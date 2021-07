Köztük lehet a magyar meglepetésarany várományosa

Vitorlázásban, kerékpárban és teniszben sem feltartott kezekkel indulnak a magyarok az olimpián.

Magyarország eddig tizenhárom sportágban szerzett aranyérmet a nyári olimpiai játékokon, és most Tokióban arra is megvan az esély, hogy a tizennegyediket is felírjuk majd a listára – ismerteti a Magyar Nemzet.

Az időrendben első olimpiai kvótásunk, Berecz Zsombor szállíthatja a mindig várt meglepetésaranyat, amely ebben az esetben igazából nem is lenne olyan nagy meglepetés.

A 35 éves vitorlázó az utóbbi években favorittá lépett elő a finndingi hajóosztályban, amelyben 2018-ban világbajnoki címet szerzett, 2019-ben bronzérmes volt, tavaly és idén pedig Európa-bajnok lett. Ugyan a májusi vb-n „csak” a negyedik helyen végzett Portóban, de úgy, hogy az utolsó napnak a második pozíció­ból vágott neki, s végül az extrém időjárási körülmények, a jégeső és az óriá­si hullámok keverték meg a kártyákat.

„Húsz éve vitorlázom, de őszintén mondom, ilyet még nem láttam” – nyilatkozta Berecz arról, hogy egészen ritka viharban volt részük, amely szerencsére nem az olimpián érte utol őket. Kicsi az esély arra, hogy Japánban is valami hasonló történik, és nekünk az az érdekünk, hogy szokványos körülmények uralkodjanak Enosimában, a Tokiótól mintegy ötven kilométerre fekvő üdülőszigeten, ahol a vitorlázás versenyszámait rendezik. Ebben az esetben ugyanis az éremre minden esélye meglenne Berecznek – adott esetben a meglepetésaranyra is.

A vitorlázással ellentétben az atlétika a nagy magyar hagyományokkal bíró sportágak közé tartozik, amelyben eddig tíz aranyérmet szereztek kiválóságaink, a legutóbbit a kalapácsvető Pars Krisztián 2012-ben, Londonban. Ő a sérülései miatt az utóbbi években jelentősen visszaesett, Japánban ezért sem lesz ott, de vele együtt

készült a tokiói olimpiára az utód, Halász Bence, aki folytathatja a magyar kalapácsvetés szép hagyományait.

A 23 éves sportoló Parshoz hasonlóan a szombathelyi Dobó SE színeiben és Németh Zsolt edző irányításával jutott el a nemzetközi élmezőnybe, miután a 2018-as Eb-n, majd a 2019-es vb-n bronzérmes volt. Az olimpián is bízhatunk benne.

Atlétikában van még más is, akire érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk. Márton Anita már a riói olim­pián bronzérmes volt 2016-ban, egy évre rá pedig még egyet feljebb lépve második lett a világbajnokságon.

Nagy valószínűséggel most is az esélyesek között szerepelne, ha az olimpia lett volna a legfontosabb dolog az életében az elmúlt időszakban. De ez természetesen nem így volt, hiszen január 31-én született meg a kislánya, Luca, így már az is nagyszerű, hogy Márton Anita egyáltalán elindul Tokióban. Márciusban kezdett el mozogni a szülés után, a döntőbe jutás már bravúr lenne tőle.

Nem feledkezhetünk meg a hétpróbázó Krizsán Xéniáról sem, aki az idei fedett pályás Európa-bajnokságon harmadik lett, és nagyszerű formát mutat. A patinás götzisi versenyen megdöntötte a saját országos rekordját, ráadásul a világ idei legjobb eredményével nyert, így a rangsor negyedik helyéről várja az olimpiát. Tehát papíron ő is éremesélyes, amihez egy nagy hajrára is szükség lehet:

Krizsán fő erőssége az utolsó versenyszám, a 800 méteres síkfutás, amelyben nemegyszer legyőzte a komplett mezőnyt.

A százesztendős Keleti Ágnes volt az olimpiai felvezetők egyik ismert arca a nemzetközi sajtóban, s a magyar tornászlegenda örömére szolgálhat, hogy van kiért szorítani szeretett sportágában.

Kovács Zsófia tavaly történelmet írt azzal, hogy a törökországi Eb-n ugrásban és felemás korláton is győzött.

Ezzel ő lett az első nő a hazai tornasportban, aki kétszeres Európa-bajnoknak vallhatja magát, ami azzal együtt is nagy szó, hogy tartalékos volt a mezőny, hiszen a legjobbak közül az oroszok, a franciák, az olaszok és a hollandok sem indultak a viadalon a koronavírus-járvány miatt. Az olimpián az egyéni összetett nyilvánvalóan az amerikaiak csillagáról, Simone Bilesról szól majd, akit szinte képtelenség túlragyogni, de bízhatunk benne, hogy egy kis fénysugár Kovács Zsófiára is vetülhet majd.

