Kardcsapatunk bronzérmet szerzett Tokióban!

TUSRÓL TUSRA

45:40 A vége egylámpás tus, megvan a bronz!!!

44:40 Egy tusra vagyunk a bronztól

43:40 Újabb négy német tus

43:36 Végre megint egy Szilágyi tus

42:36 Videózás után megint a

42:34 Megint két német tus

42:32 Végre megvan az első. És mindjárt utána a második is

40:32 Újabb két német tus

40:30 Hartung szépít, egymás után négy tust is kapott

Az utolsó asszóban Szilágyi Áron és Max Hartung csap össze

40:26 Egy átvett támadás után aztán megszerezte a mieink 40. tusát

39:26 De egyelőre a német szerzi a tusokat

38:24 És már csak egy tus kell

38:23 Mindketten találnak egyszer

37:22 És most egy egylámpást is ad

36:22 De most Szatmári is belelendül

35:22 A német két tussal kezd

Szatmári és Hübers következik

35:20 Gémesi reklamált meg egy tust, és a zsűri igazat is adott neki. Vége az asszónak

34:20 Két tust szerez a német is

34:18 Wagner lép le a pástról, újabb tus nekünk

33:18 Megint Gémesi ad egy tust

32:18 Egy tus itt, egy tus ott

31:17 De Gémesi sem marad adós. Fegyvercsere után folytatódik az asszó.

30:17 Az első tust a német adja

Gémesi és Wagner a páston

30:16 Egy átvett támadás után újabb magyar tus, majd egy védés visszavágással be is fejezi az asszót

28:16 Egy tust most a német is ad

28:15 És három tussal kezd a magyar fiú

Szatmári Hartung ellen vív.

25:15 Áron tartani tudja a különbséget, továbbra is 10 tussal vezetünk

23:13 És megint egy itt, egy ott, de ez nekünk jó

22:12 Mindketten szereznek két tust

Szilágyi következik Wagnerrel

20:10 Ugyan Hübers is betalál egyszer, de aztán Gémesi átveszi a támadását és befejezi az asszót.

19:10 Megint Gémesi ad tust

18:10 Szépít a német

18:9 Most is végigvitte a támadást

17:9 Egylámpás!

16:9 És már hét tus a különbség

Gémesi és Hübers jön a negyedik párban

15:9 A végén egy egylámpás!

14:9 Egy itt, egy ott

13:8 Remek védés visszavágás Szatmárinál

12:8 Utána viszont két német találat következik

12:6 Két tussal kezd a magyar fiú

Szatmári Andráson és Benedikt Wagneren a sor

10:6 Egy gyors indulással sikerült lezárni az asszót

9:6 És mindjárt összejött a következő is

8:6 Most sikerült végre megállítani a korábbi világbajnokot

7:6 Hartung sajnos nagyon beindult

7:1 És milyen jól, két tust is szerez

A második asszóban Gémesi Csanád Max Hartunggal csap össze

5:1 Háromszoros bajnokunk nem teketóriázik, kiosztja az ötödiket is

4:1 Bent van a negyedik is, de aztán szépít a német

3:0 Videózás után a második, majd vita nélkül a harmadik tus is az övé

1:0 Szilágyi egylámpás tussal kezd

Az első asszót Szilágyi Áron és Richard Hübers vívja.

Decsi Tamás helyén Gémesi Csanád víva bronzmeccsen.

Sajnos nem szakadt meg az 1988 óta tartó rossz sorozat, vívóinknak ugyanis legutóbb ekkor sikerült olimpián aranyérmet szerezni bármelyik szakág csapatversenyében. Akkor a Bujdosó Imre, Csongrádi László, Gedővári Imre, Nébald György, Szabó Bence összeállítású kardcsapat diadalmaskodott, s azóta hét (a mostanival együtt nyolc) olimpián sikerült 7 aranyat begyűjteni, de mindet egyéniben. A csapatoknál ezüstéremnél jobb helyezésünk nem született (Tokióban női tőrözőink és női kardvívóinknak van még esélye megszakítani a sorozatot).

De vajon megszakad-e egy másik rossz sorozat? A kardcsapatok versenyében – bár toronymagasan Magyarország a legeredményesebb nemzet az eddig megszerzett 10 olimpiai bajnoki címmel –, de érmet ebben a számban legutóbb éppen negyedévszázada, 1996-ban szereztek a mieink, amikor Köves Csaba, Navarette József és Szabó Bence lett második.