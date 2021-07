Női kézilabdázóink a franciák elleni vereséggel kezdtek

TOKIÓ 2020

KÉZILABDA, NŐK

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 30–29 (15–12)

Jojogi Nemzeti Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. V: M. Hansen, Madsen (dánok)

FRANCIAORSZÁG: LEYNAUD – Coatanea 3, Flippes 4, Edwige 1, ZAADI 10 (5), NZE MINKO 4, C. Lassource. Csere: Darleux (kapus), Lacrabere 1, Nocandy 2, Valentini 1, Pineau, Foppa 2, Niakaté 2. Szövetségi kapitány: Olivier Krumbholz

MAGYARORSZÁG: BÍRÓ B. – LUKÁCS V. 5, Klujber 2, Szucsánszki, Kisfaludy 2, Szöllősi-Zácsik 3, Márton G. 2. Csere: Janurik (kapus), Tomori 1, Háfra N. 4, Kovacsics, Bordás, VÁMOS P. 7 (4), Schatzl Nadine 3. Szövetségi kapitány: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5 perc: 4–0. 9. p.: 4–4. 17. p.: 9–6. 27. p.: 12–12. 39. p.: 20–16. 42. p.: 23–19. 45. p.: 25–23. 49. p.: 26–24. 56. p.: 29–26. 59. p.: 29–28

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 6/4

A CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Orosz csapat–Brazília 24–24 (14–12)

Spanyolország–Svédország 24–31 (9–13)

ÖSSZEFOGLALÓ

Tizenhárom évet kellett arra várni, hogy újra olimpián szurkolhassunk a magyar női kézilabda-válogatottnak, az akkori csapatból csak Tomori Zsuzsanna és a kapitányok munkáját tanácsadóként segítő Görbicz Anita maradt meg hírmondónak.

Az idei ötkarikás kézilabdatornát az 1964-es olimpián a vizes sportoknak és a kosárlabdának otthonul szolgáló, különleges felfüggesztett tetőszerkezetéről ismert Jojogi Arénában rendezik, amelyet valamilyen oknál fogva fagyosra hűtöttek az esti mérkőzésre. Zárt kapu ide vagy oda, a szervezők kordonok egész labirintusát telepítették a helyszín köré, így már az felér egyfajta sikerrel, ha valaki eljut a bejáratig.

A sors fintora volt, hogy miközben Kovacsics Anikó a riói ezüstérmes franciák ellen vezette csatába a mieinket, addig a japán főváros másik részén Siklósi Gergely a férfi párbajtőr döntőjében is francia riválissal szemben küzdött az aranyért.

Idegesen, sok hibával kezdett a magyar csapat, így hiába fogott Amandine Leynaud-hoz hasonlóan ziccereket Bíró Blanka, a franciák előbb-utóbb elkezdtek betalálni a megszerzett labdákból. Szöllősi-Zácsik Szandrának nem jöttek be az első lövései, öt perc után le is kapta Elek Gábor, aki hátul meg a túlságosan passzív védekezést sérelmezte.

Háfra lendületesen szállt be, az immár győri átlövő törte meg a meccs eleji gólcsendünket, és egy négyes sorozattal egyenlítettünk. A gyors lábú franciák (Grace Zaadi és Estelle Nze Minko is nagyon élt) semlegesítése azonban nagy kihívást jelentett, Bíró sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe, ami azt eredményezte, hogy továbbra is futnunk kellett az eredmény után. Sűrűn forgattuk a csapatot, mint ahogy a játékunk is hullámzó volt, jobb és gyengébb szakaszok váltogatták egymást.

Amint helyzetbe tudtuk hozni a szélsőinket, Lukács Viktória és Schatzl Nadine is hozzátették a magukét, és ismét egyenlő volt az állás. A sokféle felállás között játszottunk három irányítóval is, és a szünet előtt támadhattunk az egyenlítésért, de csúnyán elrontottuk az utolsó három percet. A franciák kezébe adtuk a labdákat, még egy időn túli hetest is kaptak, ezzel három góllal vezettek a szünetben (12–15).

Az elmúlt idény második felében otthon már elszoktunk a nézők nélküli, hangulattalan meccsektől, így furcsa volt újra a lelátóról is pontosan érteni a játékosok és az edzők kommunikációját. Speciel a második játékrész elején már nyolc perc után érkeztek Elek intelmei, hogy megállítsuk a néggyel ellépő ellenfelet.

Irányítóban Vámos Petra cseppnyi megilletődöttséget sem mutatott, fiatal kora ellenére a hátán vitte támadásban a csapatot, de mivel védekezésben nem voltunk kellően hatékonyak, folyamatosan három-négy gól volt a csapatok között. A játék képe alapján nem tűnt azonban lehetetlennek, hogy jó sorozattal utolérjük Olivier Krumbholz csapatát. Ehhez a kapuba visszaálló Bíró bravúrjai teremtettek alapot, és bár az utolsó két percben feljöttünk egyre, az egyenlítés nem jött össze. Nem játszottunk hibátlanul, de a küzdőszellemre és a mutatott teljesítményre a folytatásban is építhetünk.

Kedden az oroszokkal ikszelő brazilok következnek. Ha az esti fél tízes kezdést szokatlannak nevezzük, mit mondjuk a keddire, amikor délelőtt 11-től csapunk össze Amorimékkal. 29–30

A MÉRKŐZÉS TELJES TUDÓSÍTÁSA IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL!