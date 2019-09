Bravúros döntetlennel rajtolt a Ferencváros

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Espanyol vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki nyitányán.

Ünnepi hangulatban fogadta a csapatokat a nagyjából 25 ezer szurkoló, köztük közel ezer magyar, ami érthető, mivel az Espanyol 12, a Ferencváros 15 év után szerepelt az európai kupasorozatok csoportkörében.

Az Espanyol ugyan az első perctől igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, de nem kezdett megilletődötten a Ferencváros, hamar kiderült, hogy nem adja fel a támadásvezetések lehetőségét. Amíg a hazaiak enyhe mezőnyfölénye meddő volt, addig a zöld-fehérek első végigvitt akciójuk végén tesztelték a rivális kapusát, aki Zubkov lövését ütötte szögletre. Isael különösen elemében volt, jobb oldalon rendre megbolondította a védőket, egy ilyen akció végén az Nguen elől menteni igyekvő csapatkapitány, Javi López talált saját kapujába a beadásból.

Negyedóra elteltével már Dibusznak is akadt dolga, előbb Vu lövését, majd fejesét védte. Az Espanyol a 20. perctől egyre nagyobb mezőnyfölényt harcolt ki, de hiába, ugyanis igazán veszélyes helyzete ismét a Ferencvárosnak volt Isael újabb remek labdájából, ám Zubkov célt tévesztett, ahogy egy szöglet után Haratin is. A félidő végén beszorult ugyan a Ferencváros, de a spanyol csapat nem tudta feltörni a rendkívül jól szervezett védekezést.

A második félidőt próbálta lendületesen kezdeni az Espanyol, egy újabb pontatlan lövés után viszont ismét a Ferencváros járt közelebb a gólhoz: Isael jobb oldali szabadrúgásból kapura tekert, a labda ugyan átszállt a beadásra számító spanyol kapus felett, de a keresztlécen csattant.

Innentől viszont az Espanyol beszorította a magyar bajnokot, záporoztak a lövések Dibusz kapujára, egy ízben például Blazic mentett, nem sokkal később pedig Vargas a kapufa segítségével már betalált. Az egyenlítés után is lendületben maradt a spanyol gárda, a magyar csapat viszont nem omlott össze, továbbra is szervezett maradt, sőt, valamelyest enyhült a nyomás. Ennek ellenére ha ritkábban is, de csak az Espanyol jutott el az ellenfél kapujáig, ugyanakkor újabb gólt már nem tudott szerezni, csak kapufáig jutott, így a Ferencváros bravúros pontszerzéssel tért vissza 15 év után az európai kupaporond csoportküzdelmeibe.

Forrás: MTI

Borítókép: A ferencvárosi Dibusz Dénes kapus a spanyol csapat egyenlító gólja előtt a labdarúgó Európa-liga csoportkörében játszott a spanyol Espanyol – Ferencváros mérkőzésén Barcelonában, az Estadi Cornella-El Prat stadionban 2019. szeptember 19-én