Enyém a kvóta, tiéd a kvóta Voltak nyertesei annak, hogy a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották a tokiói olimpiát. Az extra idő tagadhatatlanul jól jött az első számú női asztaliteniszezőnknek, Póta Georginának, aki tavaly nem indulhatott volna a játékokon, mert a szülési szabadságát töltötte. Így 2020 januárjában nélküle szerzett kvótát Portugáliában a házigazdákat legyőző női csapat. Pergel Szandra, Madarász Dóra és Fazekas Mária tette azért volt különleges, mert korábban sosem szerepelt a női válogatott a csapatversenyben az olimpiákon. Póta visszatérésével azonban a 45 évesen kvótaszerző Fazekas Mária tartalékká lett lefokozva Tokióban. A női válogatott az Eb-ken sokszor a dobogó közelében szerepelt, 2019-ben bronzérmesek voltak a lányok, Pótának pedig összesen öt Eb-dobogója van csapatban, közte egy első helyezés még 2007-ből.

Babos Tímea sérülés miatti visszalépése után a párostársa, Jani Réka sem utazhatott Tokióba, így

Fucsovics Márton maradt az egyetlen magyar teniszező az olimpiai mezőnyben. Az ő esetében viszont akár meglepetést is szimatolhattunk a közelmúltbeli teljesítménye alapján.

Pályafutása során először a negyeddöntőig jutott egy Grand Slam-tornán július elején, amikor Wimledonban a későbbi győztes és világelső Novak Djokovics állította meg őt. Mint a tegnapi sorsoláson kiderült, a szerb klasszissal az olimpián az elődöntőben kerülhetne szembe Fucsovics, akinek azonban már az első fordulóban sem lesz könnyű dolga.

Az ellenfele Hubert Hurkacz lesz, aki Wimbledonban legyőzte Roger Federert, és az elődöntőig jutott. A világranglista 12. helyén álló lengyel az esélyesebb, ám az eddigi két meccsüket Fucsovics nyerte meg: 2018-ban a cincinnati mesterversenyen és a budapesti challanger tornán is három játszmában győzött, mindkétszer kemény pályán, s Tokióban is ilyen lesz a borítás. Ha Fucsovics hozni tudja ezeket a ki-ki meccseket, szép eredményt is elérhet az olimpián, hiszen a sztárok közül Federer vagy éppen Rafael Nadal sem indul a tornán.

Egy szokatlan sportág meglepetéseredményének eshetőségével kezdtük, és a végére is ilyet hagytunk. Ez nem más, mint

az országúti kerékpár, amelynek a magyar főszereplője Valter Attila lehet.

A 23 éves bringás az idei Giro d’Italián robbant be a nemzetközi élmezőnybe, hiszen első magyarként három napig viselte a rózsaszín trikót, azaz vezette az összetett versenyt. Végül a 14. helyen zárta a háromhetes olasz körversenyt, de Tokióban egyetlen napos a mezőnyverseny, amely kiszámíthatatlan.

Vannak olyan egyértelmű esélyesek a mezőnyben, mint a szlovénok klasszisa, az immár kétszeres Tour de France-győztes Tadej Pogacar, de Valternek is lehet keresnivalója. Főleg, hogy a szervezők egy rendkívül nehéz, de számára kedvező pályát jelöltek ki, amely három kemény hegymenetet is magában foglal, többek közt a Fudzsi egy részéig is feltekernek. Valternek pedig a hegyi szakaszok a specialitásai közé tartoznak. „Ki kell használnom, hogy számomra kedvező útvonalat jelöltek ki az olimpián” – jelentette ki elszántan a magyar kerékpáros. Ez lenne az igazán nagy meglepetésarany!

A 173 fős magyar olimpiai csapatot a következő sportágak résztvevői alkotják: asztalitenisz (5 induló + 1 tartalék), atlétika (19), birkózás (6), cselgáncs (7), evezés (1), íjászat (1), kajak-kenu (17), karate (1), kerékpár (3), kézilabda (14 + 1), ökölvívás (1), öttusa (4), ritmikus gimnasztika (1), sportlövészet (4), súlyemelés (1), tekvandó (1), tenisz (1), tollaslabda (2), torna (1), triatlon (4), úszás (34), vitorlázás (4), vívás (10 + 3), vízilabda (24 + 2).