (3.), Serafimov (35.), illetve Szegi (45.)

sárga lap: Serafimov (71.), illetve Hasani (69.), Szegi (74.), Hajdú (76.)

Zalaegerszeg:

Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi – Halilovic (Zimonyi, 93.), Sankovic – Ubochioma (Babati, 61.), Spoljaric, Skribek (Tajti, 82.) – Koszta

Gyirmót:

Hársfalvi – Szegi, Ikic, Széles, Zeke – Radics (Csonka, 80.), Vass, Nagy P. (Hasani, 62.), Hajdú – Varga B. (Medgyes, 62.), Simon (Lencse, 80.)

Jobb oldali beadást követő közeli fejessel gyorsan előnybe került a ZTE, és meg is maradt a lendülete az első negyedórában. A folytatásban némileg kiegyenlítődött a játék, ugyanakkor kevés helyzet alakult ki. Közepes volt az iram, a hazaiak a vezetésük birtokában nem diktáltak nagy tempót, a vendégek pedig hátrányban is elsősorban a stabil védekezésre koncentráltak, nem változtattak eredeti elképzelésükön. A játékrész hajrája előtt újabb fejesgóllal növelte előnyét a hazai csapat, előtte megint Skribek ívelte be jobbról a labdát, de ezúttal szabadrúgásból. Nem sokkal később közel álltak a harmadik gól megszerzéséhez a zalaegerszegiek – egy szépen kidolgozott akció végén Koszta nagy helyzetben nem találta el a kaput -, de az utolsó percben saját maguknak hoztak össze egyet. Fölöslegesnek tűnő szabálytalanság után a bal oldalról érkezett a vendég beadás, melyre Demjén nem jól jött ki, Szegi pedig közelről bekotorta a labdát.

Így bár uralta az első félidőt a ZTE, három helyett csak egygólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe a szünetre.

Lendületesebben, aktívabban kezdett a Gyirmót a pihenőt követően, és volt is lehetősége az egyenlítésre, nem is egy. A hazai csapat nem azt játszotta, amit az első félidőben, nagyon visszahúzódott a kapuja elé, így több tere nyílt a Gyirmótnak támadásai felépítésére. A hajrára sikerült valamelyest kontrollálnia a játékot a ZTE-nek, akadt is egy nagy helyzete, de végül nem változott az eredmény.